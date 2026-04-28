Sur la scène internationale, Ryerson pointe à la deuxième place du classement des défenseurs pour le nombre de passes décisives cette saison, devancé uniquement par Federico Dimarco de l’Inter, auteur de 18 passes décisives et déjà détenteur du record de la Serie A. Dans l’ensemble de la Bundesliga, il partage cette deuxième marche du podium avec Luis Diaz du Bayern Munich, tandis que Michael Olise caracole en tête avec 18 passes décisives à son actif.