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La star de la Juventus Randal Kolo Muani révèle pourquoi la Serie A est « parfaite » pour lui après le désastre de son prêt à Tottenham
Le fossé tactique entre l’Angleterre et l’Italie
Le parcours de Kolo Muani au cours de l'année écoulée a été mouvementé, marqué par un passage frustrant en Premier League qui a amené beaucoup de monde à s'interroger sur son adaptation au football anglais. Après un prêt à Tottenham qui n'a pas décollé, le Français est retourné à la Juventus avec un nouveau sentiment de détermination et une compréhension claire des raisons pour lesquelles son précédent chapitre ne s'est pas déroulé comme prévu. L'attaquant a souligné le contraste saisissant entre les deux championnats, suggérant que la nature frénétique du football anglais ne correspondait pas à son approche plus réfléchie du jeu.
« Le football anglais, c'est vraiment un va-et-vient constant d'une surface de réparation à l'autre, tandis qu'en Italie, le jeu est extrêmement tactique : il faut jouer avec la tête et pas seulement avec les pieds. Ensuite, on travaille dur pendant les séances d'entraînement hebdomadaires, mais cela me plaît », a-t-il déclaré au Corriere della Sera.
- Getty Images Sport
Trouver un refuge tactique à la Juventus
La décision de revenir à la Juventus n’a pas été difficile à prendre pour Kolo Muani, qui avait déjà réussi un passage de cinq mois au club, au cours duquel il a inscrit 10 buts en 22 apparitions. Revenant sur sa motivation à retrouver la capitale piémontaise, l’attaquant a évoqué un lien émotionnel profond avec le club et ses supporters. Il a souligné que sa première période avec la Juventus lui avait laissé une impression durable, ce qui a rendu la décision de revenir évidente dès que l’opportunité s’est présentée.
« La première expérience a été merveilleuse : coéquipiers, staff, supporters, tout. Tout était parfait et je me sentais comme un membre de la famille. Et puis, il était important de revenir pour terminer le travail qu’ils ont commencé », a déclaré Kolo Muani.
Surmonter les critiques et se concentrer sur le présent
Malgré son état d’esprit positif, Kolo Muani n’a pas échappé aux critiques depuis son retour. L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, s’est montré explicite sur la nécessité pour l’attaquant d’être plus clinique devant le but, notamment après des matches où l’équipe s’est créé de nombreuses occasions sans parvenir à faire le break. Si les déplacements de l’avant-centre et son jeu en remise ont été salués pour avoir apporté une nouvelle dimension à l’attaque de la Juve, son manque de buts reste un sujet de discussion.
« Je suis quelqu’un qui ne s’encombre pas de pensées négatives ; je m’efforce d’oublier l’erreur immédiatement et de me concentrer sur l’action suivante », a-t-il déclaré. Il attribue à son entraîneur le mérite de lui avoir inculqué cet état d’esprit résilient, soulignant que le staff exige une concentration constante, quelle que soit l’action précédente sur le terrain. « Comme Spalletti nous le dit, nous devons toujours rester maîtres de la situation. Il faut penser au présent », a-t-il ajouté.
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Redonner à la Juventus sa gloire d’antan
Pour Kolo Muani, l’objectif pour le reste de la saison est clair : la régularité et des titres. Il se concentre désormais sur le prochain choc contre l’AC Milan, une affiche qui pèse déjà lourd dans le début de la course au titre. Alors que les deux clubs ont pris six points lors de leurs deux premiers matches de la saison, cette rencontre sert de véritable test pour les ambitions de champion de la Juve.
« Ce sera un test très important. Milan est aussi une grande équipe, et nous devons être prêts. Et je suis curieux ; je n’ai jamais joué contre eux », a conclu Kolo Muani.
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