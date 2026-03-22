Après avoir croisé cette jeune fille de 28 ans à São Paulo, Jorginho s’est exprimé sur Instagram pour dénoncer la manière dont une personne censée être un modèle pour des millions de personnes à travers le monde traite ses jeunes fans.

Il a publié : « J'ai vécu une situation très pénible avec ma famille plus tôt dans la journée. Ma femme est à São Paulo pour le Lollapalooza Brasil. Ce matin, ma fille s'est réveillée incroyablement enthousiaste. Elle avait même préparé une pancarte, tellement elle était heureuse de voir une artiste qu'elle admire vraiment, ou qu'elle admirait autrefois.

Elle est simplement passée devant la table de la chanteuse, a regardé pour s’assurer que c’était bien elle, a souri, puis est retournée s’asseoir avec sa maman. Elle n’a rien dit, n’a rien demandé. »

Il a ajouté qu’un « grand agent de sécurité » s’était ensuite « approché de leur table alors qu’elles prenaient encore leur petit-déjeuner et avait commencé à parler de manière extrêmement agressive à ma femme et à ma fille, en disant qu’elle ne devait pas laisser ma fille « manquer de respect » ou « harceler » les autres.

« Il a même dit qu’il allait porter plainte contre elles auprès de l’hôtel, alors que ma fille de 11 ans était assise là, en larmes. Ma fille était extrêmement bouleversée et a beaucoup pleuré. »