Pulisic connaît un passage à vide et des pépins physiques depuis la fin de l’année 2025, ce qui a largement entamé le bel élan qu’il avait affiché en début de saison 2025-2026. Il totalise huit buts et trois passes décisives en 18 apparitions en championnat, dont 10 en tant que remplaçant pour les Rossoneri. Qu’il dispute ou non les deux dernières rencontres de Milan, ce sera le plus faible nombre de titularisations depuis son arrivée au club, alors qu’il avait été aligné d’entrée à 32 reprises lors de la saison 2023-2024, et à 29 occasions l’exercice précédent.

Selon ESPN, cette dernière lésion n’est pas grave, mais elle alimente tout de même l’inquiétude au vu des nombreux antécédents musculaires de l’Américain. Gianluca Di Marzio avait été le premier à révéler cette blessure.



