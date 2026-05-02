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La star de l’équipe nationale américaine, Sergino Dest, a fait son retour au PSV lors du match nul 2-2 contre l’Ajax, après une absence due à une blessure
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Dest est de retour dans le groupe
L’arrière droit a connu une série de blessures au cours des deux dernières années. Il s’est déchiré le ligament croisé antérieur en avril 2024 et a nécessité onze mois pour retrouver pleinement ses moyens. L’international américain s’était imposé au PSV lors de la saison 2025-2026, mais ses espoirs de participer à la Coupe du monde semblaient compromis après une lésion au tendon d’Achille gauche en mars.
Après la rencontre, le défenseur a affirmé qu’il serait de retour avant la fin de la saison, et il a tenu parole samedi.
Une belle performance pour son retour
Entré en jeu à la 60^e minute, Dest a livré une prestation solide pour les champions de l’Eredivisie. En une demi-heure, le défenseur a remporté deux de ses trois duels au sol, réussi toutes ses passes sauf une et a affiché une bonne condition physique malgré une longue absence.
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Pepi confirme son grand potentiel.
Bonne nouvelle pour l’attaque des États-Unis : Ricardo Pepi, malgré des problèmes de blessures, a immédiatement fait la différence. Titularisé, l’avant-centre n’a besoin que de 30 secondes pour ouvrir le score : un véritable but de renard des surfaces, surgissant au second poteau pour reprendre de la tête un long lancer parfaitement travaillé.
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Un match nul décevant
Si la délégation américaine a pu se réjouir de quelques bonnes nouvelles, la soirée a néanmoins tourné au cauchemar pour le PSV. Le club néerlandais, déjà couronné champion, a gâché une avance de 2-1 à la 91^e minute et a dû se contenter d’un match nul 2-2. Il défiera les Go Ahead Eagles dimanche prochain, à l’occasion de l’avant-dernière journée de la saison.