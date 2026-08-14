La préparation d’Enzo Maresca en vue du prochain Community Shield contre Arsenal a subi un contretemps inattendu, puisque Savinho a manqué la dernière séance. Manchester City se prépare pour le traditionnel lever de rideau au Principality Stadium de Cardiff, mais pourrait devoir le faire sans le joueur de 22 ans. Selon The Athletic, via Sam Lee, le Brésilien n’a pas participé à l’entraînement en raison d’une maladie.

Si l’ailier était absent, d’autres figures importantes étaient bien présentes à la City Football Academy. Jack Grealish a pris part à la séance alors qu’il cherche à disputer sa première apparition avec le club depuis plus d’un an après ses problèmes de blessure. Il était accompagné d’Erling Haaland, de Jérémy Doku et de la recrue de janvier Marc Guehi, tous en concurrence pour une place de titulaire lors du choc contre Arsenal ce week-end.



