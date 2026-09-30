Stones a été reconnu coupable d’un excès de vitesse et s’est vu infliger une lourde facture judiciaire, selon The Independent. Le joueur de 32 ans a été flashé au volant de son Range Rover à 69 km/h dans une zone limitée à 48 km/h près de sa propriété dans le Cheshire, en mai.

Stones a immédiatement reconnu être au volant lorsqu’il a été contacté une première fois par la police du Cheshire. Cependant, l’international anglais n’a pas répondu à une deuxième lettre cruciale. Ce document lui offrait la possibilité de payer une amende forfaitaire et d’éviter que l’affaire ne soit portée devant la justice.

En raison de ce courrier manqué, l’affaire a été transmise à la Single Justice Procedure. Un magistrat a infligé au défenseur quatre points de pénalité et lui a ordonné de payer une amende de 666 £. Il devra également s’acquitter de 120 £ de frais et d’une surtaxe victime de 266 £.