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La star de l’équipe nationale américaine, Christian Pulisic, a déclaré forfait pour la rencontre perdue contre l’AC Milan en raison d’une blessure aux fessiers
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Les inquiétudes concernant la condition physique de Pulisic persistent
Pulisic connaît un passage à vide et des pépins physiques depuis la fin de l’année 2025, ce qui a largement entamé le bel élan qu’il avait affiché en début de saison 2025-2026. Il totalise huit buts et trois passes décisives en 18 apparitions en championnat, dont 10 en tant que remplaçant pour les Rossoneri. Qu’il dispute ou non les deux dernières rencontres de Milan, ce sera le plus faible nombre de titularisations depuis son arrivée au club, alors qu’il avait été aligné d’entrée à 32 reprises lors de la saison 2023-2024, et à 29 occasions l’exercice précédent.
Selon ESPN, cette dernière lésion n’est pas grave, mais elle alimente tout de même l’inquiétude au vu des nombreux antécédents musculaires de l’Américain. Gianluca Di Marzio avait été le premier à révéler cette blessure.
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Qualification en Ligue des champions menacée
La défaite de Milan place le club dans une situation délicate. Il occupe la quatrième place avec 67 points, à égalité avec la Roma, mais devancée grâce à la différence de confrontations directes. Côme se trouve également à seulement deux points derrière, ce qui signifie que Milan n'a pratiquement plus aucune marge d'erreur à deux journées de la fin du championnat.
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Conséquences pour l'équipe nationale masculine des États-Unis
Si la blessure s’avère mineure, elle ne devrait pas compromettre la participation de Pulisic à la Coupe du monde. Le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino, dévoilera sa liste de 26 joueurs lors d’un événement prestigieux à New York. Pulisic est largement considéré comme un choix incontournable pour cette sélection.
Et maintenant ?
Les États-Unis entameront leur dernière série de matchs de préparation à la Coupe du monde contre le Sénégal à Charlotte, en Caroline du Nord, le 31 mai, puis affronteront l’Allemagne à Chicago le 6 juin. Le premier match des Américains en Coupe du monde les opposera au Paraguay le 12 juin.