Getty
Traduit par
La star de Dortmund égale la légende du Bayern Franz Beckenbauer et vise désormais à battre un incroyable record de passes décisives
Ryerson intègre le club très fermé
Le défenseur norvégien partage actuellement la 13e place du classement des arrières ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives sur une seule saison. Son total égale les performances de Franz Beckenbauer (Bayern Munich, 1973-74), Philipp Max (Augsbourg, 2017-18) et David Raum (Hoffenheim, 2021-22). Seuls Jorginho (Leverkusen, 1991-92) avec 14 passes décisives et Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) avec 15 passes décisives ont fait mieux. Il reste trois matches de championnat à Ryerson pour grimper plus haut dans le classement.
- Getty Images Sport
Seul Olise affiche un classement supérieur cette saison.
Sur la scène internationale, Ryerson pointe à la deuxième place du classement des défenseurs pour le nombre de passes décisives cette saison, devancé uniquement par Federico Dimarco de l’Inter, auteur de 18 passes décisives et déjà détenteur du record de la Serie A. Dans l’ensemble de la Bundesliga, il partage cette deuxième marche du podium avec Luis Diaz du Bayern Munich, tandis que Michael Olise caracole en tête avec 18 passes décisives à son actif.