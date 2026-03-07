La star de Chelsea et des Lionesses, Lauren James, insiste sur le fait qu'elle est « très mal comprise », sa « timidité » étant confondue avec de l'« arrogance »

Son talent prodigieux, son éclat sur la grande scène et son frère Reece, tout aussi doué, attirent inévitablement l'attention et la curiosité. Cependant, James n'apprécie pas cette attention et estime qu'on l'accuse injustement d'apathie.

« Je suis très mal comprise », a déclaré James dans une interview accordée au Times. « Comme je suis quelqu'un de très décontracté, on peut parfois avoir l'impression que je m'en fiche, mais en réalité, je m'intéresse beaucoup aux choses. C'est simplement ma personnalité. »

L'attaquante a admis que la célébrité s'accompagne souvent de critiques personnelles injustes. « Parfois, c'est génial. Mais d'autres fois, il y a beaucoup de critiques, qui peuvent porter sur moi en tant que personne, alors qu'ils ne me connaissent pas », a-t-elle ajouté.

James espère que sa transparence aidera d'autres athlètes introvertis à se sentir à l'aise dans leur peau. « J'espère que cela inspirera d'autres filles qui jouent au football et qui sont similaires », a-t-elle déclaré. « Elles sont décontractées, introverties, elles n'aiment pas parler à tout le monde. Parfois, cela peut paraître arrogant, mais en réalité, les gens ne savent pas à quel point vous êtes timide. Ce n'est pas grave de ne pas parler. Je sais ce que l'on ressent quand on n'a pas envie de parler à tout le monde. Il faut toujours rester soi-même, car au final, c'est votre bonheur qui compte. »