Le prêt d’Elliott à Valence est en train de rapidement tourner au fiasco. En quête d’un nouveau départ après un passage frustrant à Aston Villa, le joueur de 23 ans n’a disputé que 88 minutes réparties sur trois entrées en jeu en Liga cette saison.

Le média espagnol Marca a dressé un constat sévère de la condition physique du milieu de terrain, affirmant qu’il est arrivé bien au-dessus de son poids de forme optimal, ce qui laisse entendre qu’Elliott paie le prix d’une pré-saison très perturbée et atypique à Liverpool.

La tourmente s’étend bien au-delà du terrain. Valence occupe la 19e place du classement après avoir perdu cinq de ses sept premiers matches, une série catastrophique qui a conduit au licenciement de l’entraîneur Carlos Corberan quelques jours seulement après l’arrivée d’Elliott.



