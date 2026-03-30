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La star de Liverpool, Alexis Mac Allister, pose avec un maillot de Zinedine Zidane alors que des rumeurs le lient à un transfert au Real Madrid
Une touche de mode au Bernabéu ?
Le vainqueur de la Coupe du monde, âgé de 27 ans, s'est rendu sur Instagram pour partager une série de photos retraçant ses activités tout au long du mois de mars, dont un cliché marquant où il porte le maillot n° 5 de Zidane au Real Madrid. Bien que la publication comprenne également des images de lui en action en Ligue des champions contre Galatasaray, c'est l'hommage rendu à la légende française qui a fait la une des journaux. Mac Allister est une cible de choix pour les Merengues depuis ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde 2022 et son transfert ultérieur depuis Brighton. Bien qu'il ait marqué contre Madrid lors de deux campagnes consécutives de Ligue des champions avec l'équipe d'Arne Slot, l'attrait de la capitale espagnole reste un thème récurrent pour la star sud-américaine.
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Les négociations contractuelles sont au point mort
Interrogé sur son avenir avant le récent match à élimination directe de Liverpool contre Galatasaray en Coupe d'Europe, Mac Allister a confirmé que les discussions officielles concernant une prolongation de contrat n'avaient pas encore commencé. Le milieu de terrain argentin a déclaré : « Tout d'abord, je tiens à féliciter Ryan [Gravenberch] pour son nouveau contrat, car c'est vraiment une bonne chose pour lui et il le mérite. Il a été un joueur très important pour nous lors de la saison où nous avons remporté la Premier League, ce qui n'est pas du tout facile. Je lui adresse donc toutes mes félicitations. En ce qui me concerne, nous ne sommes pas en pourparlers pour un contrat, mais je ne suis pas pressé et c'est simplement un fait. »
Le déni d'un père
Ces rumeurs interviennent à un moment où Liverpool traverse une période de transition majeure, son effectif risquant d’être profondément remanié alors que des figures clés telles que Mohamed Salah et Ibrahima Konaté arrivent en fin de contrat.
Interrogé par WinWinAllSportsau sujet de l'intérêt présumé de Madrid, le père du joueur, Carlos Mac Allister, avait précédemment déclaré : « Ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'Alexis se concentre sur Liverpool et sur la saison en cours. Alexis est très heureux et très à l'aise à Liverpool. »
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Un tournant décisif pour l'Europe
L'attention de Liverpool se tourne désormais vers le choc de quart de finale de la Ligue des champions qui l'opposera au Paris Saint-Germain, le match aller étant prévu le 8 avril dans la capitale française. Cette confrontation à élimination directe aux enjeux considérables constituera une occasion cruciale pour Mac Allister de retrouver son meilleur niveau après une saison marquée par des performances irrégulières et de légers problèmes physiques. En dehors du terrain, la direction d'Anfield doit décider s'il faut accélérer les négociations contractuelles ou prendre le risque d'entamer les deux dernières années du contrat du joueur, un scénario qui affaiblirait considérablement son pouvoir de négociation face à un Real Madrid qui rôde.