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La star de l'équipe nationale américaine de football féminin, Alyssa Thompson, ne s'attendait pas à marquer avant « quatre mois » après avoir conclu son transfert « angoissant » vers Chelsea, le tenant du titre de la WSL
Sortir de sa zone de confort
Quitter sa ville natale de Los Angeles pour traverser l'Atlantique n'allait pas être facile pour une jeune femme de 20 ans, surtout pour celle qui s'était fait un nom à l'Angel City FC. Thompson a troqué le confort familier de la NWSL contre les rigueurs de la WSL, une décision qu'elle a qualifiée de nécessaire mais intimidante.
« Quand une opportunité comme celle de Chelsea se présente, on ne peut pas la laisser passer. Mais sur le plan personnel aussi, ça m’a fait du bien de sortir de ma zone de confort », a expliqué Thompson lors d’une interview avec Sky Sports. « Je savais que je m’éloignais de tout ce qui avait été si… facile pour moi – j’avais l’impression de venir de trouver mes marques à l’Angel City. C’était effrayant et inconfortable, mais je savais que c’était quelque chose que je devais faire pour ma carrière. »
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Gérer les attentes à Kingsmeadow
Bien qu’elle fût considérée comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial, Thompson est arrivée avec une attitude humble. Intégrant une équipe qui venait de terminer une saison nationale sans défaite, elle était réaliste quant à ses chances d’intégrer d’emblée le onze de départ. En effet, elle était prête à patienter longtemps avant de marquer des points concrets pour les Blues.
« Je n’avais tout simplement pas de grandes attentes envers moi-même », a-t-elle ajouté. « Il y a tellement de joueuses incroyables ici. Je ne savais pas si j’allais beaucoup jouer et il y avait tellement de changements auxquels je devais m’habituer. Je ne pensais pas que j’allais marquer avant peut-être les quatre premiers mois, ni même jouer du tout, alors j’étais super excitée quand j’ai pu jouer et marquer. Cet état d’esprit m’a aidée à être plus indulgente envers moi-même et à mieux accepter ce grand changement. »
« Je savais que je m'éloignais de tout ce qui avait été si... facile pour moi – j'avais l'impression de commencer tout juste à trouver mes marques à Angel City », a expliqué Thompson. « C'était effrayant et inconfortable, mais je savais que c'était quelque chose que je devais faire pour ma carrière. Quand une opportunité comme celle de Chelsea se présente, on ne peut pas la laisser passer. Mais en tant que personne aussi, ça m'a fait du bien de sortir de ma zone de confort. »
Des liens familiaux et un succès international
Cette transition a été facilitée par la présence de visages familiers, notamment celles de ses coéquipières en équipe nationale Naomi Girma et Catarina Macario. Thompson a également continué à briller sur la scène internationale sous la houlette de l’ancienne entraîneuse de Chelsea, Emma Hayes, et a récemment prouvé sa valeur en inscrivant le but de la victoire à la 82e minute, permettant ainsi à l’équipe nationale américaine de remporter la SheBelieves Cup.
Thompson remercie sa sœur et coéquipière Gisele de l'avoir aidée à garder confiance pendant cette période mouvementée. « Je pense qu'elle me redonne toujours confiance », a déclaré Thompson à Turner Sports après le match contre la Colombie. « Je peux toujours compter sur elle pour me rendre heureuse et me faire sourire. »
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À la conquête des trophées sous la pression
Alors que les Blues ont une lourde tâche devant eux dans la course au titre de la WSL, puisqu’ils doivent combler un écart de neuf points sur Manchester City, l’attention se porte désormais sur un titre à portée de main : la finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester United ce dimanche. Pour Thompson, représenter un club comme Chelsea implique de porter en soi une attente inhérente de réussite.
« Nous sommes déçues de notre classement en WSL et nous voulons gagner tous les tournois et toutes les coupes auxquels nous participons », a déclaré Thompson. « Remporter cette victoire serait donc très important pour la confiance de l'équipe... Gagner des trophées et jouer pour Chelsea vont de pair. J'espère donc que nous parviendrons à remporter ce match : nous aimons toutes gagner et j'ai le sentiment que Chelsea incarne la victoire. »
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