Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1084505748.jpgPS Images
Muhammad Zaki
Traduit par

La star de Galatasaray Rafael Leao voit Lamine Yamal remporter le Ballon d’Or après que le phénomène du FC Barcelone a étrillé le géant turc en Ligue des champions

L. Yamal
R. Leao
FC Barcelone
Galatasaray
Galatasaray vs FC Barcelone
Ligue des Champions
LaLiga

Rafael Leao a été ébloui par le talent générationnel de Lamine Yamal après la large victoire du FC Barcelone contre Galatasaray (4-1) en Ligue des champions. Malgré la défaite de son équipe, l’international portugais n’a pas caché son admiration pour l’adolescent, qui a orchestré le retour en force du Barça en seconde période.

  • Yamal brille à Istanbul

    Les hommes de Hansi Flick se sont remis d'un début de match difficile en Turquie pour décrocher une large victoire 4-1. Les locaux ont d'abord soumis Barcelone à une pression intense, Leao délivrant la passe décisive sur le seul but de son équipe au cours d'une première période disputée.

    Mais les géants catalans ont renversé la situation après la pause. Yamal a été le grand artisan de cette réaction en seconde période, prenant le dessus sur la défense de Galatasaray dans les duels en un contre un pour délivrer deux passes décisives cruciales et assurer la victoire.



  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Les éloges appuyés de Leao

    Au micro de TNT Sports Brasil après le coup de sifflet final, Leao n’a pas caché son admiration pour l’adolescent espagnol. L’international portugais voit le jeune joueur remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

    « J’espère que Lamine Yamal remportera le Ballon d’Or et des titres majeurs avec le Barça », a déclaré Leao.

    Il a également salué la personnalité de l’adolescent et l’environnement qui favorise actuellement sa progression rapide. « Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C’est quelqu’un que j’estime beaucoup, tant comme footballeur que comme personne », a ajouté Leao. « Il est entouré de bons joueurs dans un club extraordinaire. »


  • Deux ailiers aux trajectoires différentes

    Cette rencontre de Ligue des champions avait des airs de retrouvailles, compte tenu de l’intérêt que Barcelone avait porté à Leao. Le club catalan avait suivi de près l’attaquant portugais lors de plusieurs périodes de mercato, le considérant comme un candidat de premier plan pour renforcer son côté gauche.

    Finalement, son transfert en Catalogne ne s’est jamais concrétisé. Tandis que Leao continue de démontrer ses qualités offensives en Turquie, Yamal s’est imposé comme le joueur emblématique de la nouvelle ère de Barcelone.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Les hommes de Flick poursuivent leur marche en avant

    Porté par la créativité exceptionnelle de Yamal, Barcelone cherchera à conserver cette redoutable efficacité offensive dans sa quête de nouveaux titres sous la direction de Flick. La capacité de l’adolescent à percer les lignes défensives avec aisance fait du club catalan une menace redoutable sur la scène européenne.

    De leur côté, Galatasaray et Leao doivent se relever et se reconcentrer. Malgré une première période prometteuse, le géant turc a finalement reçu une sévère leçon de la part de l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial.

Prochains matchs
GEN

GEN

Super Lig

17 oct. 2026

GAL

GAL

BET

BET

LaLiga

17 oct. 2026

BAR

BAR