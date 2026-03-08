Dest n'a fait son retour sur la scène internationale qu'en septembre, après une convalescence éprouvante suite à une rupture du ligament croisé antérieur. Cette blessure a tenu l'ancien joueur du FC Barcelone éloigné des terrains pendant plus d'un an, lui faisant manquer une grande partie de la période de transition de l'équipe nationale sous Mauricio Pochettino avant qu'il ne parvienne enfin à revenir dans la course.

Malgré sa longue absence, Dest a été un pilier du PSV cette saison, alors que le club vise un troisième titre consécutif. Il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues cette saison, contribuant à deux buts et cinq passes décisives. Cependant, on ne sait pas quand il sera apte à revenir après son dernier revers.

Il a toutefois publié une déclaration dans laquelle il s'engage à revenir avant la fin de la saison. Dest a écrit sur Instagram : « Je m'absente pendant un petit moment pour faire ce que j'aime le plus ! Mais une chose est sûre, ce n'est PAS la fin de la saison ! Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir dès que possible, au bon moment ! Merci pour vos messages, je ne vous décevrai pas ! ❤️🙏🏽 »