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La star de Chelsea, Pedro Neto, échappe à une suspension en Ligue des champions après avoir bousculé un ramasseur de balles lors du match contre le PSG
L'UEFA ne prend aucune mesure concernant la bousculade de Neto
L'UEFA a ouvert une enquête sur le comportement de Neto lors de la défaite 5-2 de Chelsea au Parc des Princes. L'ailier a réagi avec colère en fin de match, bousculant un ramasseur de balles alors qu'il tentait de récupérer rapidement le ballon pour relancer le jeu. Malgré cet incident, le journalisteBen Jacobsindique que le joueur de 26 ans ne devrait pas être suspendu et qu'il devrait être disponible pour le match retour à Stamford Bridge.
Cette décision est un soulagement pour l'entraîneur Liam Rosenior, qui espère un miracle pour renverser un déficit de trois buts face aux champions de Ligue 1. Neto est en pleine forme pour cette rencontre européenne, après avoir été épargné lors de la décevante défaite en Premier League contre Newcastle United ce week-end. Cette absence était due à une suspension pour carton rouge, ce qui signifie qu'il devrait être parfaitement reposé pour cette rencontre européenne à enjeux élevés.
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Le revers de James compensé par les performances individuelles
Si les nouvelles concernant Neto sont encourageantes, la préparation de Chelsea a été bouleversée par un nouveau revers lié à une blessure bien connue pour Reece James. Le capitaine du club, qui vient de signer un nouveau contrat à long terme à Stamford Bridge, devra rester sur la touche pendant plusieurs semaines après s’être à nouveau blessé aux ischio-jambiers. L’international anglais connaissait une période inhabituelle de bonne forme physique, mais ce nouveau coup dur prive les Blues de leur leader et d’un arrière droit de classe mondiale.
Il y a toutefois de meilleures nouvelles concernant Estevao Willian. La sensation brésilienne de 18 ans a été aperçue lors d'une séance d'entraînement ouverte au public, marquant ainsi sa première apparition avec le groupe depuis début février. S'il reste à voir s'il est suffisamment en forme pour être inclus dans l'effectif contre le PSG, sa présence sur le terrain constitue un énorme coup de pouce psychologique pour une équipe qui manque actuellement de confiance.
Un remaniement tactique est attendu pour le match retour
Neto étant de retour, il devrait réintégrer le onze de départ sur le flanc gauche. Il semble appelé à remplacer Alejandro Garnacho, qui a connu quelques difficultés lors de la défaite contre Newcastle et qui a essuyé des critiques en raison de ses récentes performances. Le jeu direct et la vitesse de Neto seront essentiels si Chelsea veut déstabiliser une équipe du PSG qui aborde ce match retour avec une avance confortable et une grande discipline tactique.
Le staff technique doit également peser le pour et le contre concernant d'autres choix de composition sur l'ensemble du terrain. Le gardien Filip Jorgensen n'a pas été vu lors de la récente séance d'entraînement, ce qui soulève des questions quant à sa condition physique, tandis que Levi Colwill a peu de chances d'être aligné bien qu'il ait participé à un entraînement léger alors qu'il poursuit sa convalescence après une grave blessure au genou. Le milieu de terrain Dario Essugo est une autre option en phase de remise en forme, après avoir joué avec les moins de 21 ans ce week-end.
- AFP
Chelsea espère sauver sa saison européenne
Les Londoniens ont une lourde tâche devant eux pour garder intacts leurs espoirs en Ligue des champions, mais l'état d'esprit au sein du groupe reste combatif. Malgré le score de 5-2 concédé lors du match aller, Chelsea est déterminé à se battre jusqu'au bout et comptera sur l'ambiance de Stamford Bridge pour déstabiliser ses adversaires français. Pour espérer un éventuel retour au score, il sera essentiel de pouvoir compter sur les meilleurs atouts des champions en titre de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, notamment Neto.
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