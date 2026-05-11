Getty
Traduit par
La star de Manchester City, Nico O’Reilly, est pressentie pour s’imposer durablement en équipe d’Angleterre « pour la prochaine décennie » : qu’est-ce que cela implique pour le défenseur de Manchester United, Luke Shaw ?
Ascension fulgurante : comment O'Reilly s'est imposé comme une star tant en club qu'en sélection nationale.
Gray, qui a lui-même occupé le poste d’arrière gauche et disputé trois matches internationaux avec l’équipe A en 1999 alors qu’il évoluait à Sunderland, estime que l’expérience de Shaw peut encore profiter à Thomas Tuchel. Reste toutefois une incertitude sur sa condition physique, tant ses blessures à Old Trafford se sont multipliées.
Shaw pourrait donc se contenter d’un rôle de remplaçant en sélection, d’autant que des joueurs comme Lewis Hall et Myles Lewis-Skelly postulent également à un poste où plusieurs jeunes talents ont récemment émergé.
O’Reilly, qui a seulement fait ses débuts avec City en août 2024, a déjà grimpé en tête de cette hiérarchie. Sa progression fulgurante lui a permis d’accumuler plus de 50 matchs cette saison, ponctués par un doublé mémorable lors de la finale de la Carabao Cup 2026, synonyme de premier titre majeur.
Ce produit du centre de formation de City, épanoui dans le système de Pep Guardiola qui lui laisse toute liberté de mouvement, entend désormais jouer un rôle de premier plan pour l’Angleterre, déterminée à conquérir la gloire mondiale sur le sol nord-américain.
- Getty
Pourquoi O'Reilly, jeune pépite de Manchester City, est-il prêt à s'imposer en équipe d'Angleterre ?
Interrogé sur la question de savoir si O’Reilly avait plus à offrir en tant que joueur polyvalent que ses rivaux pour le poste d’arrière gauche, Gray – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec betFIRST – a déclaré : « Il serait mon choix actuel, à 100 %.
Il faut tenir compte des grands matchs qu’il a disputés depuis son entrée dans le onze de Manchester City, notamment ses performances lors des soirées européennes.
Sous le maillot de l’Angleterre, il n’a jamais déçu et s’est imposé comme un joueur fiable, que ce soit à gauche ou ailleurs.
Luke Shaw a-t-il fait son temps ? Autrefois, le poste de latéral gauche était très disputé, mais je pense que Nico O’Reilly a désormais sa chance, peut-être pour les dix prochaines années, grâce à son jeune âge et à son talent incroyable. »
Luke Shaw, arrière gauche de Manchester United, dispose-t-il encore d’un rôle à jouer en équipe d’Angleterre ?
Gray a défendu la candidature de Luke Shaw, arrière gauche expérimenté de Manchester United, malgré la concurrence de Tino Livramento et Djed Spence, capables d’occuper les deux côtés de la défense : « Je prendrais Shaw pour son expérience et son palmarès.
« Je pense que le souci pour Thomas Tuchel – et cela vaut pour pas mal de joueurs – c’est qu’il doit compter sur le fait que ses joueurs restent en forme jusqu’à la fin du tournoi, et je pense que c’est l’une des inquiétudes qu’il va avoir avec des joueurs comme Luke Shaw.
En revanche, si Nico O’Reilly est sélectionné, on s’inquiète moins : il se blesse rarement, il est jeune et ses muscles ne devraient pas céder dans un tournoi de ce type. Mais même si tout le monde est en forme, d’après ce que j’ai vu cette saison de tous les joueurs qui ont évolué au poste d’arrière gauche, Nico O’Reilly serait mon choix numéro un, sans hésitation. »
- Getty Images
À quelle date la Fédération anglaise de football dévoilera-t-elle la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 ?
La Fédération anglaise de football a confirmé que Tuchel annoncera sa liste pour la Coupe du monde le 22 mai, soit deux jours avant la conclusion de la saison 2025-2026 de Premier League, ce qui expose l’équipe au risque de blessures de dernière minute.
Une liste élargie de 55 joueurs doit être soumise avant le 11 mai, et les sélectionneurs ont jusqu’au 30 mai pour peaufiner leurs effectifs. L’Angleterre pourra donc ajuster sa délégation avant de s’envoler pour le continent américain et d’aborder son entrée en lice face à la Croatie le 17 juin.