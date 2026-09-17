Szoboszlai a répondu aux récentes critiques sur sa forme en livrant une performance décisive en Carabao Cup. L'international hongrois a été le grand artisan de la victoire 3-1 de Liverpool contre Tottenham mardi soir, conclue par une superbe frappe lointaine qui a rappelé aux fidèles d'Anfield toute l'étendue de son immense qualité. Malgré ce but splendide, l'ancien joueur du RB Leipzig s'est récemment retrouvé sous le feu des projecteurs après une série de prestations que certains observateurs ont jugées décevantes, en particulier lors d'une sortie compliquée contre Fulham le week-end dernier.

« Il y a eu des critiques ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, mais merci de me le dire. Vous savez, ce but [contre Spurs] était pour les gens qui sont toujours à mes côtés parce que nous sommes aussi des êtres humains, donc nous pouvons aussi faire de mauvais matches », a déclaré Szoboszlai.