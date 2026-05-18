Wright a connu trois saisons fructueuses dans le football anglais après être devenu la recrue la plus chère de l’histoire de Coventry en 2023. Il n’a pas encore franchi la barre des 20 buts en une seule saison, mais il s’en est approché et a trouvé le chemin des filets à 49 reprises en 124 apparitions sous le maillot des Sky Blues.

Son meilleur total, 17 réalisations en Championship, coïncide avec le sacre des Sky Blues en deuxième division, mettant fin à 25 ans d’absence parmi l’élite et déclenchant des célébrations endiablées à la CBS Arena.

Âgé de 28 ans et originaire de Los Angeles, Wright a déjà été cité dans plusieurs rumeurs de transfert. Il espère participer à la Coupe du monde 2026 à domicile avec l’équipe nationale américaine et semble prêt à franchir le pas vers la Premier League.