La star de Manchester City, Rodri, dénoncée à la police par des voisins en colère pour « atteinte à la vie privée »

Les habitants ont fait part de leur frustration, soulignant que la proximité du drone était particulièrement gênante compte tenu de la hauteur des immeubles. Un résident, chauffeur routier vivant au 34e étage, a décrit le moment où lui et sa compagne ont aperçu l'appareil.

« Je vis avec ma compagne à un étage élevé et la dernière chose à laquelle on s'attend quand on regarde la télévision, c'est de voir un drone à un mètre de la fenêtre », a-t-il déclaré au Sun. « Ma femme est très perturbée par cela. L'un des avantages de vivre si haut est que personne ne peut vous voir, mais maintenant, nous sommes harcelés par Rodri et son drone. »

Un autre voisin a ajouté que cette situation semblait constituer une violation des lois sur le voyeurisme, confirmant que sa petite amie avait appelé le 101 pour se plaindre de cette nuisance persistante.