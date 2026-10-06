La star de Chelsea, Moises Caicedo, écope d’une peine de huit points pour avoir conduit une supercar de 160 000 £ sans permis valide

Caicedo a désormais reçu l’ordre d’obtenir les documents corrects pour son véhicule, capable d’atteindre 249 km/h et de passer de 0 à 97 km/h en seulement 3,8 secondes.

Après l’incident initial de l’an dernier, lorsque la voiture avait été saisie, Chelsea avait minimisé l’affaire en la qualifiant de « affaire personnelle ». Cette distraction extra-sportive intervient alors que Caicedo, qui a rejoint Chelsea en provenance de Brighton en 2023 pour un montant alors record de 115 M£, continue de rencontrer des difficultés sur le terrain en raison d’une blessure persistante au mollet.