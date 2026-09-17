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La star de Liverpool Dominik Szoboszlai répond à ses détracteurs et assume un rôle polyvalent sous les ordres d’Andoni Iraola
Szoboszlai fait taire les sceptiques
Szoboszlai a répondu aux récentes critiques sur sa forme en livrant une performance décisive en Carabao Cup. L'international hongrois a été le grand artisan de la victoire 3-1 de Liverpool contre Tottenham mardi soir, conclue par une superbe frappe lointaine qui a rappelé aux fidèles d'Anfield toute l'étendue de son immense qualité. Malgré ce but splendide, l'ancien joueur du RB Leipzig s'est récemment retrouvé sous le feu des projecteurs après une série de prestations que certains observateurs ont jugées décevantes, en particulier lors d'une sortie compliquée contre Fulham le week-end dernier.
« Il y a eu des critiques ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais merci de me le dire. Vous savez, ce but [contre Spurs] était pour les gens qui sont toujours à mes côtés parce que nous sommes aussi des êtres humains, donc nous pouvons aussi faire de mauvais matches », a déclaré Szoboszlai.
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S’adapter aux exigences tactiques d’Andoni Iraola
L’arrivée d’Iraola a entraîné un changement de philosophie tactique à Anfield, et Szoboszlai a été au cœur de cette transition. Le Hongrois a reçu pour mission d’occuper différents rôles dans un système de milieu de terrain fluide qui exige une grande intensité et une conscience du placement. Lors du récent match nul 0-0 contre Fulham, Szoboszlai a beaucoup souffert, ne remportant qu’un seul de ses 10 duels individuels, ce qui a relancé le débat parmi les consultants et les supporters sur son meilleur poste.
« Je pense que vous voyez les choses un peu différemment parce que nous jouons avec un 6, un 8 et un 10, donc le 6 et le 8 ne sont pas l’un à côté de l’autre, le 8 est un peu plus haut et le 6 est un peu plus bas, et le 10 est encore un peu plus haut, donc ce ne sont pas deux joueurs côte à côte », a-t-il expliqué. La complexité de ces rôles exige un haut niveau d’intelligence de jeu, quelque chose que l’entraîneur a salué chez le joueur de 23 ans depuis son arrivée. « La semaine dernière contre Fulham, j’étais un numéro 8, j’ai aussi été numéro 2, j’ai été numéro 6, numéro 8, numéro 10, numéro 7 aussi », a-t-il ajouté.
Le débat sur le meilleur poste
Alors que les supporters continuent de débattre pour savoir si Szoboszlai est plus à l’aise dans un rôle offensif ou à un poste plus reculé de créateur, le joueur reste insensible aux étiquettes tactiques. Sa polyvalence a été un atout majeur pour Iraola, qui a dû composer avec plusieurs inquiétudes liées aux blessures et des ajustements tactiques tout au long de son début de mandat. Pour Szoboszlai, la priorité est simplement d’être sur la feuille de match et d’apporter sa contribution à l’effort collectif, quel que soit son positionnement sur le terrain.
« Non, je veux juste être sur le terrain. Peut-être que je ne suis pas au meilleur niveau au poste de 6 parce que je gagne un duel sur 10, peut-être qu’au match suivant je vais en gagner huit sur 10, donc je suis alors un bon 6 ? Donc c’est toujours une question d’équilibre », a déclaré Szoboszlai.
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En vue de Bournemouth et de la suite
La victoire de Liverpool contre Tottenham a mis en place un alléchant choc du quatrième tour contre Chelsea, mais l’attention immédiate reste portée sur la Premier League. Les Reds doivent affronter Bournemouth ce dimanche, lors d’un match où Szoboszlai sera probablement attendu pour maintenir les standards élevés qu’il a fixés en coupe. Le milieu de terrain est catégorique : la clé du succès dans un club de la dimension de Liverpool réside dans la manière dont un joueur réagit face à l’adversité.
« Il y aura des matches où nous ne jouerons pas à notre meilleur niveau en tant qu’équipe, ou moi personnellement, ou quelqu’un d’autre, mais croyez-moi, il faut toujours laisser le passé derrière soi et ensuite passer au suivant, puis au suivant, c’est la réaction qui compte », a conclu le milieu de terrain.
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