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Moataz Elgammal

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La star de l'équipe nationale américaine Catarina Macario quitte Chelsea dans le cadre du « plus gros transfert » de l'histoire du football féminin pour rejoindre le San Diego Wave

Catarina Macario s'apprête à entrer dans l'histoire en quittant Chelsea pour rejoindre le San Diego Wave, dans la National Women's Soccer League. Ce transfert historique serait le contrat le plus lucratif jamais signé dans le football féminin professionnel, marquant un tournant majeur dans le paysage financier de ce sport et ramenant l'internationale américaine là où sa carrière a débuté.

  • Un accord historique dans le football féminin

    Selon Sportico et The Athletic, Macario s'apprête à incarner une nouvelle ère au sein de la NWSL après avoir signé un contrat record avec le San Diego Wave. L'attaquante devrait toucher près de 8 millions de dollars en salaire garanti sur les cinq prochaines saisons, un montant considéré comme le plus élevé de l'histoire du football féminin professionnel. Ce contrat historique, qui court jusqu'à la saison 2030, comprend une prime à la signature lucrative ainsi que des primes supplémentaires liées à la performance. Cette transaction a été rendue possible par la « High-Impact Player Rule » de la ligue, qui autorise les équipes à dépenser jusqu'à 1 million de dollars au-delà du plafond salarial standard pour recruter des stars internationales.

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    Départ de Chelsea et détails du transfert

    Malgré son importance au sein des Blues, Chelsea a accepté un accord qui verra Macario quitter Londres avant l'expiration de son contrat prévue cet été. The Wave aurait versé une indemnité de transfert d'environ 300 000 dollars pour s'attacher ses services ce mois-ci. Ce transfert marque la fin de son parcours européen couronné de succès, bien qu'entrecoupé de blessures, au cours duquel elle a également joué pour le grand club français de Lyon. Avec 105 apparitions en club professionnel et 44 buts marqués au cours de son passage en France et en Angleterre, elle apporte une riche expérience européenne de haut niveau à la ligue nationale qu'elle avait autrefois écartée au début de son parcours.

  • De retour à San Diego

    Pour l'attaquante, ce transfert est un retour aux sources à tous les égards. Après avoir quitté le Brésil pour les États-Unis à l'âge de 12 ans, elle a joué pour le club de jeunes du San Diego Surf avant de devenir une star universitaire à l'université de Stanford. Au cours de son passage chez les Cardinal, elle a inscrit 63 buts en 69 matchs et remporté deux trophées MAC Hermann. Son arrivée devrait donner un formidable coup de pouce aux perspectives commerciales et sportives du Wave. La propriétaire milliardaire du club, Lauren Leichtman, a récemment fait preuve d'une grande ambition en dépensant 800 000 dollars pour recruter l'attaquante brésilienne Ludmila. Suite à la retraite d'Alex Morgan, les Wave sont impatientes de retrouver leur star power.

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    Surmonter les obstacles liés aux blessures

    La principale préoccupation, tant pour San Diego que pour l'équipe nationale américaine, reste la condition physique de Macario. Les blessures l'ont souvent écartée des terrains, notamment une rupture du ligament croisé antérieur qui l'a contrainte à manquer la Coupe du monde féminine 2023, ainsi que des problèmes de genou ultérieurs qui l'ont écartée des Jeux olympiques de Paris en 2024. Cependant, son potentiel commercial reste à un niveau record, comme en témoigne l'énorme contrat de sponsoring de 10 ans et 10 millions de dollars signé avec Nike l'été dernier. Si elle parvient à rester en bonne santé, elle devrait être la pièce maîtresse de l'attaque des Wave pour les années à venir, et ce contrat financier historique devrait permettre à la franchise de se consolider jusqu'en 2030.

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