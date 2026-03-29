Tout au long de son ascension fulgurante dans les divisions de l'EFL, Phil Parkinson a toujours donné la priorité au recrutement de buteurs. Il a travaillé avec des joueurs tels que Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodriguez, Sam Smith et Kieffer Moore.

Une approche impitoyable a parfois été adoptée dans le dernier tiers du terrain, avec des renforts réguliers dans cette zone. Rien n'indique que Wrexham changera cette stratégie de recrutement à l'été 2026.

Si des joueurs confirmés ont permis au club de sortir de la National League pour rejoindre le Championship, la Premier League représenterait un tout autre défi.

L'expérience à ce niveau est considérée comme essentielle pour toute équipe souhaitant rejoindre l'élite, le pedigree étant souvent jugé plus important que le potentiel. Wrexham en est pleinement conscient et souhaite s'assurer de disposer de plans adaptés pour le prochain mercato.