La star de l’équipe nationale américaine Lindsey Horan pourrait bien être la meilleure joueuse américaine à avoir évolué en Europe. Un nouveau titre en Ligue des champions viendrait renforcer ce argument

Lindsey Horan préfère ne pas trop penser à son départ. Pas encore. Son passage à l’OL Féminin touche à sa fin, la capitaine de l’équipe nationale féminine des États-Unis devant rejoindre le Denver Summit à l’issue de la saison européenne. Avant de retrouver la NWSL, elle a toutefois une dernière chance d’ajouter une ligne à un palmarès déjà étoffé – et de raviver le débat sur sa place dans l’histoire du football américain.

« Je n’aime pas vraiment penser à la fin de mon passage à l’OL Lyonnes », a déclaré Heaps à l’UEFA avant la finale de la Ligue des champions féminine de samedi contre Barcelone. « Mais le fait que nous ayons atteint cette finale est un peu plus spécial pour moi, car mon dernier match de Ligue des champions sera une finale, et j’en suis très reconnaissante. »

Une finale qui offre un cadre symbolique fort pour celle qui a contribué, pendant quatre ans, à maintenir Lyon au sommet du football féminin. Heaps a déjà soulevé la coupe en 2022 après une victoire 3-1 face à Barcelone. En récidivant ce samedi, elle deviendrait la première Américaine à conquérir deux Ligue des champions féminine de l’UEFA.

Si elle y parvient, une question deviendra encore plus difficile à éluder : Lindsey Heaps est-elle la plus grande star américaine à avoir joué en Europe ?