La star de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, confirme enfin sa décision concernant son avenir alors que des rumeurs font état d'un transfert vers le club de MLS Orlando City

La finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad, prévue le 18 avril, est l'un des principaux facteurs qui ont motivé la décision de Griezmann de rester. Ayant manqué le titre de champion d'Espagne 2021 en raison de son passage à Barcelone, l'attaquant est déterminé à remporter un titre majeur dans ce qui pourrait être le crépuscule de sa carrière européenne. Lorsqu'on lui a demandé s'il resterait pour la finale, il a répondu avec emphase : « C'est mon rêve et mon objectif, j'espère que nous pourrons réaliser quelque chose de grand. »