La star de l’équipe nationale américaine, Cameron Carter-Vickers, fait le point sur son état physique au Celtic après qu’une blessure au tendon d’Achille a mis fin à son rêve de disputer la Coupe du monde 2026

Carter-Vickers a subi une grave blessure en octobre 2025, ce qui l'a contraint à suivre depuis les tribunes le Celtic remporter le doublé national sous la houlette de Martin O'Neill. Depuis son transfert définitif en provenance de Tottenham en 2022, après plusieurs prêts, Carter-Vickers s'est révélé indispensable, totalisant 172 apparitions et marquant huit buts. Dans une interview exclusive accordée à CelticPlayer, le défenseur s’est confié sur son absence. « Je vais bien, et je suis simplement heureux d’être de retour avec l’équipe et de participer à la pré-saison », a-t-il déclaré. « Être sur la touche était frustrant, surtout lors d’une saison comme la dernière, qui a été un véritable combat pour nous. Au début, je pensais avoir une simple crampe au mollet. Mais quand les kinés ont examiné ma blessure, ils m’ont dit qu’il s’agissait d’une rupture du tendon d’Achille. À ce moment-là, on sait que ça va être une blessure de longue durée. »