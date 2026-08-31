Manchester United a décroché sa première victoire de la saison en Premier League avec la manière, en balayant Ipswich Town 5-2 à Old Trafford. Ce résultat a marqué une étape importante pour Carrick, puisqu’il s’agit de son premier succès depuis sa nomination au poste d’entraîneur principal permanent du club. Si le score laissait penser à une domination totale, Manchester United a dû faire preuve de résilience après avoir été mené tôt dans la rencontre par l’équipe accrocheuse de Gary O’Neil.

Bruno Fernandes a été le grand homme du match, inscrivant un triplé plein de sang-froid pour mener la remontée. Le meneur de jeu portugais a été épaulé par un but de Bryan Mbeumo et un but contre son camp heureux de Jacob Greaves, ce qui a permis aux trois points de rester à Manchester. Malgré ce total de cinq buts, le match a été plus serré que le score final ne le suggère, Ipswich ayant posé de nombreux problèmes à l’arrière-garde de United tout au long des quatre-vingt-dix minutes.



