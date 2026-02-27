Getty
La star de l'équipe nationale américaine Brenden Aaronson pourrait déclencher un transfert « faramineux » depuis Leeds cet été s'il reproduit ses performances en club lors de la Coupe du monde
Aaronson s'est remis d'un début difficile pour briller à Leeds.
Aaronson a connu un baptême du feu dans le football anglais lorsqu'il a été transféré pour 25 millions de livres sterling (34 millions de dollars) du Red Bull Salzbourg en 2022. Il n'a inscrit qu'un seul but lors de sa première saison, qui s'est terminée par une relégation en Premier League.
Son prêt à l'Union Berlin a été source de frustration supplémentaire, mais Aaronson s'est illustré en Championship avec Leeds, aidant le club à atteindre les 100 points et à remporter le titre de deuxième division en 2024-2025. Alors que l'on se demandait s'il était fait pour évoluer au plus haut niveau, le joueur de 25 ans a trouvé le chemin des filets à quatre reprises cette saison et est devenu un élément incontournable de l'équipe très active de Daniel Farke.
Aaronson a-t-il un avenir à long terme à Leeds ?
Interrogé sur la possibilité qu'Aaronson, qui continue de faire parler de lui en raison de son départ, puisse désormais avoir un avenir à long terme à Leeds, Sharpe, s'exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible. Je pense que parfois, les moments difficiles forgent le caractère. Je pense qu'il a traversé ces moments difficiles et que cela a probablement fait de lui un meilleur joueur et une meilleure personne. Leeds United a besoin de tous les joueurs talentueux qu'il peut garder pour le moment.
Daniel Farke fait un travail fantastique après avoir été, selon nos informations, sur le point d'être limogé après seulement quelques matchs. Il a sans aucun doute renversé la tendance cette saison, tout comme le groupe de joueurs dont il dispose. Ils ont commencé à croire en eux, ils travaillent très dur, pour lui et pour les fans, et il semble qu'ils vont se maintenir en Premier League. Je pense qu'Aaronson fait partie de ceux qu'ils doivent garder. »
Aaronson approche des 12 derniers mois de son contrat
Aaronson arrive à la dernière année de son contrat à Leeds. Il sera sous les feux de la rampe mondiale lorsqu'il représentera les États-Unis lors de la Coupe du monde à domicile. Pressé de questions sur la possibilité que Leeds soit tenté de tirer profit de la situation, Sharpe a ajouté : « Je pense qu'ils ont probablement besoin d'un peu plus de profondeur. S'il participe à la Coupe du monde et qu'il fait un bon parcours, et qu'on leur propose une somme faramineuse pour lui et qu'ils peuvent aller chercher deux ou trois joueurs pour ce qu'ils obtiennent pour lui, alors c'est certainement une option qu'ils doivent envisager.
D'un autre côté, on ne peut pas se permettre de perdre ses meilleurs joueurs. Tout dépend des plans de Daniel Farke et de ce qu'il a en réserve pour l'intersaison et le mercato. C'est un exercice d'équilibre pour toutes les équipes. On veut garder ses meilleurs joueurs, mais on a aussi besoin d'une bonne profondeur de banc pour une saison vraiment longue et difficile. »
Ambition pour la Coupe du monde avec l'équipe nationale américaine
L'ancienne star de l'équipe nationale américaine, l'ancien gardien de but Brad Friedel, a précédemment déclaré à GOAL que Aaronson allait devoir faire face à des choix difficiles à l'approche des 12 derniers mois de son contrat actuel dans le West Yorkshire : « Il a compris comment jouer en Premier League, c'est certain. Je ne pense pas que ce soit seulement sa meilleure période à Leeds, je pense que c'est la meilleure période de sa carrière, tout simplement. Il l'a fait à un moment très opportun, à l'approche de la Coupe du monde !
Normalement, quand on a un joueur comme lui, on ne veut pas qu'il arrive à moins de 18/24 mois de la fin de son contrat. Mais si vous êtes le joueur et l'agent, vous voudrez peut-être voir comment se passe la Coupe du monde et comment vous vous en sortez.
Beaucoup de clubs ne recrutent plus de joueurs en fonction de la Coupe du monde. Ils le faisaient souvent auparavant, mais cela peut être dangereux, car parfois les joueurs peuvent être en forme pendant quatre à huit matchs et sembler vraiment différents de ce qu'ils sont réellement sur une saison de neuf mois. »
Aaronson a été très régulier ces derniers temps, et son objectif est de maintenir ce niveau jusqu'à la fin de la saison afin de s'assurer une place dans les plans de Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde. S'il continue à impressionner, on peut s'attendre à ce que Leeds entame des négociations pour prolonger son contrat à un moment donné.
