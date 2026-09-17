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La star de Chelsea Joao Pedro se retire de la sélection du Brésil alors que Carlo Ancelotti convoque Matheus Martinelli, de Fluminense, pour une Selecao au nouveau visage
Coup dur sur blessure pour Chelsea et le Brésil
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a été contraint d’apporter son premier changement à la liste après l’annonce selon laquelle Pedro ne sera plus disponible pour la prochaine trêve internationale. L’attaquant a contracté une blessure qui l’empêche de participer au déplacement de la sélection nationale en Océanie et en Asie. C’est un contretemps frustrant pour le joueur, qui espérait s’imposer comme un élément régulier sous les ordres du technicien italien après avoir manqué la précédente liste pour la Coupe du monde.
« Le joueur de Fluminense Martinelli a été convoqué ce mercredi par l’entraîneur Carlo Ancelotti pour les matches amicaux de l’équipe nationale brésilienne contre l’Australie et l’Inde, lors de cette prochaine fenêtre FIFA. Le joueur remplacera l’attaquant de Chelsea Joao Pedro, qui est blessé », a confirmé la CBF sur son site officiel.
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La forme étincelante de Joao Pedro à Chelsea
Cette blessure survient à un moment particulièrement cruel pour Pedro, qui a sans doute été le joueur offensif le plus efficace de Premier League durant le premier mois de la saison. À 24 ans, il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives lors des quatre premiers matches de Chelsea, des statistiques qui le placent en tête du championnat pour les contributions directes aux buts.
Malgré son absence du groupe parti à la Coupe du monde au Qatar, où des informations indiquaient qu’il avait été le malchanceux sacrifié pour faire de la place à Neymar, Pedro s’est réinvité dans les débats autour de la sélection grâce à sa régularité. Ancelotti avait manifestement vu suffisamment de ses performances à Londres pour faire de lui une pierre angulaire de cette attaque remodelée.
Ancelotti se concentre sur une nouvelle génération
La sélection de Martinelli s’inscrit dans la stratégie plus large d’Ancelotti, qui consiste à intégrer de nouveaux talents au sein de la Seleção. Depuis sa prise de fonctions, l’ancien entraîneur du Real Madrid a clairement indiqué qu’il comptait profiter de la période qui a suivi la dernière Coupe du monde pour évaluer la prochaine génération de stars brésiliennes. Le groupe retenu pour les prochains matches contre l’Australie et l’Inde se distingue par sa jeunesse, avec huit débutants et plusieurs joueurs qui brillent actuellement dans l’élite brésilienne.
Ancelotti a expliqué sa vision pour l’avenir du quintuple champion du monde. Le technicien italien a déclaré : « Cette liste est équilibrée, avec des joueurs qui étaient à la Coupe du monde. Cela sera important pour la prochaine génération. Nous avons des jeunes qui ont la qualité pour représenter la sélection à l’avenir, dans les années à venir, ainsi que des joueurs qui sont très performants dans le championnat brésilien. Nous devons donner la priorité aux jeunes qui auront l’âge pour la prochaine Coupe du monde, ou la prochaine Copa America. »
- AFP
Une transition progressive avec les conseils d’un vétéran
Si l'accent est clairement mis sur l'avenir, Ancelotti n'a pas complètement renoncé à l'expérience. Le groupe compte toujours des noms établis comme Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinicius Jr. et Raphinha. Le sélectionneur estime que ces vétérans sont essentiels pour maintenir les standards et aider les plus jeunes à s'adapter à la pression qu'implique le fait de représenter le Brésil. En entourant les nouveaux venus de gagnants confirmés, Ancelotti espère créer un environnement où la transition entre les générations pourra se faire naturellement, sans compromettre la compétitivité de l'équipe lors des prochains matches amicaux.
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