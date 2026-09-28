Andoni Iraola retient son souffle concernant l’état physique de l’un de ses principaux atouts offensifs après que Gakpo a été officiellement forfait pour le reste de la trêve internationale. L’ancien joueur du PSV Eindhoven était titulaire avec les Pays-Bas lors de leur match de Ligue des nations contre la Serbie, mais sa soirée a été brutalement écourtée. L’incident s’est produit tôt en première période à Belgrade, où le joueur de 27 ans a été victime d’un tacle appuyé. Selon les informations disponibles, Gakpo a été touché après une intervention de Sasa Lukic, qui a reçu un carton jaune pour ce tacle appuyé.

La KNVB a confirmé lundi après-midi que le joueur avait déjà quitté le rassemblement pour entamer son processus de récupération, laissant un vide important dans les plans tactiques de Xavi pour les prochains matches.