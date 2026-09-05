La star de la Juventus Randal Kolo Muani révèle pourquoi la Serie A est « parfaite » pour lui après le désastre de son prêt à Tottenham

Le parcours de Kolo Muani au cours de l'année écoulée a été mouvementé, marqué par un passage frustrant en Premier League qui a amené beaucoup de monde à s'interroger sur son adaptation au football anglais. Après un prêt à Tottenham qui n'a pas décollé, le Français est retourné à la Juventus avec un nouveau sentiment de détermination et une compréhension claire des raisons pour lesquelles son précédent chapitre ne s'est pas déroulé comme prévu. L'attaquant a souligné le contraste saisissant entre les deux championnats, suggérant que la nature frénétique du football anglais ne correspondait pas à son approche plus réfléchie du jeu.

« Le football anglais, c'est vraiment un va-et-vient constant d'une surface de réparation à l'autre, tandis qu'en Italie, le jeu est extrêmement tactique : il faut jouer avec la tête et pas seulement avec les pieds. Ensuite, on travaille dur pendant les séances d'entraînement hebdomadaires, mais cela me plaît », a-t-il déclaré au Corriere della Sera.