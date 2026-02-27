La star de l'équipe nationale américaine Brenden Aaronson pourrait déclencher un transfert « faramineux » depuis Leeds cet été s'il reproduit ses performances en club lors de la Coupe du monde

L'ancienne star de l'équipe nationale américaine, l'ancien gardien de but Brad Friedel, a précédemment déclaré à GOAL que Aaronson allait devoir faire face à des choix difficiles à l'approche des 12 derniers mois de son contrat actuel dans le West Yorkshire : « Il a compris comment jouer en Premier League, c'est certain. Je ne pense pas que ce soit seulement sa meilleure période à Leeds, je pense que c'est la meilleure période de sa carrière, tout simplement. Il l'a fait à un moment très opportun, à l'approche de la Coupe du monde !

Normalement, quand on a un joueur comme lui, on ne veut pas qu'il arrive à moins de 18/24 mois de la fin de son contrat. Mais si vous êtes le joueur et l'agent, vous voudrez peut-être voir comment se passe la Coupe du monde et comment vous vous en sortez.

Beaucoup de clubs ne recrutent plus de joueurs en fonction de la Coupe du monde. Ils le faisaient souvent auparavant, mais cela peut être dangereux, car parfois les joueurs peuvent être en forme pendant quatre à huit matchs et sembler vraiment différents de ce qu'ils sont réellement sur une saison de neuf mois. »

Aaronson a été très régulier ces derniers temps, et son objectif est de maintenir ce niveau jusqu'à la fin de la saison afin de s'assurer une place dans les plans de Mauricio Pochettino pour la Coupe du monde. S'il continue à impressionner, on peut s'attendre à ce que Leeds entame des négociations pour prolonger son contrat à un moment donné.