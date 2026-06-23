Selon The Athletic, la régularité impressionnante et le profil technique de l’attaquant en font une cible de choix pour plusieurs cadors de l’élite anglaise. Son statut de joueur formé au club, très prisé, constitue un atout majeur pour les formations de Premier League, qui ont déjà entamé des discussions préliminaires sur sa disponibilité. Si la Serie A reste également intéressée, les dirigeants de Monaco tiennent bon et exigent une indemnité lucrative de 50 millions d’euros, ce qui leur garantirait une plus-value nette de 20 millions d’euros par rapport à leur investissement initial.