La star de Cruz Azul, Alan Mozo, envoie un avertissement défiant à Lionel Messi et à l’Inter Miami avant le choc de la Campeones Cup

La Campeones Cup 2026 verra le champion de Liga MX, Cruz Azul, se déplacer en Floride ce mercredi pour affronter son homologue de Major League Soccer, l’Inter Miami, au Nu Stadium. Cette affiche annuelle oppose traditionnellement les tenants du titre des deux principales divisions d’Amérique du Nord, le représentant de la MLS bénéficiant de l’avantage du terrain.

Historiquement, les clubs mexicains ont un léger avantage dans cette compétition, avec quatre trophées remportés contre trois sacres pour les équipes américaines. Cruz Azul cherchera à prolonger cette domination régionale lorsqu’il affrontera un Inter Miami qui traverse actuellement une période frustrante sur le plan national.

Malgré ses difficultés récentes, le club hôte peut compter sur un noyau redoutable composé de Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul et Casemiro. Il fera toutefois face à un Cruz Azul en confiance, porté par son spectaculaire succès 4-3 dans le Clasica Joven face au rival Club America le week-end dernier.



