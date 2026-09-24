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La star de Liverpool Harvey Elliott visée par un avertissement sur son « surpoids » alors que son prêt à Valence vire au cauchemar
La condition physique d’Elliott critiquée en pleine tourmente à Valence
Le prêt d’Elliott à Valence est en train de rapidement tourner au fiasco. En quête d’un nouveau départ après un passage frustrant à Aston Villa, le joueur de 23 ans n’a disputé que 88 minutes réparties sur trois entrées en jeu en Liga cette saison.
Le média espagnol Marca a dressé un constat sévère de la condition physique du milieu de terrain, affirmant qu’il est arrivé bien au-dessus de son poids de forme optimal, ce qui laisse entendre qu’Elliott paie le prix d’une pré-saison très perturbée et atypique à Liverpool.
La tourmente s’étend bien au-delà du terrain. Valence occupe la 19e place du classement après avoir perdu cinq de ses sept premiers matches, une série catastrophique qui a conduit au licenciement de l’entraîneur Carlos Corberan quelques jours seulement après l’arrivée d’Elliott.
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Le milieu de terrain reste positif malgré les limogeages d’entraîneurs
À son arrivée à Mestalla, Elliott tenait à laisser derrière lui ses difficultés récentes. « Je voulais avoir l’opportunité de venir ici, de jouer régulièrement et de découvrir un championnat différent », a-t-il déclaré. « Mon objectif est de retrouver ma confiance, de jouer libéré et de prendre du plaisir sur le terrain. »
Le milieu de terrain a également souligné la confiance initialement placée en lui par la direction du club. « J’ai eu quelques échanges avec Carlos Corberan, au cours desquels nous avons parlé de mes objectifs et de ce qu’il attendait de moi en tant que joueur », a-t-il indiqué peu avant le licenciement soudain de l’entraîneur. « Le début de saison a été compliqué, mais il reste encore un long chemin à parcourir. »
Malgré les critiques de plus en plus nombreuses concernant son poids, Elliott a tenté d’afficher son calme en ligne. « À bientôt après la trêve, Valencianistas ! Nous allons continuer à travailler et revenir plus forts. Merci pour votre soutien », a-t-il publié sur Instagram avant la trêve internationale.
Une carrière freinée par des clauses de prêt et des changements d’entraîneur
La carrière d’Elliott a considérablement marqué le pas au cours des deux dernières années. Après avoir perdu les faveurs d’Arne Slot à Liverpool, il a été envoyé à Aston Villa, où il n’a disputé que 304 minutes. L’entraîneur de Villa, Unai Emery, l’a délibérément écarté afin d’éviter de déclencher une clause d’obligation d’achat de 35 millions de livres sterling.
De retour sur la Mersey, le nouveau manager de Liverpool, Andoni Iraola, a immédiatement estimé qu’Elliott n’entrait pas dans ses plans. Le milieu de terrain reste sous contrat à Anfield jusqu’en 2028, mais comme Valence ne dispose d’aucune obligation de l’acheter l’été prochain, son avenir à long terme demeure très incertain.
Valence prend actuellement en charge la très grande majorité du salaire d’Elliott en Premier League, ce qui fait de lui le troisième joueur le mieux payé de l’effectif. Cet engagement financier conséquent n’a fait qu’amplifier les attentes et les critiques qui ont accompagné son début poussif en Espagne.
- AFP
Semaines décisives sous Javier Aguirre
Elliott fait désormais face à une période critique de trois semaines pour sauver son prêt en Espagne. La trêve internationale lui sert de pré-saison sur mesure, lui offrant une brève fenêtre pour perdre du poids, améliorer sa condition physique pour les matches et répondre aux exigences physiques du club.
Il doit rapidement impressionner le nouvel entraîneur de Valence Javier Aguirre. L’ancien sélectionneur du Mexique n’étant sous contrat que jusqu’à la fin de la saison, Aguirre aura besoin de résultats immédiats, ce qui ne laisse aucune marge d’erreur à Elliott s’il espère intégrer le onze de départ.
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