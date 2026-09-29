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La star de l’Inter Andy Diouf se confie sur son rôle inattendu d’arrière latéral après avoir impressionné avec la France
Zidane expérimente avec un talent de l’Inter
Diouf a ajouté une nouvelle corde à son arc après des débuts remarqués avec l’équipe de France face à la Belgique. Le joueur de l’Inter, qui a déjà évolué comme ailier repiquant, attaquant de soutien et milieu axial, a été utilisé au poste d’arrière gauche par le sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane. Ce changement tactique n’était pas une décision prise sur le moment, mais plutôt l’aboutissement d’une promesse faite par Zidane de tester les capacités du joueur dans un rôle défensif au sein d’un système à quatre défenseurs.
L’expérience a produit des résultats immédiats, Diouf semblant particulièrement à l’aise aux côtés de Pierre Kalulu, Jeremy Jacquet et Maxence Lacroix. Selon La Gazzetta dello Sport, les données statistiques de ses débuts mettent en lumière un joueur qui s’est adapté instantanément aux exigences de la défense au niveau international. Il a affiché un taux de réussite parfait dans les tacles, en remportant quatre duels sur quatre, et a enregistré un taux de passes réussies de 95 %. En outre, sa contribution offensive est restée élevée, puisqu’il a réussi 35 passes dans le dernier tiers et a effectué trois dégagements défensifs cruciaux au cours de la rencontre.
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Apprendre le métier par l’étude
Diouf prend son apprentissage tactique très au sérieux, admettant avoir passé du temps à analyser ses nouvelles responsabilités avant d’entrer sur le terrain avec sa sélection. Le joueur a révélé qu’il avait préparé le match contre la Belgique en se concentrant sur ses déplacements et sa perception de l’espace. « Je suis heureux d’avoir commencé de cette façon, a déclaré Diouf aux journalistes. Mes coéquipiers m’ont aidé. J’ai regardé des vidéos sur mon positionnement. Zidane m’a dit de me projeter vers l’avant et de jouer mon jeu. »
Son adaptation rapide n’a pas surpris ceux qui suivent sa carrière de près. Lucas da Cunha, le milieu de terrain de Côme et compatriote, a dit ne pas être surpris par cette transition réussie, en soulignant : « Je ne suis pas surpris par sa performance, je le connais bien. »
L’influence de Chivu à San Siro
Si ses performances avec la France ont pu surprendre certains observateurs internationaux, les graines de cette transformation ont été semées à San Siro sous la direction de Cristian Chivu. L’entraîneur de l’Inter s’est montré très clair sur son désir de remodeler le jeu de Diouf pour l’adapter à un rôle sur un côté. S’exprimant en juillet 2026, Chivu a expliqué sa vision tactique pour le joueur en déclarant : « J’ai une idée folle, celle de le transformer en joueur de couloir, il a une attitude et une personnalité insouciantes dans les situations de un contre un. »
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L’équipe avant tout pour le polyvalent Français
Malgré sa réussite individuelle dans la ligne défensive, Diouf garde les pieds sur terre concernant ses penchants naturels sur le terrain. Il sait qu’il évolue en dehors de sa zone de confort, mais il est prêt à sacrifier ses préférences personnelles pour le bien collectif de l’équipe. Le joueur de l’Inter a été honnête sur sa situation actuelle, expliquant : « Même à l’Inter, je joue à un poste qui n’est pas le mien, mais le plus important est d’aider l’équipe. »
Son approche altruiste devrait sans doute lui permettre de gagner du temps de jeu supplémentaire alors que la France se prépare pour son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA contre l’Italie, le 2 octobre.
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