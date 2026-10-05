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La star de Liverpool Jeremy Jacquet écartée pour le match de la France contre la Belgique, tandis qu’un défenseur de Manchester United va connaître sa première sélection chez les A
Coup d’arrêt sur blessure pour la star de Liverpool
Le défenseur central de Liverpool Jacquet a été contraint de quitter le onze de départ de la France pour le match à fort enjeu de lundi soir contre la Belgique au Stade de France. Le défenseur français a ressenti une gêne à l’ischio-jambier gauche dans les heures précédant le coup d’envoi, ce qui a poussé le staff des Bleus à le ménager par pure précaution. Aucun risque n’étant pris concernant sa condition physique, son absence vise strictement à éviter toute aggravation supplémentaire avant son retour en club.
Cette nouvelle va immédiatement susciter l’inquiétude du staff de Liverpool à l’approche d’un calendrier national éprouvant, d’autant plus au vu de la charge de travail de Jacquet en Ligue des nations cette saison. Après être resté sur le banc lors de la victoire 1-0 contre la Turquie, le défenseur a disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la victoire 1-0 contre la Belgique et du match nul 1-1 face à l’Italie.
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Leny Yoro entre dans la lumière
Dans un rebondissement qui ne manquera pas d’éveiller l’intérêt des supporters du nord-ouest de l’Angleterre, le défenseur de Manchester United Leny Yoro a été l’homme choisi pour remplacer Jacquet au cœur de la défense française. Cette promotion a marqué un moment historique pour Yoro, qui a ainsi honoré sa première sélection en équipe de France.
Alors que Yoro fêtait sa première apparition, l’attention de la direction de Liverpool reste tournée vers la gravité de l’état de Jacquet. Le défenseur français a déjà disputé sept matches toutes compétitions confondues avec Liverpool cette saison, formant une solide charnière défensive aux côtés de Virgil van Dijk dans l’équipe d’Andoni Iraola après son arrivée estivale en provenance de Rennes.
Des tests cruciaux attendent le club de la Mersey
À l’issue de la trêve internationale, Jacquet doit rentrer immédiatement dans le Merseyside afin de subir des examens complémentaires auprès de l’équipe médicale de Liverpool. Le timing est particulièrement délicat pour Iraola, dont l’équipe prépare actuellement un énorme choc de Premier League contre le rival pour le titre Manchester City, à Anfield ce dimanche.
L’enjeu ne pourrait pas être plus important pour cette rencontre à venir, puisque Manchester City occupe actuellement la tête du classement de Premier League avec un parcours parfait de 15 points en cinq matches. À l’inverse, Liverpool pointe à la sixième place avec neuf points, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur l’équipe d’Iraola, qui doit obtenir un résultat à Anfield et réduire l’écart avec le leader.
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Le suspense de la Ligue des nations continue
De l’autre côté du terrain, la Belgique a elle aussi puisé son inspiration en Premier League, puisque le milieu de terrain de Chelsea Romeo Lavia a conservé sa place dans le onze de départ. Lavia continue d’impressionner avec sa sélection après une première titularisation complète réussie la semaine dernière, malgré la courte défaite 1-0 subie par la Belgique face aux Français.
La France de Zinedine Zidane abordait la soirée en tête du groupe, avec une courte avance d’un point sur les Belges. L’absence de Jacquet et l’introduction de Yoro ajoutaient un nouvel élément de récit à une affiche déjà marquée par une rivalité régionale.
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