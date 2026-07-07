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La star de l’équipe nationale américaine, Cameron Carter-Vickers, fait le point sur son état physique au Celtic après qu’une blessure au tendon d’Achille a mis fin à son rêve de disputer la Coupe du monde 2026
Une période frustrante passée sur le banc
Carter-Vickers a subi une grave blessure en octobre 2025, ce qui l'a contraint à suivre depuis les tribunes le Celtic remporter le doublé national sous la houlette de Martin O'Neill. Depuis son transfert définitif en provenance de Tottenham en 2022, après plusieurs prêts, Carter-Vickers s'est révélé indispensable, totalisant 172 apparitions et marquant huit buts. Dans une interview exclusive accordée à CelticPlayer, le défenseur s’est confié sur son absence. « Je vais bien, et je suis simplement heureux d’être de retour avec l’équipe et de participer à la pré-saison », a-t-il déclaré. « Être sur la touche était frustrant, surtout lors d’une saison comme la dernière, qui a été un véritable combat pour nous. Au début, je pensais avoir une simple crampe au mollet. Mais quand les kinés ont examiné ma blessure, ils m’ont dit qu’il s’agissait d’une rupture du tendon d’Achille. À ce moment-là, on sait que ça va être une blessure de longue durée. »
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À la chasse aux petits gains
Le processus de rétablissement a exigé une immense patience de la part de Carter-Vickers. Après avoir passé les premières étapes complètement immobilisé, il a dû se réjouir de chaque petite avancée pour garder le moral pendant son programme de rééducation. « Pour moi, il s’agissait simplement de comprendre la situation dans laquelle je me trouvais et de travailler pour retrouver la meilleure forme possible », a expliqué Carter-Vickers. « Il fallait surtout ne pas aller trop vite en besogne. Il faut se concentrer sur les petits progrès et s’en réjouir. Avec cette blessure, j’ai porté un plâtre pendant trois semaines, puis une botte orthopédique pendant huit semaines. Au début, on ne peut vraiment pas bouger le pied dans aucune direction. Alors, quand j’ai retrouvé un peu de mobilité, j’ai considéré ça comme une victoire et j’ai gardé une attitude positive. Après ça, on enchaîne les petits objectifs les uns après les autres. »
Retour sur le terrain
De retour au sein du groupe pour le stage d’entraînement à Dublin, Carter-Vickers se concentre désormais sur sa remise en forme. S’il a pris part à des séances légères en fin de saison dernière, le passage à l’intensité maximale de la préparation estival représente un défi qu’il aborde avec satisfaction. « Je veux juste recommencer à jouer au football, tout simplement », a ajouté Carter-Vickers. « Je me suis entraîné pendant les deux dernières semaines de la saison dernière, mais évidemment, les séances étaient assez légères compte tenu du moment de la saison où nous en étions. Ça m’a donc fait du bien ces deux dernières semaines de reprendre le football. Pour moi, il s’agit juste de ça, en réalité, et d’essayer d’être le plus affûté possible. On peut courir et enchaîner les exercices individuels autant qu’on veut, mais rien ne remplace le rythme du match. »
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Quelle sera la prochaine étape pour le Celtic ?
Carter-Vickers aura l’occasion de tester pour la première fois sa condition physique lorsque le Celtic affrontera Shelbourne, club de la Ligue d’Irlande, à Tolka Park. À l’issue du match, l’équipe se rendra au Portugal pour un stage d’entraînement sous le soleil, alors que le club poursuit sa préparation en vue de la saison à venir. Le Celtic compte beaucoup sur Carter-Vickers, et son retour constitue un véritable coup de pouce à l’approche de la nouvelle saison.
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