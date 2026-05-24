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La star de Manchester City, Erling Haaland, remporte son TROISIÈME Soulier d’or et rejoint ainsi Harry Kane et Alan Shearer au palmarès de la Premier League
Haaland remporte le Soulier d'or malgré son absence lors de la défaite contre Aston Villa
Écarté du groupe pour la défaite 2-1 contre Aston Villa dimanche – match au cours duquel City célébrait les dix années de règne couronné de trophées de Guardiola –, Haaland a tout de même raflé le Soulier d’or. L’attaquant prolifique a devancé Igor Thiago (Brentford), auteur de 22 buts, et ainsi contribué à la sélection du Brésilien pour la Coupe du monde. Grâce à cet exploit, la star de City n’est devancée que par Mohamed Salah et Thierry Henry, seuls joueurs à avoir remporté ce titre à quatre reprises. Au terme d’une saison bouclée en 2 959 minutes de jeu en Premier League, l’avant-centre norvégien a trouvé le chemin des filets à 38 reprises en 52 matchs toutes compétitions confondues.
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Cette forme exceptionnelle s’inscrit dans la continuité des précédentes saisons record.
Haaland avait déjà remporté ce titre lors de la saison 2023-2024 avec 27 buts, après des débuts exceptionnels en 2022-2023 où il avait inscrit 36 buts, un chiffre sans précédent, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la compétition sur une seule saison. Au total, l’avant-centre norvégien a déjà marqué 162 buts en 198 apparitions sous le maillot citizen, et il a contribué à deux titres de champion d’Angleterre.
Déception pour City
Son importance au sein de l’équipe s’est confirmée lors d’une rare période de disette en fin d’année, qui a sans doute coûté le titre à Manchester City. Haaland n’a marqué qu’une fois, sur penalty contre Brighton, en sept matchs, et City n’a gagné que deux fois durant cette période. Il a retrouvé son efficacité pour le sprint final, inscrivant le but de la victoire à Liverpool puis face à Arsenal lors d’un choc crucial le mois dernier. Mais, après avoir laissé filer des points à Everton et à Bournemouth, les Gunners ont été sacrés champions pour la première fois en 22 ans, laissant le club mancunien à deux doigts d’un nouveau titre.
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Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde, juste avant l’aube de l’ère post-Guardiola.
Désormais, l’attaquant de pointe va se consacrer à ses obligations internationales, avec pour objectif principal de mener la Norvège à la Coupe du monde. Haaland, dont le contrat expire en 2034, reviendra ensuite à Manchester pour mener une toute nouvelle ère sans Guardiola, l’ancien entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, étant pressenti pour succéder au légendaire tacticien catalan sur le banc de l’Etihad.