Faisant preuve d’une grande assurance à la hauteur de son talent sur l’aile, Neto a déclaré avec humour que ce titre n’était pas vraiment une surprise pour lui ni pour ses coéquipiers. « Je ne suis pas du tout surpris ! C’est tout à fait normal. On n’en a même pas parlé dans les vestiaires, car le groupe était unanime : c’est moi le plus beau », a-t-il plaisanté, assumant pleinement son nouveau statut de figure de proue du tournoi.

Si l’ambiance était détendue au sujet de son physique, Neto a rapidement changé de ton lorsqu’il a évoqué l’impact de Cristiano Ronaldo. Après le doublé du vétéran lors d’une victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan, Neto a révélé à quel point l’équipe se nourrissait de la quête incessante de buts de son capitaine. L’ailier a insisté sur le fait que voir l’attaquant d’Al-Nassr au sommet de sa forme donnait un énorme coup de pouce au reste du vestiaire.

« Il était évident que le groupe était heureux pour lui, car nous savons qu’il vit pour les buts, qu’il en est obsédé. Nous aimons voir le meilleur faire ce qu’il aime le plus », a expliqué Neto. « Jouer avec la pression de l’aider à marquer en Coupe du monde est une motivation supplémentaire. Nous voulons vraiment l’aider à atteindre cet objectif, surtout pour tout ce qu’il a déjà apporté au Portugal. »