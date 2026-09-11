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La star de Monaco Lamine Camara explique son transfert avorté à Chelsea après un feuilleton frénétique lors du dernier jour du mercato
Déception du dernier jour du mercato pour Camara
En conférence de presse avant le match de Monaco contre Strasbourg, Camara est revenu sur l’effondrement spectaculaire de son transfert envisagé. Chelsea avait identifié Camara comme sa cible prioritaire après avoir vendu Enzo Fernandez à Manchester City pour 120 millions de livres sterling. Malgré le rejet de deux premières offres, Chelsea a fini par trouver un accord avec Monaco, d’une valeur de 55 M€, pour Camara. Cependant, le transfert a capoté dans les dernières heures du mercato après que Monaco s’est retiré de l’accord, car son opération distincte de 40 millions de livres sterling pour vendre Folarin Balogun à Everton est tombée à l’eau. Ce revirement soudain a empêché Camara de finaliser son transfert à Londres.
- AFP
Passer à autre chose après l’échec du transfert
Revenant plus en détail en salle de presse sur ce deadline day chaotique, Camara a insisté sur son désir de se tourner vers l’avenir plutôt que de ressasser le passé. « C’est vrai que c’était un moment agité, mais comme vous le savez, cela fait partie du métier de footballeur professionnel. J’ai essayé d’être professionnel et de ne pas trop y penser », a déclaré Camara.
« Est-ce que je voulais partir ? Cela vous fait penser que je ne vivais pas le moment présent avec l’équipe. Il y avait cette possibilité [de me voir rejoindre Chelsea]. À la dernière minute, cela ne s’est pas fait […] si une autre opportunité [de partir dans un grand club] ne se présente pas, c’est parce que j’aurai jeté l’éponge ou que je n’aurai pas assez travaillé. Le football va vite et peut-être que d’autres occasions viendront. Pour l’instant, je suis concentré sur ce que je peux apporter et sur la saison à Monaco. »
L’agent critique le processus de transfert
Camara a également révélé que son coéquipier à Monaco, Denis Zakaria, l’avait aidé à se reconcentrer avant son retour en championnat. Cependant, l’agent de Camara, Diomansy Kamara, a pris la parole sur Instagram pour exprimer son immense frustration.
« Nous devons sortir de cette logique où le joueur africain peut parfois donner l’impression qu’il n’est qu’une marchandise : on l’achète, on fixe son prix, on négocie son avenir et, trop souvent, sa volonté semble passer au second plan, a déclaré Kamara. Nos joueurs africains méritent du respect. Le respect de leur travail. Le respect de leur carrière. Le respect de leurs ambitions. Le respect de leur voix. Un transfert ne devrait pas seulement être une affaire entre deux clubs et des chiffres. Derrière chaque contrat, il y a un homme, une carrière, des rêves et des choix de vie. »
- AFP
Quelle suite pour Camara et Chelsea ?
Camara doit désormais se réintégrer à l’effectif de Monaco et maintenir sa forme en Ligue 1 afin d’attirer de futures offres. Pendant ce temps, Xabi Alonso et Chelsea doivent aborder la première moitié de saison sans remplaçant direct de Fernandez. Chelsea surveillera probablement Camara au cours des prochains mois et pourrait éventuellement soumettre une nouvelle offre lorsque le mercato rouvrira en janvier.
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