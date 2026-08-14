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La star de Manchester City manque l’entraînement alors que Tottenham se rapproche d’un énorme accord de transfert à 60 M£
Une star de Manchester City absente d’une séance cruciale
La préparation d’Enzo Maresca en vue du prochain Community Shield contre Arsenal a subi un contretemps inattendu, puisque Savinho a manqué la dernière séance. Manchester City se prépare pour le traditionnel lever de rideau au Principality Stadium de Cardiff, mais pourrait devoir le faire sans le joueur de 22 ans. Selon The Athletic, via Sam Lee, le Brésilien n’a pas participé à l’entraînement en raison d’une maladie.
Si l’ailier était absent, d’autres figures importantes étaient bien présentes à la City Football Academy. Jack Grealish a pris part à la séance alors qu’il cherche à disputer sa première apparition avec le club depuis plus d’un an après ses problèmes de blessure. Il était accompagné d’Erling Haaland, de Jérémy Doku et de la recrue de janvier Marc Guehi, tous en concurrence pour une place de titulaire lors du choc contre Arsenal ce week-end.
- AFP
Tottenham tout proche d’un accord
Le timing de l'absence de Savinho est particulièrement intrigant compte tenu du fort intérêt venu du nord de Londres. Roberto De Zerbi serait sur le point de recruter sa cible offensive prioritaire, avec Tottenham tout proche d'un accord total pour la star estimée à 60 millions de livres sterling.
Tottenham a été remarquablement actif sur le marché des transferts alors que le club cherche à se rapprocher de nouveau du haut du classement après deux 17es places consécutives en Premier League. Après avoir déjà remanié son effectif avec des renforts clés au milieu de terrain et en défense, son attention s'est désormais clairement portée sur le renforcement du secteur offensif.
L’opération recrutement de De Zerbi se poursuit
La stratégie de recrutement au Tottenham Hotspur Stadium a été agressive cet été. Tottenham a consacré la première moitié du mercato à faire venir de nouveaux éléments en défense avec les signatures de Martin Dubravka, Andy Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke. Le club a ensuite enchaîné avec un énorme signal au milieu de terrain, en déboursant un total de 185 millions de livres sterling pour s’attacher le duo Sandro Tonali-Mateus Fernandes.
Pour faciliter d’autres arrivées comme celle de Savinho, le club prépare plusieurs départs très médiatisés. Cristian Romero est sur le point de rejoindre l’Atletico Madrid, tandis que le latéral Djed Spence est en passe de s’engager avec l’Inter. Ces départs devraient offrir la marge de manœuvre financière nécessaire à Tottenham pour tester la détermination de City, même si les dirigeants de l’Etihad pourraient être réticents à vendre à un rival direct sans avoir de remplaçant en tête.
- Getty
Des cibles alternatives dans le viseur
Si un accord pour Savinho s’avère trop difficile à conclure, Tottenham a identifié d’autres options de premier plan, dont Cody Gakpo, de Liverpool. L’international néerlandais est très apprécié à Hotspur Way, même qu’un accord pour l’ancien joueur du PSV semble nettement plus compliqué. Le journaliste Ben Jacobs a récemment fait le point sur la situation, indiquant que Liverpool est réticent à se séparer de l’attaquant polyvalent à moins de pouvoir d’abord s’assurer plusieurs remplaçants.
Alors que la date limite du mercato approche, Tottenham a une dernière case à cocher. Que De Zerbi obtienne Savinho ou se tourne vers Gakpo, les Spurs sont déterminés à achever leur reconstruction offensive avant la fermeture du mercato.
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