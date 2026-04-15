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La star de l’Atlético de Madrid a adressé un message élégant à Lamine Yamal, saluant son « immense talent », après la victoire en Ligue des champions contre Barcelone
Ruggeri rend hommage à la jeune pépite du FC Barcelone
Mardi, en quart de finale retour de la Ligue des champions, l’arrière gauche de l’Atlético Madrid, Ruggeri, a eu la lourde tâche de marquer Yamal. Si les Colchoneros se sont finalement qualifiés, le défenseur italien a aussitôt reconnu l’immense défi posé par l’international espagnol au Metropolitano.
Au micro de Sky Italia après la rencontre, l’Italien a rendu un hommage appuyé au jeune ailier : « Je lui tire mon chapeau pour ses qualités et son niveau de jeu. Nous connaissons tous son talent. L’ensemble de l’équipe a réalisé un travail défensif collectif pour le contenir, ce qui nous a ensuite permis de monter et de marquer. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »
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Yamal continue de battre des records en Ligue des champions
Même battu, Yamal a encore inscrit son nom dans les annales en ouvrant le score lors de la victoire 2-1 du Barça ce soir-là. Son 11e but en Ligue des champions établit un nouveau record : jamais un joueur n’avait atteint ce total avant ses 19 ans.
Malgré son éclat individuel, son but n’a pas suffi pour effacer le retard concédé à l’aller. Les Blaugranas ont buté sur un Atlético résilient, s’inclinant 3-2 sur l’ensemble des deux matchs, tandis que les hommes de Diego Simeone atteignaient leur première demi-finale depuis 2017.
Les cicatrices du combat et la discipline tactique
L'intensité de ce choc 100 % espagnol a été parfaitement illustrée par Ruggeri, qui a terminé le match avec six points de suture au visage suite à un choc avec Gavi. Le défenseur a souligné que l'Atlético avait dû tout donner pour venir à bout d'une équipe de Barcelone qu'il considère toujours comme faisant partie de l'élite européenne.
« Barcelone est une équipe qui joue très bien, mais nous avons bien défendu et nous avons réussi à les contenir », a analysé Ruggeri au sujet de la bataille tactique. « Nous avons tout donné sur le terrain, nous nous sommes battus jusqu'à la dernière minute. Nous sommes heureux et nous pouvons être très fiers d'avoir accompli ce que nous avons fait face à une équipe très forte. »
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Objectifs pour les demi-finales et ambitions de remporter un trophée
Barcelone étant éliminé, Madrid se projette déjà vers une éventuelle finale européenne, en attendant de connaître le vainqueur de la rencontre Arsenal-Sporting CP. Ce retour dans le dernier carré d’une compétition continentale confirme la régularité d’un club qui, sous la houlette de Diego Simeone, a déjà disputé deux finales.
Les Rojiblancos n’auront toutefois pas le temps de souffler, car ils visent déjà un doublé Europe-Espagne. L’Atlético défiera la Real Sociedad en finale de la Copa del Rey ce samedi.