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La star de l’équipe nationale américaine de football féminin, Alyssa Thompson, explique comment elle a dépassé les attentes à Chelsea tout en se fixant comme objectifs de remporter la WSL et la Ligue des champions pour la saison 2026-2027
Au-delà des attentes à Londres
Thompson a connu une première saison plus réussie qu’elle ne l’espérait initialement à Chelsea, après son arrivée en provenance d’Angel City. La star de l’équipe nationale américaine entend désormais bâtir sur les acquis d’un exercice qui l’a imposée comme l’une des principales attaquantes des Blues.
La joueuse de 21 ans a terminé la saison comme deuxième meilleure buteuse du club avec neuf réalisations toutes compétitions confondues, et elle reconnaît avoir rapidement dépassé les objectifs qu’elle s’était fixés à son arrivée en Angleterre.
« J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup mieux que ce que je pensais », a déclaré Thompson sur le site officiel de Chelsea. « Pouvoir rejoindre Chelsea a été un honneur et un privilège, et j'étais tellement enthousiaste à l'idée d'intégrer cette équipe et de m'améliorer chaque jour. »
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Renforcer la résilience par la transition
Si Thompson a brillé sur le plan individuel, elle a admis que Chelsea n’avait pas répondu à ses standards habituels. Après six titres consécutifs en Super League féminine, les Blues ont reculé à la troisième place lors de la deuxième saison sous la direction de Sonia Bompastor. Elles ont également manqué l’accès à une troisième demi-finale d’affilée en Ligue des champions féminine, éliminées 3-2 par Arsenal en quarts de finale.
« En tant qu’équipe, nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés cette saison », a reconnu Thompson. « Ce n’est pas l’ADN de Chelsea. Nous sommes habitués à gagner de nombreux titres, et terminer en tête du championnat est essentiel. »
Trouver la force dans l’adversité
Malgré ces déceptions, l’internationale américaine estime que ces revers ont finalement soudé le groupe et lui permettront de mieux rebondir la saison prochaine. Chelsea a traversé plusieurs périodes difficiles tout au long de l’exercice, mais est resté uni en coulisses.
« Nous avons connu beaucoup d’adversité, et je pense que nous nous sommes beaucoup soutenues les unes les autres », a-t-elle déclaré. « Je sais donc que la saison prochaine, quoi qu’il arrive, nous pouvons compter les unes sur les autres, et nous savons que nous pouvons nous en sortir et rester une grande équipe. »
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Toutes les énergies sont déjà orientées vers l’objectif de la saison 2026-2027.
Sa première saison désormais derrière elle, Thompson se concentre sur l’objectif de ramener Chelsea au sommet du football national et européen. L’ailière estime que l’équipe possède les atouts pour briguer les plus grands titres.
« La saison prochaine, notre objectif est de remporter davantage de trophées que cette année, et je suis convaincue que c’est à notre portée. Je veux que nous imposions notre domination aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions, et je suis certaine que nous pouvons franchir un nouveau cap à ce niveau. »