La star de l'AC Milan, Luka Modric, a subi une intervention chirurgicale pour soigner une fracture de la pommette, tandis que le sélectionneur de la Croatie a fait le point sur la Coupe du monde

Modric a subi une intervention chirurgicale après une fracture de la pommette gauche, consécutive à un violent choc de têtes avec Manuel Locatelli, dimanche, lors du match nul 0-0 entre l’AC Milan et la Juventus, comme l’indique The Independent.

Le vétéran a dû céder sa place à dix minutes de la fin, mais il est resté sur la touche jusqu’au coup de sifflet final malgré une gêne évidente. Les examens médicaux ont confirmé une fracture de la pommette gauche, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate pour réparer les dommages.