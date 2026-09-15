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La star de Cruz Azul, Alan Mozo, envoie un avertissement défiant à Lionel Messi et à l’Inter Miami avant le choc de la Campeones Cup
Planter le décor du choc
La Campeones Cup 2026 verra le champion de Liga MX, Cruz Azul, se déplacer en Floride ce mercredi pour affronter son homologue de Major League Soccer, l’Inter Miami, au Nu Stadium. Cette affiche annuelle oppose traditionnellement les tenants du titre des deux principales divisions d’Amérique du Nord, le représentant de la MLS bénéficiant de l’avantage du terrain.
Historiquement, les clubs mexicains ont un léger avantage dans cette compétition, avec quatre trophées remportés contre trois sacres pour les équipes américaines. Cruz Azul cherchera à prolonger cette domination régionale lorsqu’il affrontera un Inter Miami qui traverse actuellement une période frustrante sur le plan national.
Malgré ses difficultés récentes, le club hôte peut compter sur un noyau redoutable composé de Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul et Casemiro. Il fera toutefois face à un Cruz Azul en confiance, porté par son spectaculaire succès 4-3 dans le Clasica Joven face au rival Club America le week-end dernier.
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Mozo affiche clairement ses intentions
Mozo s’est rapidement imposé comme un élément essentiel du dispositif défensif de Huiqui depuis son arrivée chez les champions du Mexique en titre. Avant ce choc de milieu de semaine, le latéral droit a affiché son immense ambition et adressé un message plein de confiance à Messi et à ses coéquipiers de Miami.
Au micro de Record, Mozo a souligné son désir de remporter un titre continental. « Mon objectif principal est d’être champion en Campeones Cup. Nous jouons contre l’Inter Miami. Je pense que c’est le premier titre international, un de plus pour ce grand club », a-t-il expliqué.
Le défenseur est également revenu sur sa décision rapide de rejoindre Cruz Azul et sur ses ambitions plus larges pour la saison en cours. « Je n’ai rien eu à analyser du tout. On m’a dit : “Cruz Azul pourrait être une possibilité” et j’ai honnêtement répondu : “Faites en sorte que cela se fasse” », a révélé Mozo. « C’est ce que j’ai demandé, j’ai demandé à Dieu, à l’univers, d’être ici et maintenant nous y sommes. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Je suis ici pour une raison. Dès le moment où j’ai vu mes coéquipiers, le président, je suis prêt à tout donner. »
En quête de suprématie régionale
Pour Cruz Azul, la finale de mercredi représente l’occasion de couronner une année spectaculaire sous la direction de Huiqui. L’équipe est déterminée à valider son récent triomphe lors du Clausura 2026 de la Liga MX en prouvant sa valeur face à ce qui est sans doute l’effectif le mieux doté en ressources de l’histoire de la MLS.
Au-delà du défi immédiat en Floride, il existe une volonté claire au sein du groupe d’établir une dynastie durable. Mozo n’a pas caché les objectifs domestiques ultimes de l’équipe en parallèle de ses ambitions continentales, révélant qu’il s’attend à décrocher un deuxième titre de champion consécutif, qu’il espère célébrer « avec tous mes coéquipiers en décembre ».
- AFP
La suprématie est en jeu
L’attention immédiate des deux clubs reste entièrement tournée vers le choc couperet de mercredi. Pour l’Inter Miami, remporter la Campeones Cup à domicile pourrait être le catalyseur idéal pour enrayer sa récente mauvaise passe et redonner un élan vital à sa campagne.
À l’inverse, une victoire de Cruz Azul lui permettrait non seulement de s’adjuger la suprématie continentale, mais aussi de consolider davantage son statut de force dominante du Mexique. Se défaire d’une équipe comptant notamment Messi et Suarez constituerait un énorme boost psychologique au moment où les hommes de Huiqui se préparent à défendre leur titre lors de l’Apertura de Liga MX.
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