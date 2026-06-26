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La star de Chelsea « n'est pas du tout surprise » d'avoir été désignée comme la plus belle star de la Coupe du monde
L’homme le plus beau du tournoi
La star portugaise Pedro Neto a temporairement mis de côté les échanges tactiques lors d’une conférence de presse en Floride pour évoquer sa réputation grandissante de séducteur international. Présenté par l’attaché de presse de la sélection portugaise comme « le plus beau joueur de la Coupe du monde 2026 », l’attaquant de Chelsea a répliqué avec esprit et assurance, provoquant l’hilarité des journalistes présents.
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« Pas la moindre surprise. »
Faisant preuve d’une grande assurance à la hauteur de son talent sur l’aile, Neto a déclaré avec humour que ce titre n’était pas vraiment une surprise pour lui ni pour ses coéquipiers. « Je ne suis pas du tout surpris ! C’est tout à fait normal. On n’en a même pas parlé dans les vestiaires, car le groupe était unanime : c’est moi le plus beau », a-t-il plaisanté, assumant pleinement son nouveau statut de figure de proue du tournoi.
Si l’ambiance était détendue au sujet de son physique, Neto a rapidement changé de ton lorsqu’il a évoqué l’impact de Cristiano Ronaldo. Après le doublé du vétéran lors d’une victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan, Neto a révélé à quel point l’équipe se nourrissait de la quête incessante de buts de son capitaine. L’ailier a insisté sur le fait que voir l’attaquant d’Al-Nassr au sommet de sa forme donnait un énorme coup de pouce au reste du vestiaire.
« Il était évident que le groupe était heureux pour lui, car nous savons qu’il vit pour les buts, qu’il en est obsédé. Nous aimons voir le meilleur faire ce qu’il aime le plus », a expliqué Neto. « Jouer avec la pression de l’aider à marquer en Coupe du monde est une motivation supplémentaire. Nous voulons vraiment l’aider à atteindre cet objectif, surtout pour tout ce qu’il a déjà apporté au Portugal. »
Conserver l’état d’esprit de gagnant
Le Portugal occupe actuellement la deuxième place du groupe K, à deux points du leader, la Colombie, ce qui signifie que son dernier match de phase de groupes sera un affrontement décisif pour la première place. Même si son classement final pourrait lui permettre d’affronter des adversaires plus faciles, Neto insiste sur le fait que l’équipe de Roberto Martinez ne cherche pas à faire des calculs alambiqués pour éviter certains adversaires en phase à élimination directe. « Pour être honnête, il nous arrive parfois d’envisager les différents scénarios si nous terminons deuxièmes ou troisièmes, mais le plus important est de garder notre état d’esprit », a souligné le joueur de Chelsea. « Nous voulons être les meilleurs et nous allons affronter la Colombie pour gagner et terminer à la première place. »
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Tous les regards sont tournés vers la confrontation en Colombie
Le match contre la Colombie marque un net bond en qualité après la large victoire face à l’Ouzbékistan. Les Sud-Américains étant eux aussi en grande forme, la lutte pour la première place du groupe s’annonce comme l’un des temps forts de cette dernière journée. Pour Neto, c’est l’occasion de prouver qu’il est bien plus qu’une simple coqueluche des médias et qu’il peut répondre présent sur la plus grande scène mondiale quand l’enjeu est à son maximum.
La rencontre, programmée samedi, débutera simultanément à l’autre match du groupe entre la RD Congo et l’Ouzbékistan. Alors que le Portugal vise une place en phase finale, il s’appuiera sur la finition clinique de Ronaldo et sur l’étincelle créative de joueurs comme Neto. Reste à savoir s’il conservera son statut de « joueur le plus beau » d’ici la finale, mais une victoire contre la Colombie ferait déjà forte impression sur son CV.