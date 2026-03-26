La star de l'équipe d'Angleterre et de Manchester United, Ella Toone, manquera les matchs décisifs contre Manchester City et le Bayern Munich, ainsi que le match crucial des Lionesses contre l'Espagne dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, alors que la date de son retour après blessure a été dévoilée

Toone est la grande absente de cette équipe de Manchester United décimée ; lors de la défaite de mercredi face au Bayern, les Red Devils n’ont pu aligner que quatre joueuses de champ expérimentées sur le banc. L'ailière Leah Galton n'a pas joué depuis décembre en raison d'un problème de dos, l'arrière Anna Sandberg est absente depuis six semaines pour une blessure au genou, et Dominique Janssen ainsi qu'Ellen Wangerheim ont manqué la victoire du week-end dernier contre Everton, ainsi que le match contre le Bayern en milieu de semaine, en raison de contusions. Skinner ne s'attend pas à ce que l'une de ces quatre joueuses soit de retour pour le match crucial de samedi contre Man City, les blessures continuant de mettre en évidence le manque de profondeur de l'effectif.

Il faudra également gérer le temps de jeu de Hinata Miyazawa, qui a débuté la rencontre perdue de mercredi malgré avoir disputé l’intégralité du match lors de la victoire du Japon contre l’Australie en finale de la Coupe d’Asie samedi dernier, disputée à quelque 16 000 km de là, à Sydney. Le Bayern, en revanche, n’a fait entrer Momoko Tanikawa qu’en cours de match, alors que la joueuse de 20 ans, dont le but a scellé l’issue de la rencontre, a beaucoup moins joué lors de la Coupe d’Asie que Miyazawa.

« Avec Hini, nous avons eu une bonne discussion franche avec elle », a expliqué Skinner. « Elle était prête à jouer, elle voulait jouer. Je pense que c’est différent. Quand on vient du Royaume-Uni, trois heures de route sur la M6 semblent une éternité, alors qu’en réalité, toute joueuse qui prend régulièrement l’avion est en quelque sorte plus résistante à ce genre de déplacement. Hini fait partie de celles-là.

« Nous n’allions pas prendre de risque avec elle. Elle était tout à fait d’accord avec le plan. Au final, nous avons dû la remplacer pour qu’elle puisse se rafraîchir. Mais non, elle est tout à fait d’accord et nous avons déjà prévu à l’avance quel serait le meilleur endroit pour qu’elle puisse s’évader. Je pense qu’elle partira après le match de la semaine prochaine. Il y aura quelques jours de repos avant le prochain stage [international], elle pourra donc profiter d’une période de repos également. »