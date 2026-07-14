Balogun a officiellement rejoint Klutch Sports, l’agence fondée par Rich Paul, le partenaire commercial de longue date de LeBron James. Ce changement marque une étape significative dans sa carrière. L’attaquant de Monaco intègre ainsi un portefeuille de clients prestigieux qui comprend déjà James, Anthony Davis, Jalen Hurts et A’ja Wilson. Il devient par ailleurs le premier footballeur représenté directement par Klutch, dont l’arrivée dans le football remonte à 2024, suite au rachat de l’agence européenne ROOF.

Cette décision intervient après une Coupe du monde réussie, au cours de laquelle l’attaquant de 25 ans a inscrit trois buts, contribuant à la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale avant leur élimination par la Belgique.



