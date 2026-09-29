Diouf a ajouté une nouvelle corde à son arc après des débuts remarqués avec l’équipe de France face à la Belgique. Le joueur de l’Inter, qui a déjà évolué comme ailier repiquant, attaquant de soutien et milieu axial, a été utilisé au poste d’arrière gauche par le sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane. Ce changement tactique n’était pas une décision prise sur le moment, mais plutôt l’aboutissement d’une promesse faite par Zidane de tester les capacités du joueur dans un rôle défensif au sein d’un système à quatre défenseurs.

L’expérience a produit des résultats immédiats, Diouf semblant particulièrement à l’aise aux côtés de Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet et Maxence Lacroix. Selon La Gazzetta dello Sport, les données statistiques de ses débuts mettent en lumière un joueur qui s’est adapté instantanément aux exigences de la défense au niveau international. Il a affiché un taux de réussite parfait dans les tacles, en remportant quatre duels sur quatre, et a enregistré un taux de passes réussies de 95 %. En outre, sa contribution offensive est restée élevée, puisqu’il a réussi 35 passes dans le dernier tiers et a effectué trois dégagements défensifs cruciaux au cours de la rencontre.