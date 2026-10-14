Les hommes de Hansi Flick se sont remis d'un début de match difficile en Turquie pour décrocher une large victoire 4-1. Les locaux ont d'abord soumis Barcelone à une pression intense, Leao délivrant la passe décisive sur le seul but de son équipe au cours d'une première période disputée.

Mais les géants catalans ont renversé la situation après la pause. Yamal a été le grand artisan de cette réaction en seconde période, prenant le dessus sur la défense de Galatasaray dans les duels en un contre un pour délivrer deux passes décisives cruciales et assurer la victoire.







