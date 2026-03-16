La star de Chelsea, Pedro Neto, échappe à une suspension en Ligue des champions après avoir bousculé un ramasseur de balles lors du match contre le PSG

L'UEFA a ouvert une enquête sur le comportement de Neto lors de la défaite 5-2 de Chelsea au Parc des Princes. L'ailier a réagi avec colère en fin de match, bousculant un ramasseur de balles alors qu'il tentait de récupérer rapidement le ballon pour relancer le jeu. Malgré cet incident, le journalisteBen Jacobsindique que le joueur de 26 ans ne devrait pas être suspendu et qu'il devrait être disponible pour le match retour à Stamford Bridge.

Cette décision est un soulagement pour l'entraîneur Liam Rosenior, qui espère un miracle pour renverser un déficit de trois buts face aux champions de Ligue 1. Neto est en pleine forme pour cette rencontre européenne, après avoir été épargné lors de la décevante défaite en Premier League contre Newcastle United ce week-end. Cette absence était due à une suspension pour carton rouge, ce qui signifie qu'il devrait être parfaitement reposé pour cette rencontre européenne à enjeux élevés.