Gray, qui a lui-même occupé le poste d’arrière gauche et disputé trois matches internationaux avec l’équipe A en 1999 alors qu’il évoluait à Sunderland, estime que l’expérience de Shaw peut encore profiter à Thomas Tuchel. Reste toutefois une incertitude sur sa condition physique, tant ses blessures à Old Trafford se sont multipliées.

Shaw pourrait donc se contenter d’un rôle de remplaçant en sélection, d’autant que des joueurs comme Lewis Hall et Myles Lewis-Skelly postulent également à un poste où plusieurs jeunes talents ont récemment émergé.

O’Reilly, qui a seulement fait ses débuts avec City en août 2024, a déjà grimpé en tête de cette hiérarchie. Sa progression fulgurante lui a permis d’accumuler plus de 50 matchs cette saison, ponctués par un doublé mémorable lors de la finale de la Carabao Cup 2026, synonyme de premier titre majeur.

Ce produit du centre de formation de City, épanoui dans le système de Pep Guardiola qui lui laisse toute liberté de mouvement, entend désormais jouer un rôle de premier plan pour l’Angleterre, déterminée à conquérir la gloire mondiale sur le sol nord-américain.