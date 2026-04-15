La star de l’Atlético de Madrid a adressé un message élégant à Lamine Yamal, saluant son « immense talent », après la victoire en Ligue des champions contre Barcelone

Mardi, en quart de finale retour de la Ligue des champions, l’arrière gauche de l’Atlético Madrid, Ruggeri, a eu la lourde tâche de marquer Yamal. Si les Colchoneros se sont finalement qualifiés, le défenseur italien a aussitôt reconnu l’immense défi posé par l’international espagnol au Metropolitano.

Au micro de Sky Italia après la rencontre, l’Italien a rendu un hommage appuyé au jeune ailier : « Je lui tire mon chapeau pour ses qualités et son niveau de jeu. Nous connaissons tous son talent. L’ensemble de l’équipe a réalisé un travail défensif collectif pour le contenir, ce qui nous a ensuite permis de monter et de marquer. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »



