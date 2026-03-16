La star de l'équipe nationale américaine Catarina Macario quitte Chelsea dans le cadre du « plus gros transfert » de l'histoire du football féminin pour rejoindre le San Diego Wave

Malgré son importance au sein des Blues, Chelsea a accepté un accord qui verra Macario quitter Londres avant l'expiration de son contrat prévue cet été. The Wave aurait versé une indemnité de transfert d'environ 300 000 dollars pour s'attacher ses services ce mois-ci. Ce transfert marque la fin de son parcours européen couronné de succès, bien qu'entrecoupé de blessures, au cours duquel elle a également joué pour le grand club français de Lyon. Avec 105 apparitions en club professionnel et 44 buts marqués au cours de son passage en France et en Angleterre, elle apporte une riche expérience européenne de haut niveau à la ligue nationale qu'elle avait autrefois écartée au début de son parcours.