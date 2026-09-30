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La star de l’Inter John Stones écope d’une amende judiciaire et d’une sanction au volant après avoir manqué des courriers de la police pendant qu’il était en service avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde
Un défenseur de l’Inter reconnu coupable d’excès de vitesse
Stones a été reconnu coupable d’un excès de vitesse et s’est vu infliger une lourde facture judiciaire, selon The Independent. Le joueur de 32 ans a été flashé au volant de son Range Rover à 69 km/h dans une zone limitée à 48 km/h près de sa propriété dans le Cheshire, en mai.
Stones a immédiatement reconnu être au volant lorsqu’il a été contacté une première fois par la police du Cheshire. Cependant, l’international anglais n’a pas répondu à une deuxième lettre cruciale. Ce document lui offrait la possibilité de payer une amende forfaitaire et d’éviter que l’affaire ne soit portée devant la justice.
En raison de ce courrier manqué, l’affaire a été transmise à la Single Justice Procedure. Un magistrat a infligé au défenseur quatre points de pénalité et lui a ordonné de payer une amende de 666 £. Il devra également s’acquitter de 120 £ de frais et d’une surtaxe victime de 266 £.
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L’absence à la Coupe du monde mène à une comparution devant le tribunal
La lettre manquée s’explique par le fait que Stones était absent pour représenter l’Angleterre à la Coupe du monde. Il a écrit au tribunal de première instance de Warrington pour expliquer son absence prolongée de sa résidence dans le Cheshire.
Stones a pleinement reconnu l’infraction pour excès de vitesse dans sa correspondance écrite. Il a expliqué qu’une combinaison de ses obligations internationales, de vacances d’été et d’un transfert majeur avait provoqué cette regrettable erreur administrative.
« Rien à dire sur l’excès de vitesse », a écrit Stones au tribunal. « La raison pour laquelle je ne réponds à l’infraction que maintenant est que je représente notre pays au football et que je n’étais donc pas chez moi et n’ai vu aucun courrier. J’ai envoyé ma lettre le 28 mai pour donner mes coordonnées, puis je suis parti rejoindre l’Angleterre. Nous y sommes restés jusqu’au 19 juillet. »
Partir en Italie entraîne de nouveaux retards
Stones a détaillé son emploi du temps chargé de l’été devant les magistrats afin de fournir tout le contexte. Il a indiqué avoir envoyé ses premières informations de conduite le 28 mai avant de rejoindre l’Angleterre. Il est ensuite resté à la Coupe du monde jusqu’au 19 juillet. Le défenseur a ensuite pris des vacances après le tournoi avant de boucler son transfert à l’Inter durant l’été. En conséquence, son domicile britannique est resté complètement vide pendant près de quatre mois. Les courriers judiciaires se sont simplement accumulés sans être remarqués pendant cette période.
« Je suis parti en vacances puis j’ai déménagé à Milan, donc cela a été découvert par hasard », a ajouté Stones. « C’est aussi la raison pour laquelle je ne pourrais pas être présent puisque je ne réside plus dans le pays. »
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Le regard se tourne de nouveau vers le football
L’affaire judiciaire étant désormais complètement réglée, Stones peut se concentrer pleinement sur le prochain chapitre de sa carrière. Le défenseur central expérimenté aura à cœur d’impressionner à l’Inter alors qu’il s’adapte à la vie en Italie.
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