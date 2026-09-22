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La star de la Fiorentina Franco Mastantuono se confie sur les adieux émouvants de Lionel Messi à l’Argentine et sur l’avenir incertain de Lionel Scaloni
L’après-Messi se profile pour l’Argentine
Alors que la trêve internationale débute, l’atmosphère autour de l’équipe nationale d’Argentine est empreinte d’une forte nostalgie et d’une période de transition. Si les matches contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin servent de préparation pour l’avenir, Mastantuono est éclipsé par le fait que le plus grand joueur de l’histoire du pays se prépare à faire ses adieux sous le célèbre maillot rayé. Le jeune joueur est largement considéré comme l’héritier de l’emblématique numéro 10, mais il est pleinement conscient du vide immense qui sera laissé une fois que la superstar de l’Inter Miami se retirera officiellement de la scène internationale.
Mastantuono a parlé ouvertement du poids émotionnel de cette transition à son arrivée. Interrogé sur la perspective d’un avenir sans le capitaine, Mastantuono a reconnu que la transition serait douloureuse. « C’est difficile. Après Leo, c’est très difficile pour tout le monde parce que c’est notre idole, pas seulement dans le football. Je pense que c’est une idole pour tout le pays, et ce sera triste sans lui, mais nous allons devoir le faire pour l’Argentine et pour lui », a déclaré Mastantuono aux journalistes.
- AFP
L’incertitude entoure la position de Scaloni à long terme
Si la retraite de Messi ne fait aucun doute, l’avenir de l’homme qui les a guidés vers trois trophées majeurs est moins clair. Lionel Scaloni entre dans ce qui pourrait être sa dernière ligne droite à la tête de la sélection, alors que son contrat actuel approche de son terme et qu’aucune prolongation n’a encore été confirmée. Interrogé sur la possibilité de voir le sélectionneur champion du monde quitter son poste, Mastantuono s’est empressé de recentrer l’attention sur l’objectif immédiat.
Il a commenté : « Nous ne savons rien de tout ça. Nous en profitons encore, et c’est ce qui est important maintenant. »
Pendant ce temps, Nico Paz, qui a effectué ses débuts internationaux sous les ordres de Scaloni et faisait partie de l’effectif pour la Coupe du monde 2026, a partagé ce sentiment et a exprimé un fort désir de voir le sélectionneur rester en poste. Paz a déclaré : « Pour moi, c’est l’un des entraîneurs les plus importants, celui qui m’a fait débuter, et j’espère qu’il continuera. »
La jeune star est prête pour une occasion spéciale
Pour Paz, cette fenêtre internationale précise revêt une importance particulière. Pouvoir partager une dernière fois le terrain avec Messi est un privilège que le jeune meneur de jeu de Côme ne tient pas pour acquis. Malgré la pression liée à cette étiquette de future star de la sélection nationale, Paz est déterminé à profiter de chaque instant du prochain rassemblement. « Pour moi, c’est très spécial, j’ai hâte d’en profiter », a-t-il déclaré.
Paz a ajouté que sa motivation restait intacte, soulignant qu’il était arrivé avec « le même enthousiasme que toujours pour représenter la sélection nationale et le faire de la meilleure façon ».
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Dernier adieu prévu au Monumental
La logistique de la prochaine série de trois matches a été soigneusement planifiée afin de maximiser la célébration de la carrière de Messi. Les hostilités débuteront le mercredi 30 septembre, lorsque l’Argentine recevra la Bolivie au stade Mario Alberto Kempes de Cordoba. La sélection se rendra ensuite à Buenos Aires pour deux matches au Monumental, enceinte emblématique : contre le Burkina Faso le samedi 3 octobre, puis enfin contre le Bénin le mardi 6 octobre. Si les trois rencontres se disputeront en soirée, le calendrier de la participation de Messi est précis. L’attaquant légendaire ne prendra pas part aux deux premiers matches et rejoindra plus tard le rassemblement pour se concentrer entièrement sur la dernière rencontre face au Bénin, qui servira d’adieu officiel à sa carrière internationale.
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