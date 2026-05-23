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La star de l’équipe nationale américaine Lindsey Horan peut-elle être considérée comme la meilleure joueuse américaine ayant évolué en Europe ? Un nouveau titre en Ligue des champions viendrait consolider ce argument

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L. Heaps
Etats-Unis
OL Lyonnes
Barcelona

Lindsey Heaps peut devenir la première Américaine à conquérir deux titres de l’UWCL, une performance qui consoliderait son statut de meilleure joueuse américaine ayant jamais évolué en Europe.

Lindsey Horan préfère ne pas trop penser à son départ. Pas encore. Son passage à l’OL Féminin touche à sa fin, la capitaine de l’équipe nationale féminine des États-Unis devant rejoindre le Denver Summit à l’issue de la saison européenne. Mais avant de retrouver la NWSL, elle a encore une chance d’enrichir un palmarès déjà étoffé – et de raviver le débat sur sa place dans l’histoire du football américain.

« Je n’aime pas vraiment penser à la fin de mon passage à l’OL Lyonnes », a déclaré Heaps à l’UEFA avant la finale de la Ligue des champions féminine de samedi contre Barcelone. « Mais le fait que nous ayons atteint cette finale est un peu plus spécial pour moi, car mon dernier match de Ligue des champions sera une finale, et j’en suis très reconnaissante. »

Une finale de prestige pour celle qui a contribué, pendant quatre ans, à maintenir Lyon au sommet du football féminin. Heaps a déjà soulevé la coupe en 2022, après une victoire 3-1 face à Barcelone. En récidivant ce samedi, elle deviendrait la première Américaine à conquérir deux Ligues des champions.

Si elle y parvient, une question deviendra encore plus difficile à éluder : Lindsey Heaps est-elle la plus grande star américaine à avoir joué en Europe ?

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Une finale qui marquera l’histoire

    Heaps s'est déjà forgé l'un des palmarès européens les plus impressionnants parmi toutes les joueuses américaines. Elle a remporté la Ligue des champions féminine de l'UEFA, est devenue une figure incontournable de l'un des plus grands clubs du football féminin et a évolué pendant quatre ans dans un environnement où la règle d'or est « tout ou rien ».

    Aujourd’hui, elle a l’occasion de se démarquer encore davantage.

    Seul un petit groupe d’Américaines a déjà soulevé la Coupe. Ali Krieger et Gina Lewandowski figuraient parmi les premières, triomphant avec le FFC Francfort en 2008. Alex Morgan l’a conquise avec Lyon en 2017, tandis que Heaps – alors Lindsey Horan – et Cat Macario faisaient partie de l’équipe lyonnaise sacrée en 2022.

    Un deuxième sacre ne effacerait pas les performances de ses pionnières : le passage de Morgan à Lyon est resté historique, l’ascension fulgurante de Macario a été freinée par les blessures, tandis que Krieger et Lewandowski ont ouvert la voie dès 2008. Mais la longévité, la régularité, le leadership et le palmarès de Heaps sur le Vieux Continent font d’elle un cas à part.

    Aucune Américaine n’a encore réussi ce doublé ; une seule victoire suffirait à Heaps pour inscrire son nom en lettres d’or.

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  • Lindsey Heaps, USWNTGetty

    Pourquoi l'affaire Heaps ne cesse de prendre de l'ampleur

    Selon Jen Beattie, analyste pour CBS Sports et ex-internationale écossaise passée par l’Europe et la NWSL, un nouveau sacre en Ligue des champions consoliderait davantage la place de Heaps au panthéon des milieu de terrain mondiaux.

    « Sans aucun doute », a affirmé Beattie àGOAL lorsqu’on lui a demandé si un deuxième titre en Ligue des champions placerait Heaps parmi les meilleures milieux de terrain du football. « D’abord, il y a déjà le fait d’être capitaine des États-Unis. Ensuite, aller écrire ce genre d’histoire avec l’un des plus grands clubs européens, une équipe qui possède déjà un palmarès immense, puis créer sa propre légende… Cela prouve à quel point elle est exceptionnelle, tant comme personne que comme joueuse. »

    Ce qui rend cette finale si captivante, c’est que Heaps n’a plus rien à prouver en Europe : elle vise désormais à marquer de son empreinte l’histoire du club.

    Son passage à Lyon ne s’est pas limité à rejoindre une super-équipe et à collectionner les médailles : elle s’est imposée comme l’une des joueuses à qui l’on confie les clés du jeu, celle qui dicte le tempo au milieu de terrain et maintient l’exigence que Lyon incarne depuis plus d’une décennie au sommet du football féminin.

    Selon Beattie, le timing de cette finale renforce encore sa portée symbolique.

    « Ce sera un moment chargé en émotions », anticipe Beattie. « Elle sait déjà où elle jouera la saison prochaine. Elle part pour Denver après la finale, et cette rencontre représente donc un dernier effort pour inscrire son nom dans l’histoire. »

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    Un dernier acte lyonnais

    Heaps se souvient parfaitement de ses sensations en 2022. Moins expérimentée, elle était encore en train de se forger en vue de prendre un jour le capitanat de l’équipe nationale américaine. Pourtant, l’image du trophée de la Ligue des champions qu’elle a brandi lors du vol retour reste gravée dans sa mémoire.

    Quatre ans plus tard, son statut a changé. Elle est désormais l’un des leaders de Lyon, un visage emblématique de l’équipe nationale américaine et l’une des milieux de terrain les plus complètes du circuit. Son rôle s’est étoffé : toujours meneuse de jeu et pivot au milieu de terrain, elle a néanmoins accru sa contribution offensive depuis son arrivée en France.

    Elle a déjà marqué 22 buts sous le maillot lyonnais, dont quatre en Ligue 1 cette saison et un en Ligue des champions. Une efficacité qui renforce son influence sur le jeu, déjà marquée par son endurance, la portée de ses passes et sa capacité à dicter le tempo.

    « C’est incroyable de revenir en finale de la Ligue des champions », a déclaré Heaps à l’UEFA. « C’est un peu surréaliste et c’est aussi un moment de grande fierté, car je pense que cette équipe a été soudée tout au long de la saison et que tous nos objectifs et nos rêves étaient d’arriver jusqu’ici. »

  • OL Lyonnes Training Session And Press Conference - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Le Test de Barcelone

    Il y a aussi la rivale. Lyon et Barcelone sont devenus deux des clubs phares de l’ère actuelle du football féminin, et la finale de samedi met aux prises deux formations parfaitement conscientes de ce qu’exige ce niveau.

    Lyon incarne depuis longtemps la référence européenne, tandis que Barcelone a bâti sa propre puissance moderne. Leurs confrontations ont souvent pris une dimension qui dépasse le simple cadre d’un match, et cette finale ne devrait pas faire exception.

    « Je pense que ce sera l’une des meilleures finales que nous ayons jamais vues, a déclaré Beattie. Ce sont deux géants européens qui s’affrontent. Je crois que les deux meilleures équipes d’Europe sont en finale, ce qui rend le match si passionnant. »

    Pour Heaps, cette affiche clôture symboliquement son passage à Lyon : son premier titre en Ligue des champions a été conquis aux dépens du Barça, et son dernier match continental avec les Gones se jouera aussi contre les Blaugranas. En cas de succès, elle quittera l’Europe avec un nouveau trophée, un nouveau temps fort à son palmarès et peut-être le parcours le plus impressionnant parmi les joueuses américaines ayant traversé l’Atlantique.

    « C’est pour ce genre de moments que l’on se réveille le matin et que l’on joue au football », a déclaré Heaps à l’UEFA. « C’est ce dont je rêvais quand j’étais petite. »