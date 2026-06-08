Thompson a connu une première saison plus réussie qu’elle ne l’espérait initialement à Chelsea, après son arrivée en provenance d’Angel City. La star de l’équipe nationale américaine entend désormais bâtir sur les acquis d’un exercice qui l’a imposée comme l’une des principales attaquantes des Blues.

La joueuse de 21 ans a terminé la saison comme deuxième meilleure buteuse du club avec neuf réalisations toutes compétitions confondues, et elle reconnaît avoir rapidement dépassé les objectifs qu’elle s’était fixés à son arrivée en Angleterre.

« J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup mieux que ce que je pensais », a déclaré Thompson sur le site officiel de Chelsea. « Pouvoir rejoindre Chelsea a été un honneur et un privilège, et j'étais tellement enthousiaste à l'idée d'intégrer cette équipe et de m'améliorer chaque jour. »