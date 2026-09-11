Revenant plus en détail en salle de presse sur ce deadline day chaotique, Camara a insisté sur son désir de se tourner vers l’avenir plutôt que de ressasser le passé. « C’est vrai que c’était un moment agité, mais comme vous le savez, cela fait partie du métier de footballeur professionnel. J’ai essayé d’être professionnel et de ne pas trop y penser », a déclaré Camara.

« Est-ce que je voulais partir ? Cela vous fait penser que je ne vivais pas le moment présent avec l’équipe. Il y avait cette possibilité [de me voir rejoindre Chelsea]. À la dernière minute, cela ne s’est pas fait […] si une autre opportunité [de partir dans un grand club] ne se présente pas, c’est parce que j’aurai jeté l’éponge ou que je n’aurai pas assez travaillé. Le football va vite et peut-être que d’autres occasions viendront. Pour l’instant, je suis concentré sur ce que je peux apporter et sur la saison à Monaco. »