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La star de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, Ella Toone, manquera les matchs décisifs contre Manchester City et le Bayern Munich, ainsi que le match crucial des Lionesses contre l'Espagne dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, alors que la date de son retour après blessure a été dévoilée
Quand Ella Toone reviendra-t-elle après sa blessure ?
Toone n'a plus joué depuis décembre en raison d'une blessure à la hanche qui, selon les prévisions initiales, ne devait l'écarter des terrains que jusqu'à cette période. Le manager de United, Marc Skinner, avait précédemment indiqué que le match de ce week-end contre Man City était envisagé comme une date de retour potentielle pour l'internationale anglaise. Cependant, Toone ne sera pas de la partie lorsque les Red Devils accueilleront leurs rivales locales à Old Trafford samedi, son retour n'étant désormais pas prévu avant la fin du mois d'avril.
« L'objectif est, si tout se passe bien, qu'elle revienne pour le match suivant la trêve internationale », a déclaré Skinner, faisant référence au match de Women's Super League à l'extérieur contre Tottenham, actuellement prévu le 26 mars. Si United parvient à renverser le déficit de 3-2 concédé lors du match aller et à battre le Bayern Munich en Allemagne la semaine prochaine pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, ce match sera probablement reporté et remplacé par une rencontre européenne. « Elle s'entraîne sur le terrain, elle effectue des exercices individuels, et nous espérons qu'elle reprendra bientôt les entraînements collectifs », a ajouté Skinner. « L'objectif, et l'espoir, est de pouvoir la récupérer après la prochaine trêve internationale. »
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Coup dur pour l'Angleterre à l'approche du match décisif contre l'Espagne
C'est un coup dur pour l'Angleterre autant que pour Manchester United. Les Lionesses ont un match crucial contre l'Espagne dans quelques semaines à peine et elles devront se passer de Toone, qui s'est illustrée face à la Roja ainsi qu'à Wembley, où le match aura lieu le 14 avril. Toone manquera également le déplacement de son équipe nationale en Islande quelques jours plus tard.
Heureusement, les soucis de blessures de l'Angleterre se sont atténués ces dernières semaines. En attaque, Beth Mead est de retour en forme, Lauren James joue régulièrement 90 minutes pour la première fois cette saison et Chloe Kelly enchaîne à nouveau les titularisations après avoir passé du temps sur le banc. Néanmoins, l'absence de Toone est un véritable coup dur, d'autant plus que l'attaquante de Chelsea Aggie Beever-Jones est également gênée par une blessure qui pourrait encore réduire les options de Sarina Wiegman en attaque.
L'Angleterre a bien démarré les qualifications pour la Coupe du monde en battant l'Islande et l'Ukraine, mais seule l'équipe terminant en tête du groupe se qualifiera automatiquement pour le tournoi de l'été prochain. Une victoire à domicile contre l'Espagne est donc absolument cruciale si les Lionesses veulent éviter les barrages.
La blessure de Toone est l'une des nombreuses qui mettent en évidence le manque de profondeur de l'effectif de Manchester United
Toone est la grande absente de cette équipe de Manchester United décimée ; lors de la défaite de mercredi face au Bayern, les Red Devils n’ont pu aligner que quatre joueuses de champ expérimentées sur le banc. L'ailière Leah Galton n'a pas joué depuis décembre en raison d'un problème de dos, l'arrière Anna Sandberg est absente depuis six semaines pour une blessure au genou, et Dominique Janssen ainsi qu'Ellen Wangerheim ont manqué la victoire du week-end dernier contre Everton, ainsi que le match contre le Bayern en milieu de semaine, en raison de contusions. Skinner ne s'attend pas à ce que l'une de ces quatre joueuses soit de retour pour le match crucial de samedi contre Man City, les blessures continuant de mettre en évidence le manque de profondeur de l'effectif.
Il faudra également gérer le temps de jeu de Hinata Miyazawa, qui a débuté la rencontre perdue de mercredi malgré avoir disputé l’intégralité du match lors de la victoire du Japon contre l’Australie en finale de la Coupe d’Asie samedi dernier, disputée à quelque 16 000 km de là, à Sydney. Le Bayern, en revanche, n’a fait entrer Momoko Tanikawa qu’en cours de match, alors que la joueuse de 20 ans, dont le but a scellé l’issue de la rencontre, a beaucoup moins joué lors de la Coupe d’Asie que Miyazawa.
« Avec Hini, nous avons eu une bonne discussion franche avec elle », a expliqué Skinner. « Elle était prête à jouer, elle voulait jouer. Je pense que c’est différent. Quand on vient du Royaume-Uni, trois heures de route sur la M6 semblent une éternité, alors qu’en réalité, toute joueuse qui prend régulièrement l’avion est en quelque sorte plus résistante à ce genre de déplacement. Hini fait partie de celles-là.
« Nous n’allions pas prendre de risque avec elle. Elle était tout à fait d’accord avec le plan. Au final, nous avons dû la remplacer pour qu’elle puisse se rafraîchir. Mais non, elle est tout à fait d’accord et nous avons déjà prévu à l’avance quel serait le meilleur endroit pour qu’elle puisse s’évader. Je pense qu’elle partira après le match de la semaine prochaine. Il y aura quelques jours de repos avant le prochain stage [international], elle pourra donc profiter d’une période de repos également. »
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Une bonne nouvelle pour Manchester United à l'approche des matchs décisifs pour la saison
Il y a toutefois de bonnes nouvelles pour United, alors que cette semaine décisive pour la saison se poursuit. L'arrière latérale Jayde Riviere, qui reprend progressivement du temps de jeu après un mois d'absence, « sera plus près d'être disponible » lorsque les Red Devils accueilleront Man City ce week-end, tandis que la jeune joueuse prometteuse Layla Drury fera également son retour. L'attaquante ne figure pas dans l'effectif de Ligue des champions, ce qui explique pourquoi elle n'a pas joué mercredi.
Elisabeth Terland devrait également faire son retour sur le terrain, après avoir été remplaçante non utilisée en milieu de semaine. Skinner a expliqué que son manque de temps de jeu était dû à une « gestion de la joueuse », l'attaquante ayant « disputé trois matchs consécutifs en l'espace de sept jours ». « Nous aurions envisagé de la faire entrer, mais il s'agissait, encore une fois, de la ménager en vue des matchs à venir », a-t-il ajouté. « [Elle] devrait être en forme [pour samedi]. »
Pouvoir compter sur la meilleure buteuse du club cette saison serait un énorme coup de pouce avant un derby de Manchester au sommet. United occupe actuellement la deuxième place du classement de la WSL, mais le match nul et vierge concédé à West Ham la semaine dernière a constitué un faux pas frustrant avant une fin de saison difficile qui comprend également un déplacement à Chelsea, où les Red Devils n’ont jamais gagné. Obtenir un résultat contre City, qui compte huit points d'avance en tête du classement, pourrait s'avérer indispensable si United veut disputer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine.