La star de Manchester City, Rodri, dénoncée à la police par des voisins en colère pour « atteinte à la vie privée »
Le passe-temps de la star de la ville suscite une vive réaction locale
Le joueur international espagnol, qui vit dans un penthouse à Salford, aurait irrité les résidents d'un immeuble du centre-ville. Rodri est accusé d'avoir fait voler un drone à quelques mètres des fenêtres de ses locataires pendant la nuit, compromettant ainsi l'intimité des habitants des étages supérieurs. De nombreux résidents se sont plaints auprès du concierge de l'immeuble et de la police du Grand Manchester, affirmant que les lumières vertes clignotantes de l'appareil les rendaient « nerveux » et « agacés ». Des groupes WhatsApp créés dans l'immeuble ont partagé des photos présumées du joueur de 29 ans sur son balcon avec une télécommande, ce qui a donné lieu à des plaintes officielles pour harcèlement et non-respect de la réglementation de la CAA (Civil Aviation Authority, autorité de l'aviation civile).
Les habitants dénoncent les vols « nuisibles » devant leurs fenêtres
Les habitants ont fait part de leur frustration, soulignant que la proximité du drone était particulièrement gênante compte tenu de la hauteur des immeubles. Un résident, chauffeur routier vivant au 34e étage, a décrit le moment où lui et sa compagne ont aperçu l'appareil.
« Je vis avec ma compagne à un étage élevé et la dernière chose à laquelle on s'attend quand on regarde la télévision, c'est de voir un drone à un mètre de la fenêtre », a-t-il déclaré au Sun. « Ma femme est très perturbée par cela. L'un des avantages de vivre si haut est que personne ne peut vous voir, mais maintenant, nous sommes harcelés par Rodri et son drone. »
Un autre voisin a ajouté que cette situation semblait constituer une violation des lois sur le voyeurisme, confirmant que sa petite amie avait appelé le 101 pour se plaindre de cette nuisance persistante.
Examen juridique pour le milieu de terrain
En vertu de la législation britannique, les pilotes de drones doivent respecter la vie privée, éviter de causer des nuisances et, en règle générale, passer un test théorique et enregistrer les appareils d'un certain poids. La police du Grand Manchester a confirmé qu'elle « enquêtait » sur ces plaintes. Pour un joueur qui mène une vie privée discrète, cette soudaine attention juridique marque un rare moment de publicité négative depuis son transfert de 63 millions de livres sterling de l'Atlético Madrid en 2019.
Enquête policière et course cruciale pour City
La police interrogera le milieu de terrain afin de s'assurer qu'il comprend les lois britanniques en matière d'aviation et de confidentialité. Même si cela ne devrait pas donner lieu à des poursuites graves si l'affaire est résolue rapidement, cette distraction survient à un moment délicat pour Manchester City. Il pourrait être condamné à une amende ou recevoir un avertissement si la police constate une violation des règles de la CAA.
Pour l'instant, il restera concentré sur le football alors que l'équipe de Pep Guardiola entame un calendrier chargé en Premier League et en Ligue des champions.
