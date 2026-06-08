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La star de l’équipe nationale américaine de football féminin, Alyssa Thompson, explique comment elle a dépassé les attentes à Chelsea tout en se fixant pour objectif de remporter la WSL et la Ligue des champions lors de la saison 2026-2027
À Londres, l’équipe a surpassé les attentes.
Thompson a connu une première saison à Chelsea plus réussie que prévu après son arrivée en provenance d’Angel City. L’internationale américaine entend désormais bâtir sur cette lancée qui l’a imposée comme l’une des principales attaquantes des Blues.
La joueuse de 21 ans a bouclé l’exercice en tant que deuxième meilleure buteuse des Blues avec neuf réalisations toutes compétitions confondues, reconnaissant avoir rapidement dépassé les objectifs qu’elle s’était fixés à son arrivée en Angleterre.
« J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup mieux que ce que je pensais », a déclaré Thompson sur le site officiel de Chelsea. « Pouvoir rejoindre Chelsea a été un honneur et un privilège, et j'étais tellement enthousiaste à l'idée d'intégrer cette équipe et de m'améliorer chaque jour. »
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Renforcer la résilience par la transition
Si Thompson a brillé sur le plan individuel, elle a admis que Chelsea n’avait pas répondu aux standards d’excellence du club. Tenantes du titre de la Super League féminine depuis six saisons consécutives, les Blues ont rétrogradé à la troisième place lors de la deuxième année sous la direction de Sonia Bompastor. Elles ont également manqué l’accès à une troisième demi-finale consécutive en Ligue des champions féminine, battues 3-2 sur l’ensemble des deux matchs par Arsenal en quarts de finale.
« En tant qu’équipe, nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés cette saison », a reconnu Thompson. « Ce n’est pas l’ADN de Chelsea en tant que club. Nous avons l’habitude de remporter de nombreux titres, et terminer en tête du championnat est essentiel. »
Trouver la force dans l’adversité
Malgré ces déceptions, l’internationale américaine estime que ces revers ont finalement soudé le groupe et lui seront utiles pour mieux rebondir la saison prochaine. Chelsea a traversé plusieurs périodes difficiles tout au long de l’exercice, mais est resté uni en coulisses.
« Nous avons connu beaucoup d’adversité, et je pense que nous nous sommes beaucoup soutenues les unes les autres », a-t-elle déclaré. « Je sais donc que la saison prochaine, quoi qu’il arrive, nous pouvons compter les unes sur les autres, et nous savons que nous pourrons nous en sortir et rester une grande équipe. »
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Toutes les énergies sont déjà orientées vers l’objectif de la saison 2026-2027.
Sa première saison désormais derrière elle, Thompson se concentre sur l’objectif de ramener Chelsea au sommet du football national et européen. L’ailière estime que l’équipe possède les qualités nécessaires pour prétendre aux plus grands titres.
« Pour la saison prochaine, j’espère que nous remporterons plus de trophées que cette année », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est faisable. Je veux que nous soyons une force dans le championnat et en Ligue des champions, alors j’espère que nous ferons mieux à ce niveau-là. »