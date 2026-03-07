Getty Images Sport
Traduit par
La star de Chelsea et des Lionesses, Lauren James, insiste sur le fait qu'elle est « très mal comprise », sa « timidité » étant confondue avec de l'« arrogance »
Remettre en question la perception de son personnage
La star de Chelsea et de l'équipe d'Angleterre a répondu aux idées reçues fréquentes concernant son comportement sur et en dehors du terrain. À 24 ans, James est devenue l'une des figures les plus reconnaissables du football féminin, mais elle admet que sa personnalité naturellement réservée est souvent mal interprétée par ceux qui ne la connaissent pas personnellement.
Elle estime que son approche calme du jeu est souvent confondue avec un manque de passion. Soumise à une attention intense depuis ses performances remarquées lors de la Coupe du monde 2023, l'attaquante s'efforce désormais de rester fidèle à elle-même tout en gérant la pression du football de haut niveau.
- Getty Images Sport
La lutte contre le regard critique du public
Son talent prodigieux, son éclat sur la grande scène et son frère Reece, tout aussi doué, attirent inévitablement l'attention et la curiosité. Cependant, James n'apprécie pas cette attention et estime qu'on l'accuse injustement d'apathie.
« Je suis très mal comprise », a déclaré James dans une interview accordée au Times. « Comme je suis quelqu'un de très décontracté, on peut parfois avoir l'impression que je m'en fiche, mais en réalité, je m'intéresse beaucoup aux choses. C'est simplement ma personnalité. »
L'attaquante a admis que la célébrité s'accompagne souvent de critiques personnelles injustes. « Parfois, c'est génial. Mais d'autres fois, il y a beaucoup de critiques, qui peuvent porter sur moi en tant que personne, alors qu'ils ne me connaissent pas », a-t-elle ajouté.
James espère que sa transparence aidera d'autres athlètes introvertis à se sentir à l'aise dans leur peau. « J'espère que cela inspirera d'autres filles qui jouent au football et qui sont similaires », a-t-elle déclaré. « Elles sont décontractées, introverties, elles n'aiment pas parler à tout le monde. Parfois, cela peut paraître arrogant, mais en réalité, les gens ne savent pas à quel point vous êtes timide. Ce n'est pas grave de ne pas parler. Je sais ce que l'on ressent quand on n'a pas envie de parler à tout le monde. Il faut toujours rester soi-même, car au final, c'est votre bonheur qui compte. »
Surmonter les blessures
Malgré sa discrétion en dehors du terrain, James reste incroyablement ambitieuse sur le terrain alors qu'elle se remet d'une série de blessures au pied, au mollet et au tendon.
« J'essaie simplement de retrouver mon rythme et d'être à nouveau au meilleur de ma forme », a ajouté James. « Quand on a subi autant de petites blessures, il faut du temps pour retrouver confiance en son corps et pouvoir faire certaines choses, qu'il s'agisse d'accélérer très rapidement ou de dépasser des adversaires », a-t-elle ajouté. « Même si votre corps va bien, vous devez vous battre. Je commence à me sentir à nouveau moi-même, et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée. »
- Getty Images Sport
À la conquête des trophées avec les Blues
Chelsea est actuellement engagé dans une lutte acharnée pour le titre de la WSL, occupant la troisième place avec 33 points en 16 matchs, à un point du deuxième, Manchester United, et à neuf points du leader, Manchester City. Cependant, avant son match de WSL contre Brighton le 18 mars, Chelsea affrontera United en finale de la Coupe de la Ligue féminine le week-end prochain. James fait partie de l'équipe d'Angleterre et pourrait jouer contre l'Islande samedi.
Publicité