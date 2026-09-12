Après avoir été le capitaine du Kosovo ces sept dernières années, le départ de Rrahmani représente un coup dur important pour la sélection nationale. Il a expliqué comment des problèmes persistants au sein de la fédération étaient finalement devenus impossibles à tolérer.

« En raison de nombreux facteurs, de désaccords persistants et du manque de personnes compétentes disponibles pour traiter nos problèmes et nos griefs, la situation ne s’est pas améliorée depuis des années », a-t-il expliqué.

« Et qu’ai-je eu en retour ? Des attaques constantes et coordonnées pendant plus de deux ans de la part de ces personnes qui auraient dû nous protéger. La justice prévaudra un jour.

« Cette décision vient de la nécessité de préserver mon intégrité en tant que capitaine et en tant que footballeur professionnel, mais surtout mes valeurs en tant qu’être humain. »