Getty Images Sport
La star de Manchester City, Rodri, accusé d'avoir tenu des propos « injustes » à l'encontre de l'arbitre, tandis que le vainqueur du Ballon d'Or risque une suspension
Rodri poursuivi pour avoir critiqué l'arbitre
Selon BBC Sport, Rodri a été sanctionné par la Fédération anglaise de football après avoir critiqué les arbitres à la suite du match nul entre City et les Spurs. Le joueur international espagnol était furieux que le premier but de Dominic Solanke ait été validé, alors qu'il semblait avoir donné un coup de pied dans l'arrière de la jambe de Marc Guehi.
Rodri a déclaré après coup que cette décision était « injuste », affirmant : « Je sais que nous avons trop gagné et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l'arbitre doit rester neutre.
Ce n'est pas juste, car nous travaillons très dur. Quand tout est fini, on est frustré. »
Solanke a ensuite marqué un deuxième but magnifique, d'un coup de pied retourné, et Rodri a estimé que son premier but avait été un tournant.
Il a ajouté : « C'est le premier but qu'ils marquent, peut-être que s'ils n'avaient pas marqué ce but, nous aurions gagné le match. »
Il a également affirmé qu'il y avait eu une série de mauvaises décisions.
« C'est un match après l'autre, et ce n'est pas possible », a ajouté Rodri.
« Honnêtement, je ne parle jamais des arbitres, je respecte énormément leur travail. Mais ils doivent prêter attention à ces choses.
Il (Solanke) a donné un coup de pied dans la jambe, c'est tellement évident... Cela fait deux ou trois matchs d'affilée et je ne sais pas pourquoi. »
La FA sévit
La FA a déclaré que Rodri avait « agi de manière inappropriée lors d'une interview médiatique d'après-match en faisant des commentaires qui impliquent un parti pris et/ou remettent en question l'intégrité d'un officiel de match ». Il a jusqu'au 18 février pour répondre.
Il risque d'être suspendu, ce qui porterait un coup dur aux espoirs de titre de City. L'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, avait été suspendu pour deux matchs après avoir affirmé que l'arbitre Paul Tierney avait « quelque chose contre » son équipe.
Rodri soutenu par Guardiola, l'entraîneur de Manchester City
Pep Guardiola n'a pas critiqué aussi sévèrement les arbitres, mais il était tout de même perplexe quant à la décision d'accorder le but de Solanke.
Il a déclaré: « Si un défenseur central fait cela à un attaquant, c'est un penalty, n'est-ce pas ? »
Il a également semblé suggérer que l'arbitre avait aidé les Spurs avec sa décision, ajoutant : « Rien n'a changé l'opinion que j'avais auparavant.
Nous aurions préféré ne pas avoir cette transition, mais cela ne me dérange pas qu'il y ait eu une réaction émotionnelle suite au but accordé par l'arbitre aux Spurs.
Après cela, il est difficile de contrôler l'élan. Le match a été bien joué.
Contre United, je pourrais dire beaucoup de choses [sur la façon dont nous avons joué]. Aujourd'hui, dans l'ensemble, le match a été très bien joué. »
- Getty Images Sport
Guardiola s'exprime sur la condition physique de Haaland et le défi face à Arsenal
City affrontera Salford City dans un match passionnant de la FA Cup ce week-end avant de revenir dans la course au titre de Premier League contre Newcastle United le week-end prochain. Il compte actuellement quatre points de retard sur le leader Arsenal, après avoir battu Fulham 3-0 en milieu de semaine.
Guardiola a également donné des nouvelles de la condition physique de l'attaquant Erling Haaland, après son remplacement à la mi-temps.
Il a ajouté: « Des petits soucis. Il ne se sentait pas à l'aise. La raison ? Beaucoup de matchs. Je n'ai pas parlé aux médecins, je ne sais pas exactement ce qu'il a.
Il a dit qu'il ne se sentait pas à l'aise et, avec un score de 3-0, Omar et les matchs à venir, c'était une décision logique. »
Au sujet de la course au titre, il a déclaré : « Nous n'avions pas neuf points de retard avant Anfield, nous n'avons pas trois points de retard avant Brentford-Arsenal, après cela, nous verrons.
Je dis toujours que l'objectif est de progresser, progresser, progresser. C'est ainsi que nous pouvons être plus réguliers sur 90 minutes, que nous pouvons nous améliorer et que les joueurs ont le sentiment de faire ce que nous voulons qu'ils fassent.
Nous pouvons y arriver en termes de mentalité et de schémas défensifs et offensifs. C'est ce que nous faisons. »
