La star de l'équipe nationale américaine Chris Richards rejoindra-t-il un club de l'envergure du Bayern Munich ? L'avenir du défenseur de Crystal Palace fait l'objet de spéculations alors que son contrat reste incertain

Richards a été nommé Joueur de l'année du football américain pour 2025. Interrogé par GOAL avant le début de la saison actuelle sur le rôle que l'entraîneur des Eagles, Paddy McCarthy, a joué dans son évolution, il a déclaré : « Il m'a demandé : "Qu'est-ce que tu veux faire ?" Il m'a dit : "Tu veux être capitaine de ton équipe nationale ? Tu veux jouer la Coupe du monde ou tu veux juste faire partie de l’effectif ? » Non, je veux plus que ça. Mais il m’a dit que je devais le prouver.

Il croyait pleinement en moi. “Tu veux juste être un joueur qui joue un match de temps en temps, ou tu veux être capitaine ?” Je veux être capitaine, et il m’a répondu : “Eh bien, prouve-le-moi.” Ça m’a fait mal, mais c’était quelque chose que je devais apprendre. Je suis content d’avoir eu cette conversation, car je ne pense pas que je serais là où j’en suis aujourd’hui si nous ne l’avions pas eue. Je ne sais pas où je serais en ce moment. »

Il est aujourd’hui un élément clé des machines bien huilées que sont Crystal Palace et l’équipe nationale américaine. Sa valeur pour ces deux causes est reconnue, ce qui lui permet d’assumer des rôles de premier plan tant au sein de son club qu’au sein de son équipe nationale.

On rapporte depuis un certain temps que des négociations contractuelles sont prévues à Selhurst Park, mais aucune annonce officielle n’a été faite concernant la conclusion d’un accord. Cela inquiète les supporters de Palace, car Richards s’apprête à faire la une des journaux cet été, lors de la prochaine période de transfert.