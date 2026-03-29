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La star de Leeds fait partie des plans de recrutement de Ryan Reynolds et Rob Mac à Wrexham – les premières cibles ont déjà été identifiées dans le cadre de la campagne de promotion en Premier League
Les attaquants qui ont propulsé Wrexham vers le haut du classement de l'EFL
Tout au long de son ascension fulgurante dans les divisions de l'EFL, Phil Parkinson a toujours donné la priorité au recrutement de buteurs. Il a travaillé avec des joueurs tels que Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodriguez, Sam Smith et Kieffer Moore.
Une approche impitoyable a parfois été adoptée dans le dernier tiers du terrain, avec des renforts réguliers dans cette zone. Rien n'indique que Wrexham changera cette stratégie de recrutement à l'été 2026.
Si des joueurs confirmés ont permis au club de sortir de la National League pour rejoindre le Championship, la Premier League représenterait un tout autre défi.
L'expérience à ce niveau est considérée comme essentielle pour toute équipe souhaitant rejoindre l'élite, le pedigree étant souvent jugé plus important que le potentiel. Wrexham en est pleinement conscient et souhaite s'assurer de disposer de plans adaptés pour le prochain mercato.
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Combien coûterait à Wrexham le transfert de Joseph à Leeds ?
Selon MOT Leeds News, l'attaquant espagnol Joseph serait une option que les Red Dragons seraient prêts à envisager. Âgé de 22 ans, il n'a disputé que trois matches de Premier League sans marquer le moindre but et est actuellement prêté au Real Majorque.
Il n'a inscrit que six buts pour Leeds en 73 matches – dont la plupart en Championship –, mais il a eu du mal à s'imposer comme titulaire régulier chez les Whites et on estime qu'il a encore un potentiel à exploiter.
On affirme que Wrexham est « l’un des trois clubs de Championship à avoir manifesté de l’intérêt pour Joseph », un transfert définitif loin d’Elland Road étant sur le point d’être conclu. Leeds détient l’ancien international espagnol U21 sous contrat jusqu’en 2028, ce qui signifie qu’ils peuvent exiger une somme considérable.
Wrexham ne se lancera dans cette opération que si la promotion est assurée, et il semblerait que Leeds espère obtenir environ 7,5 millions de livres sterling (10 millions de dollars) dans le cadre d’un éventuel accord. Reynolds et Mac disposeront de ces fonds si le club parvient à se maintenir en première division.
Wrexham serait-il prêt à dépenser 50 millions de livres sterling pour un joueur de Premier League ?
Face à la perspective que Wrexham dépense potentiellement 50 millions de livres sterling (67 millions de dollars), 60 millions de livres sterling (80 millions de dollars) voire 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) pour un joueur afin de rivaliser au plus haut niveau, l’ancienne star des Red Dragons, Frank Sinclair, a récemment déclaré à GOAL : « Oui, ils n’auraient pas d’autre choix. S'ils ont l'ambition de s'imposer durablement en Premier League et de ne pas faire partie des clubs yo-yo.
« On a vu des clubs qui évoluent en Football League et en Premier League depuis des centaines d’années et qui galèrent – essayant de rester dans la ligue et devenant des clubs yo-yo. Je ne pense pas que Wrexham voudrait en arriver là, même si financièrement c’est très gratifiant. Mais d’après ce que je comprends de l’extérieur de ce que ces propriétaires veulent faire, ils veulent être une équipe qui rivalise également en Premier League.
« Et pour y parvenir, je ne sais pas exactement combien d’argent ils pourront réellement dépenser en raison des restrictions financières. Mais je suis sûr qu’ils dépenseront leur argent et qu’ils bénéficient du soutien financier nécessaire pour tenter de rivaliser en Premier League. »
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Calendrier de Wrexham : un fin de saison difficile dans la course aux barrages
Wrexham reste en lice pour la montée cette saison, occupant la septième place du classement du Championship à sept journées de la fin. Seule la différence de buts l'empêche d'accéder aux places de barrages, six points seulement séparant l'équipe de Phil Parkinson d'Ipswich, troisième.
Après avoir déjà marqué l'histoire de l'EFL avec trois promotions consécutives, les Red Dragons reprendront du service vendredi lors d'un déplacement chez les West Brom, menacés de relégation. Une fin de saison difficile attend les Red Dragons, qui devront affronter des équipes telles que Southampton, Birmingham, Coventry et Middlesbrough.