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La star de l'équipe nationale américaine Chris Richards rejoindra-t-il un club de l'envergure du Bayern Munich ? L'avenir du défenseur de Crystal Palace fait l'objet de spéculations alors que son contrat reste incertain
Combien de matchs Richards a-t-il disputés avec le Bayern Munich ?
Originaire de l'Alabama, Richards a rejoint le Bayern en 2018, dans le cadre d'un premier prêt à l'Allianz Arena. Un transfert définitif a ensuite été conclu, permettant à ce défenseur central très prometteur de disputer 10 matches sous les couleurs du géant allemand.
Après deux passages à Hoffenheim, qui lui ont permis d'acquérir une expérience inestimable, Richards a été recruté par Crystal Palace pour 12 millions d'euros (13 millions de livres sterling / 17 millions de dollars) à l'été 2022. Ses débuts dans le football anglais ont été marqués par un démarrage difficile.
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Football européen et Coupe du monde à domicile : la cote de Richards monte en flèche
Il a finalement pu retrouver un temps de jeu régulier, Roy Hodgson l'ayant aligné à un poste inhabituel de milieu défensif. La ligne défensive à trois mise en place par Oliver Glasner a permis au joueur de 26 ans de s'épanouir à son poste naturel.
Il est désormais vainqueur de la FA Cup et du Community Shield, tout en faisant à nouveau honneur aux compétitions européennes – après avoir déjà disputé la Ligue des champions – alors que Palace est en quête de la gloire en Ligue Europa Conférence.
La cote de Richards est en pleine ascension, à l'approche de la Coupe du monde à domicile en 2026, et nombreux sont ceux qui le voient rejoindre un autre club d'élite alors que Palace doit prendre des décisions difficiles en matière de transferts. Le club est impatient de prolonger son contrat dans le sud de Londres, qui expire l'été prochain.
La star de l'équipe nationale américaine Richards est-elle destinée à rejoindre un autre grand club ?
Interrogé sur la capacité de Richards à remonter la pente et à prouver que son transfert au Bayern n’était pas un coup de chance, Morrison – s’exprimant via Freebets.com, le site des offres de paris sur la Coupe du monde – a déclaré à GOAL : « Oui, il en est capable, sans aucun doute. Lui et la défense à trois ont été exceptionnels depuis le départ de Marc Guehi à Man City. Chris Richards, en particulier, a énormément progressé et s’est beaucoup amélioré.
« À son arrivée à Palace, il n’était pas titulaire et on se demandait s’il pouvait passer au niveau supérieur. Et je pense qu’il a dépassé ce stade. Il est exceptionnel : brillant, il n’hésite pas à se jeter dans le jeu et est à l’aise en possession du ballon. C’était la grande interrogation que j’avais : est-il capable de bien manier le ballon ? Et la réponse est oui, vraiment bien.
« Je crois qu’il a également été élu Joueur américain de l’année. Et il va faire une grande Coupe du monde avec les États-Unis cet été, dans son pays natal. Donc oui, de grandes choses attendent Chris Richards. Je pense qu’il a été exceptionnel et, pour Crystal Palace, il faut le garder avec un contrat à long terme, car on ne veut pas perdre des joueurs comme lui en ce moment. »
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Palace souhaite vivement prolonger le contrat de Richards
Richards a été nommé Joueur de l'année du football américain pour 2025. Interrogé par GOAL avant le début de la saison actuelle sur le rôle que l'entraîneur des Eagles, Paddy McCarthy, a joué dans son évolution, il a déclaré : « Il m'a demandé : "Qu'est-ce que tu veux faire ?" Il m'a dit : "Tu veux être capitaine de ton équipe nationale ? Tu veux jouer la Coupe du monde ou tu veux juste faire partie de l’effectif ? » Non, je veux plus que ça. Mais il m’a dit que je devais le prouver.
Il croyait pleinement en moi. “Tu veux juste être un joueur qui joue un match de temps en temps, ou tu veux être capitaine ?” Je veux être capitaine, et il m’a répondu : “Eh bien, prouve-le-moi.” Ça m’a fait mal, mais c’était quelque chose que je devais apprendre. Je suis content d’avoir eu cette conversation, car je ne pense pas que je serais là où j’en suis aujourd’hui si nous ne l’avions pas eue. Je ne sais pas où je serais en ce moment. »
Il est aujourd’hui un élément clé des machines bien huilées que sont Crystal Palace et l’équipe nationale américaine. Sa valeur pour ces deux causes est reconnue, ce qui lui permet d’assumer des rôles de premier plan tant au sein de son club qu’au sein de son équipe nationale.
On rapporte depuis un certain temps que des négociations contractuelles sont prévues à Selhurst Park, mais aucune annonce officielle n’a été faite concernant la conclusion d’un accord. Cela inquiète les supporters de Palace, car Richards s’apprête à faire la une des journaux cet été, lors de la prochaine période de transfert.