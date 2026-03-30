La star de Liverpool, Alexis Mac Allister, pose avec un maillot de Zinedine Zidane alors que des rumeurs le lient à un transfert au Real Madrid

Ces rumeurs interviennent à un moment où Liverpool traverse une période de transition majeure, son effectif risquant d’être profondément remanié alors que des figures clés telles que Mohamed Salah et Ibrahima Konaté arrivent en fin de contrat.

Interrogé par WinWinAllSportsau sujet de l'intérêt présumé de Madrid, le père du joueur, Carlos Mac Allister, avait précédemment déclaré : « Ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'Alexis se concentre sur Liverpool et sur la saison en cours. Alexis est très heureux et très à l'aise à Liverpool. »