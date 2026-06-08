Thompson a connu une première saison à Chelsea plus réussie que prévu après son arrivée en provenance d’Angel City. L’internationale américaine entend désormais bâtir sur cette lancée qui l’a imposée comme l’une des principales attaquantes des Blues.

La joueuse de 21 ans a bouclé l’exercice en tant que deuxième meilleure buteuse des Blues avec neuf réalisations toutes compétitions confondues, reconnaissant avoir rapidement dépassé les objectifs qu’elle s’était fixés à son arrivée en Angleterre.

« J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup mieux que ce que je pensais », a déclaré Thompson sur le site officiel de Chelsea. « Pouvoir rejoindre Chelsea a été un honneur et un privilège, et j'étais tellement enthousiaste à l'idée d'intégrer cette équipe et de m'améliorer chaque jour. »