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La star de l’équipe nationale américaine de football, Folarin Balogun, a signé avec l’agence de LeBron James après sa brillante performance lors de la Coupe du monde
Balogun rejoint Klutch Sports après s'être illustré lors de la Coupe du monde
Balogun a officiellement rejoint Klutch Sports, l’agence fondée par Rich Paul, le partenaire commercial de longue date de LeBron James. Ce changement marque une étape significative dans sa carrière. L’attaquant de Monaco intègre ainsi un portefeuille de clients prestigieux qui comprend déjà James, Anthony Davis, Jalen Hurts et A’ja Wilson. Il devient par ailleurs le premier footballeur représenté directement par Klutch, dont l’arrivée dans le football remonte à 2024, suite au rachat de l’agence européenne ROOF.
Cette décision intervient après une Coupe du monde réussie, au cours de laquelle l’attaquant de 25 ans a inscrit trois buts, contribuant à la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale avant leur élimination par la Belgique.
- Getty/GOAL
Paul accueille Balogun chez Klutch
Klutch a officialisé lundi l’arrivée de Folarin Balogun. Paul a expliqué pourquoi l’agence considère que l’attaquant de l’équipe nationale américaine est un renfort majeur pour sa division football en plein essor.
« Folarin Balogun est l’un des joueurs les plus talentueux et les plus influents du football mondial actuel », a déclaré Paul, cité par The Hollywood Reporter. « Son ambition sans faille et son impact culturel incarnent le niveau d’excellence que nous espérons continuer à apporter à ce sport. Nous sommes extrêmement fiers de l’accueillir chez Klutch et impatients de voir tout ce que nous pourrons construire ensemble. »
Une notoriété grandissante, tant sur le terrain qu'en dehors
Cette décision de Balogun intervient après un tournoi qui lui a permis de se faire remarquer. Il a marqué deux buts contre le Paraguay avant d'en ajouter un autre contre la Bosnie-Herzégovine, s'imposant ainsi comme l'un des joueurs phares de l'équipe des États-Unis.
Son arrivée consolide par ailleurs l’implantation de Klutch dans le football. Depuis le rachat de ROOF, l’agence compte déjà dans son portefeuille Malik Tillman, Gio Reyna, Kai Havertz et Mohammed Kudus, ainsi que plusieurs entraîneurs.
- AFP
L'attention se porte désormais sur l'avenir de Balogun au sein de son club
Le transfert de Balogun chez Klutch intervient alors que son avenir suscite un intérêt croissant suite à ses performances sous les couleurs de Monaco et de l'équipe des États-Unis. Auparavant représenté par l'agence britannique Elite Project Group, l'attaquant pourrait faire son retour en Premier League et aurait également suscité l'intérêt d'autres clubs européens.
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