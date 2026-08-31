Getty Images Sport
Traduit par
La star de Manchester United admet être « en colère et déçue » malgré la large victoire contre Ipswich
Manchester United trouve son rythme sous les ordres de Carrick
Manchester United a décroché sa première victoire de la saison en Premier League avec la manière, en balayant Ipswich Town 5-2 à Old Trafford. Ce résultat a marqué une étape importante pour Carrick, puisqu’il s’agit de son premier succès depuis sa nomination au poste d’entraîneur principal permanent du club. Si le score laissait penser à une domination totale, Manchester United a dû faire preuve de résilience après avoir été mené tôt dans la rencontre par l’équipe accrocheuse de Gary O’Neil.
Bruno Fernandes a été le grand homme du match, inscrivant un triplé plein de sang-froid pour mener la remontée. Le meneur de jeu portugais a été épaulé par un but de Bryan Mbeumo et un but contre son camp heureux de Jacob Greaves, ce qui a permis aux trois points de rester à Manchester. Malgré ce total de cinq buts, le match a été plus serré que le score final ne le suggère, Ipswich ayant posé de nombreux problèmes à l’arrière-garde de United tout au long des quatre-vingt-dix minutes.
- AFP
Shaw assume la responsabilité de l’erreur défensive
L’après-midi a mal commencé pour les hôtes quand Leif Davis a ouvert le score à la 29e minute. Le but est venu après qu’Abdul Fatawu a facilement débordé Luke Shaw sur l’aile, avant d’adresser un centre que Davis a repris de volée au fond. Shaw, qui a fait l’objet d’importantes critiques après son erreur lors de la défaite de United face à Hull City lors du week-end d’ouverture, était visiblement frustré par son rôle sur l’ouverture du score.
Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Shaw s’est montré extrêmement franc au sujet de sa propre prestation malgré le succès de l’équipe. « Une victoire vraiment importante. Nous savions à quel point il était important de gagner aujourd’hui », a déclaré le latéral gauche. « Je suis un peu déçu et en colère contre moi-même pour le premier but. Je suis extrêmement heureux de l’équipe en seconde période, c’était vraiment bien.
« Avec la qualité de notre effectif, nous devons toujours croire que nous pouvons gagner des matches. Cela aide toujours quand vous avez quelqu’un comme Bruno dans votre équipe, il peut marquer et créer. »
United fait preuve de caractère après la déception contre Hull
Cette victoire a constitué la réponse parfaite à la défaite démoralisante 2-0 subie la semaine dernière face à Hull City. Shaw a souligné que l'équipe ressentait une lourde pression pour être à la hauteur devant son public et corriger ses erreurs passées.
Poursuivant son analyse du match, Shaw a ajouté : « Nous, à Manchester United, devons nous attendre à gagner ici. Après la semaine dernière, nous étions extrêmement déçus et nous savions que nous devions réagir aujourd'hui. Bien sûr, pas sur le premier but, mais sur la façon dont nous avons réagi ensuite. Nous avons maintenu un rythme élevé et continué à en vouloir plus, c'est l'aspect que nous pouvons améliorer cette saison. »
- AFP
Carrick salue l’esprit du groupe au milieu des rumeurs de transfert
Alors que la date limite du mercato approche mardi, les spéculations continuent d’aller bon train concernant la volonté de Manchester United de recruter un nouveau latéral gauche pour concurrencer Shaw. Cependant, Carrick a tenu à se concentrer sur les points positifs de son groupe actuel et sur les affaires déjà conclues durant ce mercato.
Lors de son interview d’après-match, Carrick a déclaré à BBC Sport : « Je pense que nous avons réalisé des opérations fantastiques et que nous l’avons très bien fait avec l’argent que nous avons dépensé. Nous tirons le meilleur de la situation que nous avons. L’état d’esprit est bon et ils veulent se battre les uns pour les autres. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles