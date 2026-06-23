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La star de l’équipe nationale américaine, Folarin Balogun, envisage un transfert estival, alors que plusieurs clubs de Premier League s’intéressent à lui et que Monaco a déjà fixé son prix
Un attaquant déclenche une ruée vers le marché des transferts
Formé à Arsenal, Balogun a connu une ascension fulgurante sur la scène internationale et mène désormais l’attaque de son pays en Coupe du monde 2026. Après un prêt prolifique à Reims, il a rejoint Monaco en 2023 et s’y est imposé comme un buteur fiable, totalisant 31 buts en 91 matchs. Selon The Athletic, un départ de la principauté est toutefois envisagé cet été, l’attaquant souhaitant changer d’air.
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Les clubs anglais s’intéressent de près à un attaquant américain.
Selon The Athletic, la régularité impressionnante et le profil technique de l’attaquant en font une cible de choix pour plusieurs cadors de l’élite anglaise. Son statut de joueur formé au club, très prisé, constitue un atout majeur pour les formations de Premier League, qui ont déjà entamé des discussions préliminaires sur sa disponibilité. Si la Serie A reste également intéressée, les dirigeants de Monaco tiennent bon et exigent une indemnité lucrative de 50 millions d’euros, ce qui leur garantirait une plus-value nette de 20 millions d’euros par rapport à leur investissement initial.
Les exploits en Coupe du monde font grimper la valeur
Les spéculations intenses autour de l’avenir de l’attaquant interviennent alors que sa cote atteint des sommets sur la scène internationale. Balogun a su transposer son excellente forme en club sur la scène internationale, marquant 11 buts en 29 sélections avec les États-Unis. Son doublé décisif contre le Paraguay a fait de lui le premier joueur américain à marquer deux buts lors d’un match de Coupe du monde depuis 1930, ce qui a considérablement accru sa valeur marchande.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Balogun se concentrera sur sa mission : mener son équipe nationale à travers les phases à élimination directe du tournoi, tandis que ses agents géreront les nombreuses propositions de transfert qui affluent. De nombreux clubs européens s’apprêtent à déposer des offres officielles, et une guerre d’enchères particulièrement disputée pourrait éclater dès le coup de sifflet final de la compétition. Balogun devrait à nouveau animer l’attaque de l’équipe nationale américaine (USMNT) vendredi, lors du dernier match de poule de la Coupe du monde contre la Turquie.