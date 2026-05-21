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La star de l’équipe nationale américaine, Chris Richards, risque de manquer la finale de la Ligue des conférences, après s’être blessé aux ligaments de la cheville à quelques semaines de la Coupe du monde
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Que s'est-il passé ?
Le défenseur central de Crystal Palace s'est blessé à la cheville ce week-end ; le club a diagnostiqué une double rupture ligamentaire. S'adressant aux médias mercredi, Glasner a confirmé que Richards manquera la dernière journée de Premier League, où Palace recevra le champion en titre Arsenal, tout en précisant qu'il restait à voir si l'Américain serait prêt à temps pour la finale de la Ligue Europa Conférence.
Lors de cette finale, Palace affrontera le Rayo Vallecano à Leipzig, dans ce qui constituera la première opportunité de l’histoire du club de remporter un trophée continental.
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Les déclarations
La participation de Richards reste tributaire de la vitesse à laquelle l’œdème va diminuer, et Glasner a confirmé que Crystal Palace met tout en œuvre pour favoriser son retour.
« Chris manquera également le match contre Arsenal et ses chances de jouer la finale à Leipzig sont désormais de 50/50, tant pour lui que pour nous », a déclaré Glasner. « Il s’est déchiré deux ligaments de la cheville. Je pense que la blessure est stable, mais la cheville est assez enflée et nous devons traiter ce gonflement. Il doit revenir sur le terrain pour être disponible et cela prend du temps.
Il suit des soins intensifs du matin au soir, notre staff médical est excellent et nous mettrons tout en œuvre pour qu’il soit prêt ; ensuite, nous verrons s’il pourra tenir son rang sur la pelouse. »
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Le point de vue de l'équipe nationale masculine américaine
Une blessure grave de Richards serait un coup dur pour l’équipe nationale américaine, le défenseur étant l’un des rares titulaires indiscutables du onze de départ de Mauricio Pochettino. Depuis l’arrivée de l’Argentin, Richards s’est imposé comme un pilier du groupe, tant par ses performances défensives que par son leadership dans les vestiaires et sur le terrain.
Heureusement, le défenseur dispose encore de plusieurs semaines pour retrouver la pleine forme, même s’il manquera les dernières journées de Premier League avec Crystal Palace. L’équipe nationale américaine disputera deux matchs amicaux avant le tournoi : le premier le 31 mai contre le Sénégal, puis un second face à l’Allemagne le 6 juin. Les États-Unis entameront ensuite la compétition contre le Paraguay le 12 juin, ce qui accorde à Richards une fenêtre de 27 jours pour retrouver pleinement ses moyens avant l’entrée en lice des siens dans la Coupe du monde.
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Quelle est la prochaine étape ?
Pochettino dévoilera la liste de son équipe nationale américaine le mardi 26 mai ; les joueurs devront rejoindre Atlanta dès le lendemain pour le début du stage de préparation à la Coupe du monde. Richards, lui, ne ralliera le groupe qu’après la finale de la Ligue des conférences, programmée le 27 mai.