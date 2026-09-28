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La star de Liverpool Cody Gakpo se retire de la sélection des Pays-Bas après un tacle appuyé contre la Serbie
Coup dur sur la scène internationale pour la star de Liverpool
Andoni Iraola retient son souffle concernant l’état physique de l’un de ses principaux atouts offensifs après que Gakpo a été officiellement forfait pour le reste de la trêve internationale. L’ancien joueur du PSV Eindhoven était titulaire avec les Pays-Bas lors de leur match de Ligue des nations contre la Serbie, mais sa soirée a été brutalement écourtée. L’incident s’est produit tôt en première période à Belgrade, où le joueur de 27 ans a été victime d’un tacle appuyé. Selon les informations disponibles, Gakpo a été touché après une intervention de Sasa Lukic, qui a reçu un carton jaune pour ce tacle appuyé.
La KNVB a confirmé lundi après-midi que le joueur avait déjà quitté le rassemblement pour entamer son processus de récupération, laissant un vide important dans les plans tactiques de Xavi pour les prochains matches.
- AFP
Aucun remplaçant convoqué par Xavi
Malgré le départ très médiatisé de l’attaquant de Liverpool, le staff néerlandais a décidé de ne pas convoquer de remplaçant pour les deux derniers matches de cette trêve. Xavi estime disposer d’une profondeur suffisante dans son effectif actuel pour combler le vide sur le flanc gauche. Ruben van Bommel, qui a impressionné après son entrée en jeu dimanche soir, devrait se battre pour une place de titulaire. L’effectif peut également compter sur Noa Lang, ce qui offre au sélectionneur deux options distinctes pour maintenir son rendement offensif lors des prochaines rencontres.
La décision de s’en tenir à l’effectif actuel souligne la confiance du sélectionneur envers ses jeunes talents, même si l’absence de la présence expérimentée de Gakpo se fera sans aucun doute sentir. Les Pays-Bas doivent affronter la Grèce à Thessalonique ce jeudi avant de revenir au Philips Stadion d’Eindhoven pour conclure leur programme d’octobre.
Le staff médical de Liverpool en état d’alerte maximale
Le géant de la Premier League retient son souffle concernant l’état physique de son international néerlandais, alors qu’il s’apprête à rentrer dans le Merseyside pour subir des examens complémentaires. Liverpool a confirmé que Gakpo allait désormais retourner au club pour une nouvelle évaluation par le staff médical du centre d’entraînement AXA. Les premiers rapports en provenance du camp néerlandais suggèrent que le problème est lié à sa cheville, même que l’ampleur exacte de la blessure reste incertaine tant qu’il n’aura pas passé des examens en Angleterre. Le timing est particulièrement délicat pour le club d’Anfield, qui cherche à conserver sa place en tête du classement de Premier League.
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Le choc crucial face à Manchester City se profile
Pour Liverpool, la principale préoccupation est de savoir si Gakpo sera disponible pour son choc au sommet face à Manchester City dimanche prochain. Liverpool doit accueillir l’équipe d’Enzo Maresca à Anfield le 11 octobre, dans ce qui est déjà présenté comme une rencontre potentiellement décisive pour le titre. L’équipe médicale de l’AXA Training Centre travaillera jour et nuit pour offrir à l’attaquant les meilleures chances possibles d’un rétablissement rapide.
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