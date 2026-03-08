Getty Images Sport
La star de l'équipe nationale américaine Sergino Dest fait le point après avoir quitté le terrain en boitant lors du dernier match du PSV, suscitant des craintes quant à sa participation à la Coupe du monde 2026
Dest souffre d'une blessure aux ischio-jambiers
Dest a débuté le match et est resté sur le terrain pendant 57 minutes, le PSV s'imposant finalement 2-1. Cependant, l'après-midi s'est terminé dans la frustration pour le joueur de 25 ans, qui s'est effondré et a dû recevoir des soins médicaux immédiats. Il a finalement été aidé à quitter le terrain par le staff médical du PSV, laissant les fans et le staff technique dans l'angoisse quant à la gravité de sa blessure, alors que le compte à rebours avant le grand rendez-vous estival continue.
Un cauchemar récurrent pour l'arrière latéral
Dest n'a fait son retour sur la scène internationale qu'en septembre, après une convalescence éprouvante suite à une rupture du ligament croisé antérieur. Cette blessure a tenu l'ancien joueur du FC Barcelone éloigné des terrains pendant plus d'un an, lui faisant manquer une grande partie de la période de transition de l'équipe nationale sous Mauricio Pochettino avant qu'il ne parvienne enfin à revenir dans la course.
Malgré sa longue absence, Dest a été un pilier du PSV cette saison, alors que le club vise un troisième titre consécutif. Il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues cette saison, contribuant à deux buts et cinq passes décisives. Cependant, on ne sait pas quand il sera apte à revenir après son dernier revers.
Il a toutefois publié une déclaration dans laquelle il s'engage à revenir avant la fin de la saison. Dest a écrit sur Instagram : « Je m'absente pendant un petit moment pour faire ce que j'aime le plus ! Mais une chose est sûre, ce n'est PAS la fin de la saison ! Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir dès que possible, au bon moment ! Merci pour vos messages, je ne vous décevrai pas ! ❤️🙏🏽 »
Impact sur le plan tactique de Pochettino
Pochettino, qui a pris les rênes de l'équipe nationale américaine en octobre 2024, n'a pu utiliser Dest que dans quatre matchs jusqu'à présent. Le système du tacticien argentin repose fortement sur des arrières latéraux offensifs pour apporter de la largeur et de la créativité, un rôle qui convient parfaitement à Dest. Son importance a été mise en évidence lors de la victoire 5-1 contre l'Uruguay en novembre, où il a fourni une passe décisive cruciale.
Le défenseur est largement considéré comme l'un des titulaires incontournables de l'équipe, ses qualités offensives étant très appréciées en tant qu'arrière latéral. La perte d'un atout aussi dynamique obligerait Pochettino à repenser sa structure défensive, d'autant plus que la sélection finale pour la Coupe du monde approche à grands pas, fin mai. Les prochains matchs amicaux contre la Belgique et le Portugal à Atlanta devaient être la dernière répétition générale pour les titulaires habituels.
La route vers la Coupe du monde 2026
Le moment où cette blessure survient est critique, alors que l'équipe nationale américaine se prépare pour un tournoi historique sur son propre sol. Après les matchs amicaux de mars, les Stars and Stripes affronteront le Sénégal et l'Allemagne lors des derniers matchs de préparation avant de débuter leur campagne dans le groupe D contre le Paraguay au SoFi Stadium. Le calendrier les emmènera ensuite à Seattle pour affronter l'Australie avant de retourner à Los Angeles pour la finale du groupe.
Tous les membres de l'équipe se battent pour leur place, mais le pedigree de Dest lui assure une place quasi certaine s'il est en forme. Le service médical du PSV va maintenant effectuer des tests supplémentaires pour déterminer la durée de son indisponibilité. Pour Pochettino et les supporters américains, l'espoir demeure que ce ne soit qu'un contretemps mineur plutôt qu'une répétition des blessures qui ont marqué la carrière récente de Dest.
