La star de l'équipe nationale américaine de football féminin, Alyssa Thompson, ne s'attendait pas à marquer avant « quatre mois » après avoir conclu son transfert « angoissant » vers Chelsea, le tenant du titre de la WSL

Bien qu’elle fût considérée comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, Thompson est arrivée avec une attitude humble. Intégrant une équipe qui venait de terminer une saison nationale sans défaite, elle était réaliste quant à ses chances d’intégrer d’emblée le onze de départ. En effet, elle était prête à patienter longtemps avant de marquer des points concrets pour les Blues.

« Je n’avais tout simplement pas de grandes attentes envers moi-même », a-t-elle ajouté. « Il y a tellement de joueuses incroyables ici. Je ne savais pas si j’allais beaucoup jouer et il y avait tellement de changements auxquels je devais m’habituer. Je ne pensais pas que j’allais marquer avant peut-être les quatre premiers mois, ni même jouer du tout, alors j’étais super excitée quand j’ai pu jouer et marquer. Cet état d’esprit m’a aidée à être plus indulgente envers moi-même et à mieux accepter ce grand changement. »

« Je savais que je m'éloignais de tout ce qui avait été si... facile pour moi – j'avais l'impression de commencer tout juste à trouver mes marques à Angel City », a expliqué Thompson. « C'était effrayant et inconfortable, mais je savais que c'était quelque chose que je devais faire pour ma carrière. Quand une opportunité comme celle de Chelsea se présente, on ne peut pas la laisser passer. Mais en tant que personne aussi, ça m'a fait du bien de sortir de ma zone de confort. »