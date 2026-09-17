Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a été contraint d’apporter son premier changement à la liste après l’annonce selon laquelle Pedro ne sera plus disponible pour la prochaine trêve internationale. L’attaquant a contracté une blessure qui l’empêche de participer au déplacement de la sélection nationale en Océanie et en Asie. C’est un contretemps frustrant pour le joueur, qui espérait s’imposer comme un élément régulier sous les ordres du technicien italien après avoir manqué la précédente liste pour la Coupe du monde.

« Le joueur de Fluminense Martinelli a été convoqué ce mercredi par l’entraîneur Carlo Ancelotti pour les matches amicaux de l’équipe nationale brésilienne contre l’Australie et l’Inde, lors de cette prochaine fenêtre FIFA. Le joueur remplacera l’attaquant de Chelsea Joao Pedro, qui est blessé », a confirmé la CBF sur son site officiel.