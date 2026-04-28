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La star de l'AC Milan, Luka Modric, a subi une intervention chirurgicale pour soigner une fracture de la pommette, tandis que le sélectionneur de la Croatie a fait le point sur la Coupe du monde
L’intervention chirurgicale est terminée après le match disputé à San Siro.
Modric a subi une intervention chirurgicale après une fracture de la pommette gauche, consécutive à un violent choc de têtes avec Manuel Locatelli, dimanche, lors du match nul 0-0 entre l’AC Milan et la Juventus, comme l’indique The Independent.
Le vétéran a dû céder sa place à dix minutes de la fin, mais il est resté sur la touche jusqu’au coup de sifflet final malgré une gêne évidente. Les examens médicaux ont confirmé une fracture de la pommette gauche, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate pour réparer les dommages.
- AFP
Le sélectionneur de la Croatie fait le point sur la condition physique de ses joueurs.
Blessé au pire moment, le capitaine croate pourrait manquer sa cinquième – et peut-être dernière – Coupe du monde. Toutefois, le sélectionneur Zlatko Dalic se veut optimiste quant au rétablissement de son joueur-clé.
« J’ai parlé à Luka et je lui ai souhaité une opération réussie ainsi qu’un rétablissement rapide et complet », a déclaré Dalic. « Je suis convaincu qu’il fera tout son possible pour être prêt pour la Coupe du monde, et nous lui apporterons tout notre soutien. Je suis confiant que la convalescence se déroulera comme prévu et que Luka, en tant que capitaine de l’équipe, nous mènera à une nouvelle grande compétition cet été. »
La saison milanaise du vétéran est probablement terminée.
Si la Coupe du monde demeure son objectif à long terme, la saison nationale de Luka Modric semble toucher à sa fin. L’AC Milan occupe actuellement la troisième place du classement de la Serie A, à 12 points de l’Inter, leader du championnat, alors qu’il ne reste plus que quatre journées à disputer. Compte tenu de la nature de l’intervention chirurgicale et du temps de convalescence nécessaire, il est très improbable qu’il puisse participer à la fin de la saison. Cette blessure met prématurément fin à une saison personnelle impressionnante pour l’ancien Madrilène, aligné d’entrée lors de 32 des 34 matches de championnat de Milan. Son contrat expire cet été, mais il dispose d’une option lui permettant de prolonger son séjour d’une année supplémentaire.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour le club ?
La Croatie entame sa campagne dans le groupe L face à l’Angleterre le 17 juin, puis affrontera le Ghana et le Panama. Si Modric récupère à temps, il portera un masque de protection en fibre de carbone pour éviter toute récidive. Cette solution est désormais courante dans le football moderne pour les joueurs de retour après une fracture faciale.
La Fédération croate espère que son capitaine retrouvera son meilleur niveau d’ici les sept semaines précédant le coup d’envoi de la compétition. Pour un joueur ayant déjà pris part à quatre phases finales, cette édition estivale pourrait bien représenter sa dernière chance de briller sur la plus grande scène du football. Tous les regards seront donc braqués sur sa rééducation alors que le compte à rebours de la Coupe du monde s’accélère.