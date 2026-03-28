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La star de l'équipe nationale américaine Naomi Girma lance le défi « il faut gagner tous les matchs » à ses coéquipières de Chelsea, alors qu'elles tentent de maintenir leurs minces espoirs de titre en WSL
Girma exige la perfection
Les Blues reprennent le championnat ce dimanche face à Aston Villa, après une série de rencontres éprouvantes marquée par une victoire en Coupe de la Ligue et une défaite 3-1 contre Arsenal lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Avec une marge d’erreur pratiquement nulle, le club londonien sait que le moindre faux pas pourrait mettre mathématiquement fin à ses espoirs de remporter le trophée de la WSL, où il occupe actuellement la troisième place, à neuf points du leader Manchester City et à seulement un point du deuxième, Manchester United.
L'équipe de Sonia Bompastor se trouve actuellement dans une situation où la régularité est la seule chose qui compte. Malgré les distractions liées à la compétition européenne, l'objectif reste clairement de remporter les trois points à Kingsmeadow afin de maintenir la pression sur les leaders du championnat.
Prendre les choses match par match
Girma est catégorique : l'équipe ne peut pas se permettre de négliger ses adversaires immédiats, quelle que soit l'importance du match. L'internationale américaine estime que la démarche reste la même, qu'il s'agisse de se battre pour un trophée ou pour une place européenne.
« Je dirais que chaque match de championnat est désormais un match à gagner absolument », a-t-elle déclaré sur le site officiel du club. « Il s'agit simplement de prendre les matchs les uns après les autres et de ne pas trop se projeter dans l'avenir. C'est facile à faire. Que l'on soit largement en tête du championnat ou que l'on se batte pour une place en Ligue des champions, le processus est toujours le même. Je ne pense pas que cela change. »
Faire confiance au processus
Le défenseur de 25 ans a souligné que la profondeur de l'effectif serait le facteur décisif durant cette période chargée. À l'approche du match retour contre Arsenal à Stamford Bridge, la rotation et la force mentale sont primordiales.
«Il s'agit de toujours garder la même mentalité et de se préparer de la même manière pour chaque match afin d'être sûrs d'être prêts », a-t-elle expliqué. « Nous devons être prêtes à exécuter les consignes et à jouer les unes pour les autres. Cette partie de la saison est vraiment chargée. Évidemment, nous avons beaucoup de matchs à disputer, mais c'est là que nous puisons vraiment dans notre effectif, et nous avons confiance en notre préparation, confiance dans le fait que tout le monde est prêt à jouer son rôle. »
- AFP
Et maintenant ?
Après ce match décisif contre Aston Villa, les Blues se concentreront immédiatement sur la scène européenne, où elles affronteront Arsenal lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Elles affronteront ensuite Tottenham en quarts de finale de la FA Cup, avant de disputer leurs trois derniers matchs de WSL, contre Everton, Leicester City et enfin Manchester United.