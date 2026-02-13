La star de Manchester City, Rodri, accusé d'avoir tenu des propos « injustes » à l'encontre de l'arbitre, tandis que le vainqueur du Ballon d'Or risque une suspension

Selon BBC Sport, Rodri a été sanctionné par la Fédération anglaise de football après avoir critiqué les arbitres à la suite du match nul entre City et les Spurs. Le joueur international espagnol était furieux que le premier but de Dominic Solanke ait été validé, alors qu'il semblait avoir donné un coup de pied dans l'arrière de la jambe de Marc Guehi.

Rodri a déclaré après coup que cette décision était « injuste », affirmant : « Je sais que nous avons trop gagné et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l'arbitre doit rester neutre.

Ce n'est pas juste, car nous travaillons très dur. Quand tout est fini, on est frustré. »

Solanke a ensuite marqué un deuxième but magnifique, d'un coup de pied retourné, et Rodri a estimé que son premier but avait été un tournant.

Il a ajouté : « C'est le premier but qu'ils marquent, peut-être que s'ils n'avaient pas marqué ce but, nous aurions gagné le match. »

Il a également affirmé qu'il y avait eu une série de mauvaises décisions.

« C'est un match après l'autre, et ce n'est pas possible », a ajouté Rodri.

« Honnêtement, je ne parle jamais des arbitres, je respecte énormément leur travail. Mais ils doivent prêter attention à ces choses.

Il (Solanke) a donné un coup de pied dans la jambe, c'est tellement évident... Cela fait deux ou trois matchs d'affilée et je ne sais pas pourquoi. »