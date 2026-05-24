La star de Manchester City, Erling Haaland, remporte son TROISIÈME Soulier d’or et rejoint ainsi Harry Kane et Alan Shearer au palmarès de la Premier League

Écarté du groupe pour la défaite 2-1 contre Aston Villa dimanche – match au cours duquel City célébrait les dix années de règne couronné de trophées de Guardiola –, Haaland a tout de même raflé le Soulier d’or. L’attaquant prolifique a devancé Igor Thiago (Brentford), auteur de 22 buts, et ainsi contribué à la sélection du Brésilien pour la Coupe du monde. Grâce à cet exploit, la star de City n’est devancée que par Mohamed Salah et Thierry Henry, seuls joueurs à avoir remporté ce titre à quatre reprises. Au terme d’une saison bouclée en 2 959 minutes de jeu en Premier League, l’avant-centre norvégien a trouvé le chemin des filets à 38 reprises en 52 matchs toutes compétitions confondues.