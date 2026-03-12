La star de Liverpool Hugo Ekitike s'exprime sur le fait de jouer avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et nomme son coéquipier préféré à Anfield

Depuis son transfert estival de 79 millions de livres sterling depuis l'Eintracht Francfort, le Français affiche une forme impressionnante avec Liverpool, marquant 15 buts et délivrant six passes décisives en 38 apparitions. Cette période faste lui a permis d'intégrer l'équipe de France de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026. Cependant, l'attaquant ne se contente pas d'être un titulaire régulier ; il vise le sommet individuel du football.

Lorsque Owen Hargreaves lui a demandé s'il avait le potentiel pour devenir le meilleur au monde, Ekitike a répondu : « Je pense que je peux y arriver, je pense que je peux y arriver. Il y a encore des progrès à faire, je dois travailler davantage, progresser, mais je suis clairement là où je voulais être, et j'y suis. Quand je dis que je n'ai peur de rien, c'est comme si je ne craignais pas la pression. Les gens ont des attentes à mon égard et j'adore ça. C'est excitant pour moi d'être ici, de disputer de grands matchs, de participer à de grandes compétitions. J'ai toujours voulu être là et jouer ce genre de matchs pour un club aussi important. »