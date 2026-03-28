Les Blues reprennent le championnat ce dimanche face à Aston Villa, après une série de rencontres éprouvantes marquée par une victoire en Coupe de la Ligue et une défaite 3-1 contre Arsenal lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Avec une marge d’erreur pratiquement nulle, le club londonien sait que le moindre faux pas pourrait mettre mathématiquement fin à ses espoirs de remporter le trophée de la WSL, où il occupe actuellement la troisième place, à neuf points du leader Manchester City et à seulement un point du deuxième, Manchester United.

L'équipe de Sonia Bompastor se trouve actuellement dans une situation où la régularité est la seule chose qui compte. Malgré les distractions liées à la compétition européenne, l'objectif reste clairement de remporter les trois points à Kingsmeadow afin de maintenir la pression sur les leaders du championnat.