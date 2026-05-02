La star de l’équipe nationale américaine, Sergino Dest, a fait son retour au PSV lors du match nul 2-2 contre l’Ajax, après une absence due à une blessure

L’arrière droit a connu une série de blessures au cours des deux dernières années. Il s’est déchiré le ligament croisé antérieur en avril 2024 et a nécessité onze mois pour retrouver pleinement ses moyens. L’international américain s’était imposé au PSV lors de la saison 2025-2026, mais ses espoirs de participer à la Coupe du monde semblaient compromis après une lésion au tendon d’Achille gauche en mars.

Après la rencontre, le défenseur a affirmé qu’il serait de retour avant la fin de la saison, et il a tenu parole samedi.