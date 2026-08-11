L’avenir immédiat de Perin à Turin est actuellement au centre de l’attention. Le gardien expérimenté et très fiable continue d’être considéré comme une pièce fondamentale du projet global de la Juventus, à la fois pour le présent et pour l’avenir à long terme.

Les Bianconeri sont extrêmement réticents à l’idée de se séparer d’un joueur qui possède de telles qualités techniques et humaines. Bien que son contrat actuel court déjà jusqu’en juin 2027, la poursuite de son aventure au club fait actuellement l’objet d’intenses évaluations sur le marché, selon JuventusNews24.

Sa présence au club est très appréciée à la fois par le staff technique et par la direction de la Juventus. Cependant, les ambitions personnelles du joueur pourraient encore dicter une trajectoire complètement différente.