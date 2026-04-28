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Daniel Buse et Tim Ursinus

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La star de Dortmund égale la légende du Bayern Franz Beckenbauer et vise désormais à battre un incroyable record de passes décisives

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J. Ryerson

Julian Ryerson, le roi des passes décisives du Borussia Dortmund, se retrouve en excellente compagnie et pourrait même battre un record. Le Norvégien occupe désormais la deuxième place ex aequo du classement des passeurs de la Bundesliga après avoir adressé le corner que Ramy Bensebaini a converti de la tête pour porter le score à 3-0 lors de la victoire 4-0 du BVB contre le SC Fribourg dimanche.

  • Ryerson intègre le club très fermé

    Le défenseur norvégien partage actuellement la 13e place du classement des arrières ayant délivré le plus grand nombre de passes décisives sur une seule saison. Son total égale les performances de Franz Beckenbauer (Bayern Munich, 1973-74), Philipp Max (Augsbourg, 2017-18) et David Raum (Hoffenheim, 2021-22). Seuls Jorginho (Leverkusen, 1991-92) avec 14 passes décisives et Alejandro Grimaldo (Leverkusen, 2023-24) avec 15 passes décisives ont fait mieux. Il reste trois matches de championnat à Ryerson pour grimper plus haut dans le classement. 

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    Seul Olise affiche un classement supérieur cette saison.

    Sur la scène internationale, Ryerson pointe à la deuxième place du classement des défenseurs pour le nombre de passes décisives cette saison, devancé uniquement par Federico Dimarco de l’Inter, auteur de 18 passes décisives et déjà détenteur du record de la Serie A. Dans l’ensemble de la Bundesliga, il partage cette deuxième marche du podium avec Luis Diaz du Bayern Munich, tandis que Michael Olise caracole en tête avec 18 passes décisives à son actif. 

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