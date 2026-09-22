La star de la Fiorentina Franco Mastantuono se confie sur les adieux émouvants de Lionel Messi à l’Argentine et sur l’avenir incertain de Lionel Scaloni

Alors que la trêve internationale débute, l’atmosphère autour de l’équipe nationale d’Argentine est empreinte d’une forte nostalgie et d’une période de transition. Si les matches contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin servent de préparation pour l’avenir, Mastantuono est éclipsé par le fait que le plus grand joueur de l’histoire du pays se prépare à faire ses adieux sous le célèbre maillot rayé. Le jeune joueur est largement considéré comme l’héritier de l’emblématique numéro 10, mais il est pleinement conscient du vide immense qui sera laissé une fois que la superstar de l’Inter Miami se retirera officiellement de la scène internationale.

Mastantuono a parlé ouvertement du poids émotionnel de cette transition à son arrivée. Interrogé sur la perspective d’un avenir sans le capitaine, Mastantuono a reconnu que la transition serait douloureuse. « C’est difficile. Après Leo, c’est très difficile pour tout le monde parce que c’est notre idole, pas seulement dans le football. Je pense que c’est une idole pour tout le pays, et ce sera triste sans lui, mais nous allons devoir le faire pour l’Argentine et pour lui », a déclaré Mastantuono aux journalistes.