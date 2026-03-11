Getty Images Sport
La star de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, confirme enfin sa décision concernant son avenir alors que des rumeurs font état d'un transfert vers le club de MLS Orlando City
Enfoncer ses éperons et rester sur place
Griezmann a livré mardi une performance caractéristique, inscrivant un but et délivrant une passe décisive cruciale pour aider l'Atlético Madrid à remporter une victoire retentissante 5-2 contre Tottenham lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après sa démonstration offensive au Metropolitano, l'attaquant vétéran a profité de l'occasion pour mettre définitivement fin aux rumeurs de transfert et confirmer son engagement envers le club.
Griezmann rompt le silence sur son avenir
Interrogé par Movistar après le match sur ses projets, l'ancien international français a répondu : « Je me sens très bien ici, je m'épanouis beaucoup. Ce que je fais sur le terrain parle de lui-même. Nous verrons bien, mais l'idée est de rester jusqu'à la fin, puis d'autres pourront s'exprimer. » Cette déclaration met effectivement fin aux espoirs immédiats d'Orlando City, qui avait travaillé sans relâche pour faire venir le joueur de 34 ans en Floride pendant la période de transfert principale de la MLS.
Le transfert d'Orlando City au point mort
L'intérêt d'Orlando City pour le vainqueur de la Coupe du monde n'était un secret pour personne, le directeur sportif Ricardo Moreira s'étant rendu à plusieurs reprises en Espagne pour négocier un éventuel accord. Cependant, le directeur sportif de l'Atlético, Mateu Alemany, a déjà mis fin aux spéculations, insistant sur le fait que Griezmann est engagé envers le club avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2027. The Athletic ajoute qu'Orlando City a accepté qu'un transfert était peu probable à ce stade, bien qu'il conserve les droits de découverte du joueur. Le club de MLS devrait maintenant réexaminer la situation pendant la période des transferts estivale, qui débute le 13 juillet.
À la conquête de la Copa del Rey
La finale de la Copa del Rey contre la Real Sociedad, prévue le 18 avril, est l'un des principaux facteurs qui ont motivé la décision de Griezmann de rester. Ayant manqué le titre de champion d'Espagne 2021 en raison de son passage à Barcelone, l'attaquant est déterminé à remporter un titre majeur dans ce qui pourrait être le crépuscule de sa carrière européenne. Lorsqu'on lui a demandé s'il resterait pour la finale, il a répondu avec emphase : « C'est mon rêve et mon objectif, j'espère que nous pourrons réaliser quelque chose de grand. »
