La star de Liverpool Hugo Ekitike s'exprime sur le fait de jouer avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et nomme son coéquipier préféré à Anfield
En repensant à ces séances avec les superstars à Paris et à sa fierté d'avoir travaillé avec Messi, huit fois vainqueur du Ballon d'Or, Ekitike a déclaréà TNT Sports : « Je ne peux pas mentir, j'ai eu du mal à entrer sur le terrain et à faire ce qu'ils faisaient au même niveau. Je pense que je n'ai pas encore atteint ce niveau. Il s'agissait d'apprendre sur le terrain, à l'entraînement, j'ai vu beaucoup de choses formidables. Ce n'est pas seulement une question de technique, j'ai appris à me déplacer sans le ballon, à toucher le ballon, à marquer des buts, à avoir confiance en moi pendant le match. Quand j'y repense, ce n'était pas une période formidable pour moi [au PSG], mais je pense que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai tellement appris, je suis tellement reconnaissant d'avoir été là avec de si bons joueurs. C'est une superbe photo que je peux mettre chez moi, car j'ai joué avec le meilleur joueur de l'histoire du football. C'était sympa. »
L'ambition d'atteindre le sommet
Depuis son transfert estival de 79 millions de livres sterling depuis l'Eintracht Francfort, le Français affiche une forme impressionnante avec Liverpool, marquant 15 buts et délivrant six passes décisives en 38 apparitions. Cette période faste lui a permis d'intégrer l'équipe de France de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026. Cependant, l'attaquant ne se contente pas d'être un titulaire régulier ; il vise le sommet individuel du football.
Lorsque Owen Hargreaves lui a demandé s'il avait le potentiel pour devenir le meilleur au monde, Ekitike a répondu : « Je pense que je peux y arriver, je pense que je peux y arriver. Il y a encore des progrès à faire, je dois travailler davantage, progresser, mais je suis clairement là où je voulais être, et j'y suis. Quand je dis que je n'ai peur de rien, c'est comme si je ne craignais pas la pression. Les gens ont des attentes à mon égard et j'adore ça. C'est excitant pour moi d'être ici, de disputer de grands matchs, de participer à de grandes compétitions. J'ai toujours voulu être là et jouer ce genre de matchs pour un club aussi important. »
Un lien particulier avec Florian Wirtz
Si son passé a été marqué par le trio « MMN », son présent à Liverpool est défini par un partenariat grandissant avec Florian Wirtz, autre recrue de marque. Bien que les deux joueurs aient mis du temps à s'acclimater à la vie dans le Merseyside, ils ont progressivement développé une forte complicité qui, selon Ekitike, est la clé de son propre succès individuel devant les buts.
Ekitike est très élogieux à l'égard du numéro 10 : « Dans cette équipe, je pense que c'est le joueur avec lequel j'aime le plus jouer. J'apprécie aussi les autres joueurs, mais quand vous jouez en tant qu'attaquant et que vous avez un numéro 10 qui comprend si bien le football et qui veut jouer le même football que vous, cela facilite les choses. Je lui ai dit que si nous jouions ensemble, nous allions faire de grandes choses. S'il me passe le ballon, je le lui renvoie et les choses se passent bien. J'aime beaucoup jouer avec lui et je sais que c'est un joueur qui peut me faire beaucoup de passes décisives tout au long de la saison. C'est bien d'avoir à ses côtés un joueur qui peut vous faire briller. »
En prévision de la Coupe du monde
Avec 13 contributions au niveau des buts pour Wirtz et le total impressionnant d'Ekitike, l'avenir de Liverpool s'annonce radieux. L'évolution de l'attaquant français, qui est passé du statut de joueur marginal à Paris à celui de figure centrale de la Premier League, a été rapide, et il attribue cette transition à sa force mentale. En acceptant la pression du public d'Anfield, Ekitike prouve que les leçons apprises auprès de Messi et de ses coéquipiers l'ont préparé au plus haut niveau de ce sport.
À l'approche de la Coupe du monde 2026, l'ancien joueur de Reims devrait jouer un rôle important pour la France. Sa capacité à relier le jeu, combinée à la finition clinique qu'il a affinée en Angleterre, fait de lui l'un des espoirs les plus prometteurs d'Europe.
