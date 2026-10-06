AFP
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La star de Chelsea, Moises Caicedo, écope d’une peine de huit points pour avoir conduit une supercar de 160 000 £ sans permis valide
Des ennuis judiciaires pour Caicedo
Selon le Daily Mail, Caicedo a comparu cette semaine devant le tribunal de première instance de Crawley, où il a été condamné à une amende de 1 444 £ et à une pénalité de huit points. Caicedo a été arrêté au volant de son Audi RSQ8 de 160 000 £ près du centre d'entraînement de Cobham en avril 2025. Il a été reconnu coupable de conduite sans permis valide et sans assurance. Cette sanction place Caicedo dangereusement près d'une suspension de permis de six mois, automatiquement déclenchée si un conducteur cumule 12 points sur une période de trois ans.
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Réponse du club et détails sur la supercar
Caicedo a désormais reçu l’ordre d’obtenir les documents corrects pour son véhicule, capable d’atteindre 249 km/h et de passer de 0 à 97 km/h en seulement 3,8 secondes.
Après l’incident initial de l’an dernier, lorsque la voiture avait été saisie, Chelsea avait minimisé l’affaire en la qualifiant de « affaire personnelle ». Cette distraction extra-sportive intervient alors que Caicedo, qui a rejoint Chelsea en provenance de Brighton en 2023 pour un montant alors record de 115 M£, continue de rencontrer des difficultés sur le terrain en raison d’une blessure persistante au mollet.
Des problèmes persistants de forme physique et de blessures
Caicedo traverse jusqu’ici une campagne frustrante, n’ayant disputé que 14 minutes de jeu sous les ordres de Xabi Alonso. Pour l’aider à se remettre complètement de son problème persistant au mollet, Caicedo a été écarté de la récente sélection de l’Équateur pour ses rencontres internationales contre la Corée du Sud, le Japon et le Panama. Malgré son implication limitée, Chelsea a clairement souffert de son absence au milieu de terrain, car Caicedo reste l’un des premiers noms couchés sur la feuille de match lorsqu’il est pleinement en forme et performant pour le club.
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Quel avenir pour Caicedo ?
À l’avenir, Caicedo devra s’assurer que ses documents de conduite sont entièrement à jour afin d’éviter de nouveaux problèmes judiciaires. Sur le terrain, Alonso a récemment donné des nouvelles rassurantes sur sa condition physique, déclarant : « Nous ne devons pas nous inquiéter. » L’entraîneur a indiqué que Caicedo était proche d’un retour à la compétition et pourrait jouer lorsque Chelsea affrontera Bournemouth.
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