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La star de l’équipe nationale américaine Lindsey Horan pourrait bien être la meilleure joueuse américaine à avoir évolué en Europe. Un nouveau titre en Ligue des champions viendrait renforcer ce argument

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L. Heaps
Etats-Unis
OL Lyonnes
Barcelona

Lindsey Heaps pourrait devenir la première Américaine à remporter deux titres de l’UWCL, ce qui consoliderait son statut de meilleure joueuse américaine ayant jamais évolué en Europe.

Lindsey Horan préfère ne pas trop penser à son départ. Pas encore. Son passage à l’OL Féminin touche à sa fin, la capitaine de l’équipe nationale féminine des États-Unis devant rejoindre le Denver Summit à l’issue de la saison européenne. Avant de retrouver la NWSL, elle a toutefois une dernière chance d’ajouter une ligne à un palmarès déjà étoffé – et de raviver le débat sur sa place dans l’histoire du football américain.

« Je n’aime pas vraiment penser à la fin de mon passage à l’OL Lyonnes », a déclaré Heaps à l’UEFA avant la finale de la Ligue des champions féminine de samedi contre Barcelone. « Mais le fait que nous ayons atteint cette finale est un peu plus spécial pour moi, car mon dernier match de Ligue des champions sera une finale, et j’en suis très reconnaissante. »

Une finale qui offre un cadre symbolique fort pour celle qui a contribué, pendant quatre ans, à maintenir Lyon au sommet du football féminin. Heaps a déjà soulevé la coupe en 2022 après une victoire 3-1 face à Barcelone. En récidivant ce samedi, elle deviendrait la première Américaine à conquérir deux Ligue des champions féminine de l’UEFA.

Si elle y parvient, une question deviendra encore plus difficile à éluder : Lindsey Heaps est-elle la plus grande star américaine à avoir joué en Europe ?

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Une finale qui marquera l’histoire

    Heaps s'est déjà forgé l'un des palmarès européens les plus impressionnants parmi toutes les joueuses américaines. Elle a remporté la Ligue des champions féminine de l'UEFA, est devenue une figure incontournable de l'un des plus grands clubs du football féminin et a passé quatre ans à évoluer dans un environnement où la règle d'or est « tout ou rien ».

    Aujourd’hui, elle a l’occasion de se démarquer encore davantage.

    Seul un petit groupe d’Américaines a déjà soulevé la Coupe. Ali Krieger et Gina Lewandowski figuraient parmi les pionnières, triomphant avec le FFC Francfort en 2008. Alex Morgan l’a conquise avec Lyon en 2017, tandis que Heaps – alors Lindsey Horan – et Cat Macario faisaient partie de l’équipe lyonnaise sacrée en 2022.

    Un deuxième sacre ne effacerait pas les exploits de ses pionnières : le passage historique de Morgan à Lyon, l’ascension fulgurante de Macario freinée par les blessures, ou l’ouverture de la voie par Krieger et Lewandowski. Mais la longévité, la régularité, le leadership et la vitrine de trophées de Heaps sur le Vieux Continent font d’elle un cas à part.

    Aucune Américaine n’a encore réussi ce doublé ; une seule victoire suffirait à Heaps pour inscrire son nom en lettres d’or.

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  • Lindsey Heaps, USWNTGetty

    Pourquoi l'affaire Heaps prend de l'ampleur

    Selon Jen Beattie, analyste pour CBS Sports et ex-internationale écossaise passée par l’Europe et la NWSL, un nouveau sacre en Ligue des champions installerait définitivement Heaps parmi l’élite mondiale des milieu de terrain.

    « Sans aucun doute », a affirmé Beattie à GOAL lorsqu’on lui a demandé si un deuxième titre en Ligue des champions placerait Heaps parmi les meilleures milieux de terrain du football mondial. « Outre son statut de capitaine des États-Unis, le fait qu’elle aille écrire une page de l’histoire d’un des plus grands clubs européens, déjà riche de son passé, tout en forgeant sa propre légende, prouve à quel point elle est exceptionnelle, tant comme personne que comme joueuse. »

    Ce qui rend cette finale si captivante, c’est que Heaps n’a pas besoin de prouver sa valeur en Europe : elle l’a déjà fait. Elle vise désormais à marquer de son empreinte l’histoire du club.

    Son passage à Lyon ne s’est pas limité à rejoindre un effectif déjà riche et à accumuler les récompenses : elle s’est imposée comme l’une des joueuses à qui le club fait confiance pour répondre à ses exigences, dicter le rythme au milieu de terrain et perpétuer le niveau d’excellence que l’OL incarne depuis plus de dix ans au sommet du football féminin.

    Selon Beattie, le timing de cette finale renforce encore sa portée symbolique.

    « Ce sera un match chargé en émotions », anticipe Beattie. « C’est agréable de connaître son avenir. Évidemment, elle part pour Denver après la finale de la saison, donc c’est en quelque sorte un dernier effort pour vraiment graver son nom dans l’histoire. »

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    Un dernier acte lyonnais

    Heaps se souvient parfaitement de ses émotions en 2022. Moins expérimentée, elle était en plein devenir, sur la voie de la capitainerie de l’équipe nationale américaine. Le souvenir du trophée de la Ligue des champions qu’elle a brandi lors du vol retour reste gravé dans sa mémoire.

    Quatre ans plus tard, son statut a changé. Elle est désormais l’un des leaders de Lyon, un visage emblématique de l’équipe nationale américaine et l’une des milieux de terrain les plus complètes du circuit. Son rôle s’est étoffé : toujours meneuse de jeu et pivot au milieu de terrain, elle apporte désormais davantage en phase offensive depuis son arrivée en France.

    Elle a déjà marqué 22 buts sous le maillot lyonnais, dont quatre en Ligue 1 cette saison et un en Ligue des champions. Une menace offensive supplémentaire qui, associée à son endurance, sa portée de passe et sa capacité à dicter le rythme des rencontres, lui confère une influence encore plus marquée sur le jeu.

    « C’est incroyable de revenir en finale de la Ligue des champions », a déclaré Heaps à l’UEFA. « C’est un peu surréaliste et c’est aussi un moment de grande fierté, car je pense que cette équipe a été soudée tout au long de la saison et que tous nos objectifs et nos rêves étaient d’arriver jusqu’ici. »

  • OL Lyonnes Training Session And Press Conference - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Le Test de Barcelone

    Il y a aussi l'adversaire. Lyon et Barcelone sont devenus deux des clubs phares de cette époque du football féminin, et la finale de samedi oppose deux équipes qui savent parfaitement ce qu'exige ce niveau.

    Lyon incarne depuis longtemps la référence en Europe, tandis que Barcelone a bâti sa propre puissance moderne. Leurs affrontements ont souvent pris une ampleur qui dépasse celle d’un simple match, et cette finale ne devrait pas faire exception.

    « Je pense que ce sera l’une des meilleures finales que nous ayons jamais vues, a déclaré Beattie. Ce sont deux géants européens qui s’affrontent. Les deux meilleures équipes du continent sont en finale, ce qui rend le match si passionnant. »

    Pour Heaps, cette affiche clôture symboliquement son passage à Lyon : son premier sacre en Ligue des champions fut acquis aux dépens du Barça, et son dernier match continental sous le maillot lyonnais se jouera aussi face aux Blaugranas. En cas de victoire, elle quittera l’Europe avec un nouveau trophée, un nouveau temps fort à son palmarès et peut-être le parcours le plus impressionnant parmi les joueuses américaines ayant traversé l’Atlantique.

    « C’est pour ce genre de moments que l’on se réveille le matin et que l’on joue au football », a déclaré Heaps à l’UEFA. « C’est ce dont je rêvais quand j’étais petite. »