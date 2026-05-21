La participation de Richards reste tributaire de la vitesse à laquelle l’œdème va diminuer, et Glasner a confirmé que Crystal Palace met tout en œuvre pour favoriser son retour.

« Chris manquera également le match contre Arsenal et ses chances de jouer la finale à Leipzig sont désormais de 50/50, tant pour lui que pour nous », a déclaré Glasner. « Il s’est déchiré deux ligaments de la cheville. Je pense que la blessure est stable, mais la cheville est assez enflée et nous devons traiter ce gonflement. Il doit revenir sur le terrain pour être disponible et cela prend du temps.

Il suit des soins intensifs du matin au soir, notre staff médical est excellent et nous mettrons tout en œuvre pour qu’il soit prêt ; ensuite, nous verrons s’il pourra tenir son rang sur la pelouse. »