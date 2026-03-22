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La star de la pop Chappell Roan répond aux accusations de Jorginho, l'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea, concernant le traitement « totalement disproportionné » infligé à sa belle-fille
Jorginho devient le beau-père de la fille de la star hollywoodienne Jude Law
Jorginho est le beau-père d'Ada, âgée de 11 ans, dont le père est l'acteur hollywoodien Jude Law. Il a épousé Catherine Harding – une ancienne compagne de Jude Law, la star d'« Alfie » et de « The Holiday » – en 2025. Ils ont un fils ensemble, Jax.
À 34 ans, il est lui-même une célébrité reconnue, vainqueur du Championnat d'Europe et de la Ligue des champions, et il est habitué aux exigences liées à la vie de star. Il n'a pas été très impressionné par Roan, la chanteuse du groupe « Pink Pony Club ».
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Jorginho a reproché à l'équipe de Roan d'avoir fait fondre sa belle-fille en larmes
Après avoir croisé cette jeune fille de 28 ans à São Paulo, Jorginho s’est exprimé sur Instagram pour dénoncer la manière dont une personne censée être un modèle pour des millions de personnes à travers le monde traite ses jeunes fans.
Il a publié : « J'ai vécu une situation très pénible avec ma famille plus tôt dans la journée. Ma femme est à São Paulo pour le Lollapalooza Brasil. Ce matin, ma fille s'est réveillée incroyablement enthousiaste. Elle avait même préparé une pancarte, tellement elle était heureuse de voir une artiste qu'elle admire vraiment, ou qu'elle admirait autrefois.
Elle est simplement passée devant la table de la chanteuse, a regardé pour s’assurer que c’était bien elle, a souri, puis est retournée s’asseoir avec sa maman. Elle n’a rien dit, n’a rien demandé. »
Il a ajouté qu’un « grand agent de sécurité » s’était ensuite « approché de leur table alors qu’elles prenaient encore leur petit-déjeuner et avait commencé à parler de manière extrêmement agressive à ma femme et à ma fille, en disant qu’elle ne devait pas laisser ma fille « manquer de respect » ou « harceler » les autres.
« Il a même dit qu’il allait porter plainte contre elles auprès de l’hôtel, alors que ma fille de 11 ans était assise là, en larmes. Ma fille était extrêmement bouleversée et a beaucoup pleuré. »
Ce qu'a déclaré Roan en réponse aux accusations concernant la sécurité
Roan, lauréate d'un Grammy Award, a réagi aux propos de Jorginho, ce qui a déclenché un vif débat sur les réseaux sociaux concernant son comportement et la manière dont les célébrités devraient se comporter avec leurs fans admiratifs.
Elle affirme n'avoir absolument pas eu connaissance de l'incident en question et n'avoir donné aucune consigne aux agents de sécurité. Elle n'a été dérangée par personne pendant son séjour au Brésil et affirme que les membres du personnel qui se sont approchés de la famille de Jorginho n'ont pas agi sur son ordre.
Dans son propre message publié sur Instagram Stories, Roan a déclaré : « Je n'ai pas demandé au garde de sécurité d'aller voir cette mère et son enfant. Ils ne sont pas venus vers moi. Ils ne faisaient rien. Il est injuste que les agents de sécurité présument simplement que quelqu'un a de mauvaises intentions, alors qu'ils n'ont aucune raison de le croire, car aucune action n'a même été entreprise. »
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L'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea de retour dans son pays natal
Jorginho, qui a contribué à la victoire du Flamengo en Copa Libertadores en 2025, est sous contrat avec son club actuel jusqu'à l'été 2028. Bien qu'il ait disputé 57 matches internationaux avec l'Italie, cet élégant milieu de terrain est né à Imbituba, une ville du sud du Brésil.
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