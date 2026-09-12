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La star de Naples tacle violemment sa fédération nationale en annonçant à la surprise générale sa retraite internationale
La star de Naples se retire du Kosovo
Le défenseur central de Naples Rrahmani a officiellement annoncé sa retraite internationale avec le Kosovo. Le défenseur de 32 ans met un terme à une carrière internationale de dix ans au cours de laquelle il a honoré 66 sélections.
Son départ intervient dans un contexte de grave rupture des relations avec la Fédération de football du Kosovo (FKK). Rrahmani a confirmé sa décision vendredi soir, privant brusquement la sélection nationale de son capitaine de longue date. Le vétéran de Serie A a clairement indiqué qu’il se sentait contraint de se retirer en raison de l’actuelle structure de direction à la tête de la fédération kosovare.
Le capitaine critique vivement la direction de la fédération
Rrahmani a pris la parole sur Instagram pour informer les supporters de sa décision soudaine, livrant une évaluation cinglante de la FKK. Il a révélé qu’il se sentait totalement abandonné par les dirigeants de la sélection nationale.
« Après dix ans en équipe nationale, dont sept passés en tant que capitaine, j’annonce que je ne ferai plus partie de l’équipe nationale du Kosovo tant que la FKK sera dirigée par ses actuels responsables », a écrit Rrahmani.
Une décennie de service s’achève dans la frustration
Après avoir été le capitaine du Kosovo ces sept dernières années, le départ de Rrahmani représente un coup dur important pour la sélection nationale. Il a expliqué comment des problèmes persistants au sein de la fédération étaient finalement devenus impossibles à tolérer.
« En raison de nombreux facteurs, de désaccords persistants et du manque de personnes compétentes disponibles pour traiter nos problèmes et nos griefs, la situation ne s’est pas améliorée depuis des années », a-t-il expliqué.
« Et qu’ai-je eu en retour ? Des attaques constantes et coordonnées pendant plus de deux ans de la part de ces personnes qui auraient dû nous protéger. La justice prévaudra un jour.
« Cette décision vient de la nécessité de préserver mon intégrité en tant que capitaine et en tant que footballeur professionnel, mais surtout mes valeurs en tant qu’être humain. »
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Un éventuel retour dépend de changements majeurs
Si Rrahmani s'est retiré du football international, son communiqué laisse fortement entendre qu'un retour à l'avenir reste possible. Toutefois, cela dépend entièrement de changements administratifs à grande échelle et du départ des actuels responsables de la FKK.
Pour l'instant, le défenseur se concentrera exclusivement sur sa carrière en club en Italie. Auteur de plus de 200 apparitions avec Naples, il reste une pièce essentielle de leur ligne défensive.
Le Kosovo doit désormais entamer le processus délicat de nomination d'un nouveau capitaine. La sélection nationale est confrontée à la difficile tâche d'avancer sans son leader le plus expérimenté et le plus influent.
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