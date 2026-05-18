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La star de l’équipe nationale américaine Haji Wright serait courtisée par un club prêt à mettre le prix fort, même si certains doutent encore de sa capacité à devenir un avant-centre de Premier League capable d’atteindre la barre des 15 buts sous le maillot de Coventry
Le bilan de Wright à Coventry : buts et matchs
Wright a connu trois saisons fructueuses dans le football anglais après être devenu la recrue la plus chère de l’histoire de Coventry en 2023. Il n’a pas encore franchi la barre des 20 buts en une seule saison, mais il s’en est approché et a trouvé le chemin des filets à 49 reprises en 124 apparitions sous le maillot des Sky Blues.
Son meilleur total, 17 réalisations en Championship, coïncide avec le sacre des Sky Blues en deuxième division, mettant fin à 25 ans d’absence parmi l’élite et déclenchant des célébrations endiablées à la CBS Arena.
Âgé de 28 ans et originaire de Los Angeles, Wright a déjà été cité dans plusieurs rumeurs de transfert. Il espère participer à la Coupe du monde 2026 à domicile avec l’équipe nationale américaine et semble prêt à franchir le pas vers la Premier League.
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Wright est-il prêt à devenir un attaquant de Premier League ?
Interrogé sur la possibilité que ces opportunités se concrétisent à Coventry ou si une offre alléchante pourrait entraîner un transfert, l’ancien attaquant des Sky Blues, Morrison, s’est confié en exclusivité à GOAL via Freebets.com : « C’est une question complexe. Haji Wright est un joueur dangereux, capable de créer des problèmes à lui seul. Cependant, en observant ses matches, je me dis qu’en montant d’un échelon, il ne disposera plus de tant d’occasions. Il faudrait donc renforcer l’attaque.
Je pense que Frank va chercher à renforcer l’attaque. Ils pourraient le conserver, mais il ne sera pas l’attaquant numéro un. Il faudra recruter, c’est indispensable : un vrai buteur de Premier League capable de inscrire 10 à 15 buts pour assurer le maintien. Haji Wright a-t-il le niveau pour ça ? Je ne suis pas entièrement convaincu.
West Ham s’est intéressé à lui, preuve de son talent, mais il doit encore le démontrer de manière constante. C’est là ma seule réserve.
« Mais je ne crois pas qu’ils le laisseront partir cet été, à moins de recevoir une offre très intéressante qui leur permettrait de se renforcer ailleurs. Je pense qu’il sera toujours à Coventry la saison prochaine. »
La star de l'équipe nationale américaine pourrait-elle être replacée sur l'aile gauche ?
Wright pourrait ne pas être aligné en pointe pour Coventry, ni même être désigné comme la principale menace offensive de l’équipe. Grâce à sa polyvalence, Lampard pourrait en effet le décaler sur l’aile, afin de libérer de l’espace pour un numéro 9 plus expérimenté.
Interrogé sur cet ajustement tactique, Morrison a ajouté : « Oui, il peut le faire. Il peut donc jouer à gauche. Mais le fait est qu’à gauche, pour l’instant, ils ont un joueur que j’apprécie beaucoup, qui, selon moi, fera ses preuves en Premier League : le jeune [Ephron] Mason-Clark, qu’ils ont recruté à Peterborough. Il a été exceptionnel en Championship. Et vers la fin de la saison, il a élevé son jeu à un tout autre niveau.
Beaucoup de joueurs s’adapteront à la Premier League, mais lui et [Tatsuhiro] Sakamoto, de part et d’autre, sont selon moi deux éléments exceptionnels qui s’épanouiront dans l’élite, car ils sont dynamiques, ils osent prendre leurs défenseurs latéraux à revers et ils fournissent un travail défensif remarquable.
Quand je les vois évoluer avec Coventry en Premier League, j’ai l’impression qu’ils vont s’imposer. Beaucoup de latéraux vont se méfier de ce qu’ils apportent. Ce sont mes deux coups de cœur pour une grande saison l’an prochain. »
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Coventry prêt à investir lors du mercato estival
La concurrence pour les places pourrait finir par jouer en défaveur de Wright, d’autant plus que de nouvelles recrues devraient arriver, Coventry mettant à profit les fonds générés par sa promotion en Premier League.
Il a suffisamment fait ses preuves pour mériter une chance de démontrer sa valeur parmi l’élite anglaise, mais chaque joueur a un prix et la Coupe du monde lui offrira la plus grande des vitrines pour mettre en valeur ses atouts et attirer l’attention de recruteurs potentiels.