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La star de Galatasaray Rafael Leao voit Lamine Yamal remporter le Ballon d’Or après que le phénomène du FC Barcelone a étrillé le géant turc en Ligue des champions
Yamal brille à Istanbul
Les hommes de Hansi Flick se sont remis d'un début de match difficile en Turquie pour décrocher une large victoire 4-1. Les locaux ont d'abord soumis Barcelone à une pression intense, Leao délivrant la passe décisive sur le seul but de son équipe au cours d'une première période disputée.
Mais les géants catalans ont renversé la situation après la pause. Yamal a été le grand artisan de cette réaction en seconde période, prenant le dessus sur la défense de Galatasaray dans les duels en un contre un pour délivrer deux passes décisives cruciales et assurer la victoire.
- AFP
Les éloges appuyés de Leao
Au micro de TNT Sports Brasil après le coup de sifflet final, Leao n’a pas caché son admiration pour l’adolescent espagnol. L’international portugais voit le jeune joueur remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football.
« J’espère que Lamine Yamal remportera le Ballon d’Or et des titres majeurs avec le Barça », a déclaré Leao.
Il a également salué la personnalité de l’adolescent et l’environnement qui favorise actuellement sa progression rapide. « Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un que j’estime beaucoup, tant comme footballeur que comme personne », a ajouté Leao. « Il est entouré de bons joueurs dans un club extraordinaire. »
Deux ailiers aux trajectoires différentes
Cette rencontre de Ligue des champions avait des airs de retrouvailles, compte tenu de l’intérêt que Barcelone avait porté à Leao. Le club catalan avait suivi de près l’attaquant portugais lors de plusieurs périodes de mercato, le considérant comme un candidat de premier plan pour renforcer son côté gauche.
Finalement, son transfert en Catalogne ne s’est jamais concrétisé. Tandis que Leao continue de démontrer ses qualités offensives en Turquie, Yamal s’est imposé comme le joueur emblématique de la nouvelle ère de Barcelone.
- AFP
Les hommes de Flick poursuivent leur marche en avant
Porté par la créativité exceptionnelle de Yamal, Barcelone cherchera à conserver cette redoutable efficacité offensive dans sa quête de nouveaux titres sous la direction de Flick. La capacité de l’adolescent à percer les lignes défensives avec aisance fait du club catalan une menace redoutable sur la scène européenne.
De leur côté, Galatasaray et Leao doivent se relever et se reconcentrer. Malgré une première période prometteuse, le géant turc a finalement reçu une sévère leçon de la part de l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial.
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