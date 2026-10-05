Le défenseur central de Liverpool Jacquet a été contraint de quitter le onze de départ de la France pour le match à fort enjeu de lundi soir contre la Belgique au Stade de France. Le défenseur français a ressenti une gêne à l’ischio-jambier gauche dans les heures précédant le coup d’envoi, ce qui a poussé le staff des Bleus à le ménager par pure précaution. Aucun risque n’étant pris concernant sa condition physique, son absence vise strictement à éviter toute aggravation supplémentaire avant son retour en club.

Cette nouvelle va immédiatement susciter l’inquiétude du staff de Liverpool à l’approche d’un calendrier national éprouvant, d’autant plus au vu de la charge de travail de Jacquet en Ligue des nations cette saison. Après être resté sur le banc lors de la victoire 1-0 contre la Turquie, le défenseur a disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la victoire 1-0 contre la Belgique et du match nul 1-1 face à l’Italie.